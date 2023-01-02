Мужья на руках будут носить! Четыре женских имени, обладательницы которых удачно выходят замуж

Названы четыре женских имени, обладательницы которых чаще всего удачно выходят замуж. В браке им сулят счастье, любовь и надежную опору сильного плеча.

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Алена

Девушки с этим именем с юности осознают свою привлекательность, ощущая непритворный интерес со стороны юношей. Поэтому уже во взрослой жизни Алены точно знают, чего хотят от спутника жизни. Для Алены важно найти в муже человека, который сможет удовлетворить все ее капризы и желания. И обладательницам этого имени неизменно везет. Чаще всего их спутники жизни готовы на все, чтобы удержать Алену рядом.

Ксения

Эти дамочки обладают сильным характером, пробивным и целеустремленным. Они карьеристки, привыкшие справляться с тяготами жизни самостоятельно. Чаще всего Ксения ищет в мужья обеспеченного мужчину. Поэтому в брак вступает только с тем, кто действительно отвечает всем ее запросам.