Как Рустам Солнцев раскрывает тайны звезд, но хранит свои собственные секреты

Имя Рустама Солнцева связано с множеством скандалов в российском шоу-бизнесе. Его выгоняли с «Дома-2», с ним дрались, и сегодня десятки звезд считают его своим врагом: очень уж резко он о них высказывается, выдавая самые сокровенные секреты коллег.
Рустам Солнцев: детство и юность, настоящая фамилия
Рустам Солнцев в юности. Фото: соцсети
Родной город Рустама Солнцева – Славянск-на-Кубани, именно там 29 декабря 1976 года появился на свет будущий скандальный участник «Дома-2». Его мама окончила торговый техникум, отец сделал неплохую партийную карьеру и принимал активное участие в воспитании детей – их в семье было трое.
Настоящая фамилия Рустама – Калганов, по национальности он - калмык. Он с раннего детства полюбил книги, рано научился читать и часами пропадал в библиотеке. Окончив школу, юноша поступил на юридический факультет, получил диплом. Однако работа показалась ему довольно неинтересной и однообразной.
Рустам Солнцев: модель, диджей
Рустам Солнцев с мамой. Фото: соцсети
На дворе стояли 90-е, и перед активной и творческой молодежью открывались все новые перспективы. Поразмыслив, Рустам решил попробовать себя в качестве модели: он понимал, что благодаря самобытной эффектной внешности может добиться успеха на этом поприще. Только вот собственный подбородок ему не нравился, казался плоским и каким-то невыразительным.
Рустам слегка изменил свою внешность, сделав ментопластику. Для начала он два года проработал моделью в Италии, но потом вернулся в Россию, чтобы стать частью отечественного шоу-бизнеса.
Яркого парня с приятным бархатистым голосом приняли диджеем на радио «Европа Плюс», потом он оказался на телевидении – стал ведущим на канале «Муз-ТВ». Правда, не получилось найти общий язык с руководством. Но Рустам не ушел в «никуда» - он стал участником реалити-шоу «Дом-2». Телестройка набирала популярность – шел 2005 год.
Рустам Солнцев: «Дом-2»
Рустам Солнцев до пластики. Фото: соцсети
Именно на этом проекте он стал называть себя Солнцевым: возможно, для привлечения внимания к своей лучезарной улыбке. Рустам сразу понял, что одной яркой внешности недостаточно для того, чтобы задержаться на этом телепроекте. Нужен был эпатаж, скандал. И он его организовал: громко заявил, что намерен бороться за благосклонность рыжеволосой красотки Олеси Остапенко. Только вот Олеся не проявила взаимности: ей не понравились слишком свободные взгляды Рустама. К тому же поползли слухи о его нетрадиционной ориентации…
Но Рустам не слишком расстроился. Он уже почувствовал себя в своей стихии: увлеченно плел интриги, устраивал скандалы, натравливал участников «Дома-2» друг на друга… Благодаря его усилиям телестройка быстро обросла многозначительными слухами: у него отлично получалось подогреть интерес зрителей к взаимоотношениям внутри периметра.
Один из конфликтов, спровоцированный Рустамом, привел к драке между ним и Сэмом Селезневым. Сэма и его подругу Дашу Дашко в итоге дисквалифицировали. Солнцев ушел с «Дома-2» сам.
Рустам Солнцев и Гоген Солнцев. Фото: соцсети
В российском шоу-бизнесе есть еще один Солнцев – Гоген, и он известен такой же склонностью к провокациям и скандалам. Они с Рустамом даже похожи внешне. Многие уверены, что они родственники. Однако это не так – никаких родственных связей между ними нет.
Рустам Солнцев и Алена Водонаева. Фото: соцсети
Спустя какое-то время Рустама Солнцева вернули в шоу «Дом-2» - уж очень хорошо росли рейтинги передачи при его участии. Коллектив по большей части пытался его выгнать, раз за разом голосуя против него: никому не нравилось быть объектом сплетен и интриг.
Но на стороне Солнцева оказались Виктория Боня, Алена Водонаева, Степан Меньщиков. Благодаря их поддержке ему удавалось оставаться в проекте достаточно долго.
Дарья Пынзарь. Фото: соцсети
Солнцев пытался ухаживать внутри периметра за Ольгой Бузовой, оказывал знаки внимания Дарье Черных (Пынзарь), другим девушкам. Но к тому времени он уже считался фриком, и его интерес никто всерьез не воспринимал.
Потом произошла некрасивая история с кражей ноутбука, в которой заподозрили Солнцева. Он сначала отрицал свою причастность к инциденту и даже прошел проверку на детекторе лжи, но потом признался в обмане. И в ноябре 2009-го его со скандалом прогнали из «Дома-2».
Это не помешало прийти ему на телестройку в третий раз, через два года. Солнцеву было уже 36 лет, он стал «наставником» и подогревал слухи о своем романе с 65-летней мамой Александра Гобозова. Вокруг него возникали все более скандальные слухи. В 2014-м Рустам окончательно ушел из телешоу.
Рустам Солнцев: жизнь после «Дома-2» - ТВ, шоу, другие проекты
Рустам Солнцев. Фото: соцсети
Впрочем, это вовсе не означало его исчезновения с телеэкранов: он участвовал в программах «Ешь и худей!», «Супер-интуиция», но основной доход получал с собственного салона красоты. А потом знаменитый интриган создал YouTube-канал, в котором принялся выкладывать ролики в качестве блогера. Этот формат оказался очень востребованным: у Солнцева множество подписчиков.
Продолжал Рустам появляться и на ТВ: на «Пусть говорят» активно обсуждал жизнь Даны Борисовой, участвовал и в других шоу. Летом 2017 года Солнцев поскандалил с журналистом Антоном Красовским, оскорбившим на программе Ксении Собчак и Рустама, и остальных участников «Дома-2». Дальше – больше: в начале 2018-го Рустам дал откровенное интервью, в котором досталось, в числе прочих, Николаю Баскову. Солнцев рассказал о звезде эстрады и его ориентации множество нелицеприятных фактов.
Рустам Солнцев. Фото: соцсети
Можно с уверенностью сказать: как только в российском шоу-бизнесе происходит что-то скандальное, Рустам Солнцев мгновенно оказывается именно там. Комментирует, объясняет, раскрывает чужие тайны, делится своим мнением. Так было с шоу «Голос. Дети», в котором победила дочь Алсу, в результате чего разразился скандал с «накрученными» голосами. Рустам сразу сказал: на карьере певицы можно поставить крест.
Потом в центре внимания оказался Бари Алибасов, выпивший вместо сока ядовитую жидкость и оказавшийся в больнице. В эфире программы «Привет, Андрей!», посвященной этому случаю, Солнцев «наехал» на Марину Хлебникову, назвав ее «алкоголичкой», что вызвало резкую отповедь со стороны певицы. И подобных случаев было довольно много.
Рустам Солнцев: доходы
Рустам Солнцев. Фото: Фото: Global Look Press
Помимо заработка в соцсетях и YouTube, а также гонораров за участие в телешоу, Рустам Солнцев зарабатывает проведением мероприятий. Несколько лет назад он признавался:
«В связи с кризисом гонорары упали – раньше в легкую 700 тысяч рублей в месяц мог получать, теперь выше полумиллиона прыгнуть не получается, хотя я выступаю почти каждый день – больше меня никто из бывших участников «Дома-2» не гастролирует».
Еще раньше, участвуя в телестройке, он тоже не бедствовал:
«На «Доме-2» у меня была самая высокая на тот момент зарплата - 5 тысяч долларов», - рассказывал Солнцев.
Рустам Солнцев: до и после пластики
Рустам Солнцев. Фото: соцсети
В 23 года, перед своей первой пластической операцией, Рустам Калганов весил 76 кг при росте 185 см. Исправив форму подбородка, он занялся носом, пострадавшим в результате аварии: Рустам упал с мотоцикла. Далее последовали изменения век, коррекция губ…
Многие фанаты считают, что после ряда операций шоумен стал похож на «манекен», но, похоже, его самого внешний вид вполне устраивает. В последнее время Солнцев заметно отяжелел, по информации СМИ, он стал весить 85 кг, но, судя по некоторым фото, эта цифра должна быть еще выше.
Рустам Солнцев: личная жизнь
Рустам Солнцев и Татьяна Третьякова. Фото: соцсети
Рустам Солнцев был женат на Татьяне Третьяковой, детей у пары не было. Несколько лет назад шоумен заявил о том, что хочет прибегнуть к услугам суррогатной матери, чтобы стать отцом.
В мае 2022 года в СМИ появилась информация о том, что Солнцев обручился с женщиной по имени Наталья, которая работает врачом в Лос-Анджелесе.
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Сейчас бывший участник «Дома-2» живет вместе со своей избранницей в Америке, ему там очень нравится. Несмотря на переезд, он по-прежнему с удовольствием критикует и комментирует все происходящее в российском шоу-бизнесе, не особо выбирая выражения и не скупясь на скандальные подробности о коллегах. Похоже, это его призвание.