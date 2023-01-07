«Павлин проснулся, запел, запил»: Сергей Жуков вспомнил знакомство с Региной Бурд

Светлана Бондарчук попросила Сергея Жукова рассказать его историю знакомства со второй женой Региной Бурд.

46-летний певец вспомнил, что это было на гастролях в Армении, когда на одном концерте должны были выступать вместе группы «Руки Вверх!» и «ВИА Сливки». Однако шоу отменилось по техническим причинам, и всех музыкантов пригласили в ереванский ресторан. А там Сергей оказался случайно посажен рядом с Региной, и сразу был покорен ее красотой.

«Ну тут павлин проснулся, распушил оперение… И я начал все, что мог: запел, запил, басни, стихи… Я подкладывал люля, я угощал каре. Она не ела ничего – не притронулась: «Нет, спасибо, Я не буду. Спасибо не хочу», - вспоминает Жуков в YouTube-шоу «Света вокруг света». - А у меня уже грудь нараспашку, но понимаю, что не ведется девчонка».

Сергей попросил у Регины телефончик, но девушка отказала. У нее был принцип – не встречаться с другими артистами. Но влюбленный мужчина все-таки «стрельнул» номерок у администратора ее группы. Хотя это обернулось для него долгим периодом ухаживания.