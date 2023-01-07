«Павлин проснулся, запел, запил»: Сергей Жуков вспомнил знакомство с Региной Бурд

Светлана Бондарчук попросила Сергея Жукова рассказать его историю знакомства со второй женой Региной Бурд.
46-летний певец вспомнил, что это было на гастролях в Армении, когда на одном концерте должны были выступать вместе группы «Руки Вверх!» и «ВИА Сливки». Однако шоу отменилось по техническим причинам, и всех музыкантов пригласили в ереванский ресторан. А там Сергей оказался случайно посажен рядом с Региной, и сразу был покорен ее красотой.
«Ну тут павлин проснулся, распушил оперение… И я начал все, что мог: запел, запил, басни, стихи… Я подкладывал люля, я угощал каре. Она не ела ничего – не притронулась: «Нет, спасибо, Я не буду. Спасибо не хочу», - вспоминает Жуков в YouTube-шоу «Света вокруг света». - А у меня уже грудь нараспашку, но понимаю, что не ведется девчонка».
Сергей попросил у Регины телефончик, но девушка отказала. У нее был принцип – не встречаться с другими артистами. Но влюбленный мужчина все-таки «стрельнул» номерок у администратора ее группы. Хотя это обернулось для него долгим периодом ухаживания.
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«В нашей истории любви интересно, конечно, другое, - добавил Жуков. – Я искренне верю в реинкарнации… И я абсолютно уверен, что Регина родилась ну точно в каком-нибудь семнадцатом-восемнадцатом веке. Она абсолютно не из этого мира человек, полностью, по всем своим душевным струнам, энергетикам, вибрациям…»
«Я в жизни не мог подумать, что 30-летний мужик, прошедший вообще все, которого любили десятки миллионов девочек, который ровно стоит на ногах, втюрится так и будет просто с ума сходить по девчонке, которая искренне все говорит».
Сергей поделился, что все его окружение думало, будто Регина просто хорошая актриса и водит его за нос. А у них действительно были высокие отношения: пара впервые поцеловалась только через семь месяцев после знакомства.
Жуков до сих пор уверен, что таких чистых душой женщин больше нет. Они уже 15 лет в браке и воспитывают троих детей.