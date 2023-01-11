Как Рустам Солнцев раскрывает тайны звезд, но хранит свои собственные секреты

На дворе стояли 90-е, и перед активной и творческой молодежью открывались все новые перспективы. Поразмыслив, Рустам решил попробовать себя в качестве модели: он понимал, что благодаря самобытной эффектной внешности может добиться успеха на этом поприще. Только вот собственный подбородок ему не нравился, казался плоским и каким-то невыразительным.

Рустам слегка изменил свою внешность, сделав ментопластику. Для начала он два года проработал моделью в Италии, но потом вернулся в Россию, чтобы стать частью отечественного шоу-бизнеса.

Яркого парня с приятным бархатистым голосом приняли диджеем на радио «Европа Плюс», потом он оказался на телевидении – стал ведущим на канале «Муз-ТВ». Правда, не получилось найти общий язык с руководством. Но Рустам не ушел в «никуда» - он стал участником реалити-шоу «Дом-2». Телестройка набирала популярность – шел 2005 год.

Рустам Солнцев: «Дом-2»