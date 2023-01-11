Жизнь звезды «Дома-2» Степана Меньщикова: трое детей от разных жен, скандалы, измены, любовь и ненависть

Будущий шоумен появился на свет в городе Свердловске, который сейчас носит название Екатеринбург, 15 мая 1977 года. Семью Степана Меньщикова можно назвать вполне обычной, среднестатистической. Мама работала на стройке, отец – на заводе. Кроме него, у родителей было еще двое детей, Степан – старший из троих.

Ему рано пришлось начать участвовать в зарабатывании денег для семьи: уже в 12-летнем возрасте Степан вместе с отцом мыл подъезды, так как денег постоянно не хватало, и детям покупали только самое необходимое. В семье не было принято «давить» на детей, особых строгостей не было, за шалости почти не ругали. Зато отец мог отчитать за лень, за плохие отметки в школе, например.

У мамы, Надежды Павловны, была мечта: она хотела, чтобы Степан стал артистом. Однажды она отвела его в танцевальный кружок. Но сыну там не понравилось. Он ходил на занятия буквально через силу, относился к ним «спустя рукава». Став подростком, Степан, как и многие его сверстники, попробовал сначала сигареты (хотя родители не курили), а потом – и алкоголь.

Степан Меньщиков: жизнь до «Дома-2»

