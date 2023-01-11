Жизнь звезды «Дома-2» Степана Меньщикова: трое детей от разных жен, скандалы, измены, любовь и ненависть

В Степана Меньщикова были влюблены все поклонницы «Дома-2»: остроумный, веселый, артистичный, он сразу стал считаться сердцеедом и получил прозвище «Джим Керри». С кем только не крутил романов этот самоуверенный, активный и харизматичный парень! Но, похоже, по-настоящему завоевать его сердце удалось лишь одной-единственной.
Степан Меньщиков: детство и юность
Будущий шоумен появился на свет в городе Свердловске, который сейчас носит название Екатеринбург, 15 мая 1977 года. Семью Степана Меньщикова можно назвать вполне обычной, среднестатистической. Мама работала на стройке, отец – на заводе. Кроме него, у родителей было еще двое детей, Степан – старший из троих.
Ему рано пришлось начать участвовать в зарабатывании денег для семьи: уже в 12-летнем возрасте Степан вместе с отцом мыл подъезды, так как денег постоянно не хватало, и детям покупали только самое необходимое. В семье не было принято «давить» на детей, особых строгостей не было, за шалости почти не ругали. Зато отец мог отчитать за лень, за плохие отметки в школе, например.
У мамы, Надежды Павловны, была мечта: она хотела, чтобы Степан стал артистом. Однажды она отвела его в танцевальный кружок. Но сыну там не понравилось. Он ходил на занятия буквально через силу, относился к ним «спустя рукава». Став подростком, Степан, как и многие его сверстники, попробовал сначала сигареты (хотя родители не курили), а потом – и алкоголь.
Степан Меньщиков: жизнь до «Дома-2»
Степан Меньщиков обладает невероятной харизмой.. Фото: соцсети
Мечта стать артистом захватила к тому времени и самого Степана. Он получил образование в Екатеринбурге, на факультете актерского мастерства. И добросовестно отслужил в армии.
А потом какие только профессии ему не пришлось освоить! Молодого человека буквально кидало из крайности в крайность: то он работал клоуном или даже стриптизером, а то вдруг оказывался на должности школьного завуча.
«Дом-2»: личная жизнь Степана Меньщикова
Степан Меньщиков. Фото: соцсети
Так продолжалось до 2004 года, когда Меньщиков попал в реалити-шоу «Дом-2». Он стал одним из первых участников телестройки. И его быстро запомнили и даже полюбили: Степан активно использовал свои актерские навыки, развлекая и смеша всех вокруг. Ему даже дали прозвище – «Джим Керри», отдавая должное его таланту и некоторому сходству с американским комедийным актером.
Степан Меньщиков и Алена Водонаева. Фото: соцсети
Чувство юмора помогло ему завоевать сердце Алены Водонаевой. Влюбленные некоторое время были вместе, но из-за частых и бурных ссор вскоре расстались. Потом Степан Меньщиков встречался с Викторией Боней.
Этот период принес резкий взлет рейтингов «Дома-2»: вся страна с любопытством наблюдала за драками и скандалами между этими участниками. Многие удивлялись: почему Виктория, девушка из очень обеспеченной семьи, участница многих конкурсов красоты, решила быть вместе с ним? Видимо, они и правда были очень разными людьми, потому что ссоры в их паре не стихали ни на день.
Следующей избранницей Меньщикова стала Александра Харитонова, но и с этой девушкой у него не получилось серьезных отношений. В 2009 году Степан покинул «Дом-2», решив развивать собственный бизнес. Он еще возвращался на телестройку спустя 4 года, но продержался на проекте чуть больше двух месяцев.
Степен Меньщиков: проекты после «Дома-2»
Степан Меньщиков и Рустам Солнцев. Фото: соцсети
После «Дома-2» он был известен всей стране, и, конечно, не терял возможностей снова и снова появляться на экранах. В шоу «Звезды меняют профессию», например, Меньщиков попробовал стать на время парикмахером. Потом вместе с Рустамом Солнцевым вел программу «Ху из ху» - сатирической направленности.
Музыкой он тоже занимался – записал несколько композиций, самыми известными из которых стали «Ультрафиолет», «Белая сирень», «Ты такая красивая», «Физрук». Кроме того, Меньщиков снимался в кино, но немного и недолго: на его счету – эпизод в ситкоме «Счастливы вместе» и роль в сериале «Криминальная Россия».
Степан Меньщиков и Дарья Сагалова. Фото: кадр из сериала «Счастливы вместе»
В 2016 году вся страна возмутилась после признания, сделанного Степаном в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым: шоумен сказал, что хочет сдать своего отца, прикованного к инвалидному креслу, в дом престарелых. Позднее, впрочем, он объяснил свой порыв:
«Не собираюсь этого делать, все-таки здравый рассудок у меня есть. Не надо верить всему, что говорят по телевизору. Моей задачей было привлечь внимание общественности к социальной проблеме… Я эту проблему хотел поднять, взяв удар на себя. И пусть теперь я для всех тварь, а для родного дяди иуда – не обижаюсь на них».
Популярность, которую Меньщиков получил после «Дома-2», помогла ему реализоваться в других проектах: он участвовал в «Караоке Баттле» вместе с другими звездами телестройки, устроив настоящий праздник с подарками, шутками, музыкальными номерами и конкурсами. Степан руководит агентством «Мы счастливы», его часто приглашают вести корпоративы.
Степан Меньщиков: с Евгенией Шамаевой
Степан Меньщиков и Евгения Шамаева. Фото: соцсети
Шоумен старается следить за внешним видом и фигурой: при росте 178 см его вес не превышает 79 кг. После многочисленных попыток найти себе невесту (не только на «Доме-2» - Степан принимал участие и в программе «Давай поженимся!») он объявил, что, наконец, нашел свою судьбу. Ею стала Евгения Шамаева.
В 2013 году у влюбленных родился сын Иван, еще через три года Евгения родила дочь, которую назвали Варварой. Меньщиков остался верен своей любви к шумным эффектам: он сделал предложение своей возлюбленной на всю страну, в эфире программы «Пусть говорят», а позднее, после регистрации брака в Москве, устроил роскошную свадьбу на Гоа.
Дети Степана Меньщикова. Фото: соцсети
Евгения не раз признавалась, что ее жизнь со Степаном трудно назвать безоблачной: ее обижали измены любимого, он не стеснялся флиртовать с другими женщинами, и Женя даже хотела подать на развод. Но Степан каждый раз мирился с женой.
А в 2017-м случилось неожиданное: пройдя тест на отцовство, Меньщиков узнал, что старший сын Иван – от другого мужчины. Шоумен был потрясен этим открытием. Евгения призналась: родила Ивана после случайного романа с турком. Эту трещину заделать уже не удалось: супруги расстались.
Степан Меньщиков: с Ангелиной Монах
Степан Меньщиков и Ангелина Монах. Фото: соцсети
Меньщиков возобновил свои поиски жены. И в 2019 году познакомился с девушкой по имени Ангелина Монах – они встретились на отдыхе в Таиланде. В июле 2020-го они поженились, и Степан вместе со своей беременной женой вновь стал участником «Дома-2»: ходили слухи, что он не смог отказаться от заманчивого предложения продюсеров.
У них родилась дочка, но Меньщиков не мог отделаться от мысли, что ее отцом был кто-то другой: девочка появилась на свет, во-первых, раньше положенного срока, а во-вторых, непохожей на него. Однако тест ДНК показал: она его родная дочь.
Степан Меньщиков: доход
Степан Меньщиков на сцене. Фото: соцсети
По данным СМИ, средний гонорар Степана Меньщикова в качестве ведущего корпоратива составляет 100 тысяч рублей. Если он выступает вместе с оркестром – это обойдется уже вдвое дороже. Неплохой доход приносит его event-агентство «Мы счастливы».
Степан Меньщиков сейчас
Шоумен продолжает участвовать в различных телепроектах. Летом 2022 года он появился в промоушене «Наше дело», где стал соперником Андрея Черкасова – своего бывшего коллеги по «Дому-2». Победил в поединке Черкасов.
Степан Меньщиков с женой Ангелиной и дочкой Степанией. Фото: соцсети
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А в конце 2022 года стало известно: Меньщиков вновь вернулся на «Дом-2», но на этот раз – в качестве ведущего. Теперь, по всей видимости, у него впереди – новые приключения, слухи и скандалы на легендарной телестройке.