Мужья на руках будут носить! Четыре женских имени, обладательницы которых удачно выходят замуж

Названы четыре женских имени, обладательницы которых чаще всего удачно выходят замуж. В браке им сулят счастье, любовь и надежную опору сильного плеча.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Алена
Девушки с этим именем с юности осознают свою привлекательность, ощущая непритворный интерес со стороны юношей. Поэтому уже во взрослой жизни Алены точно знают, чего хотят от спутника жизни. Для Алены важно найти в муже человека, который сможет удовлетворить все ее капризы и желания. И обладательницам этого имени неизменно везет. Чаще всего их спутники жизни готовы на все, чтобы удержать Алену рядом.
Ксения
Эти дамочки обладают сильным характером, пробивным и целеустремленным. Они карьеристки, привыкшие справляться с тяготами жизни самостоятельно. Чаще всего Ксения ищет в мужья обеспеченного мужчину. Поэтому в брак вступает только с тем, кто действительно отвечает всем ее запросам.
Мирослава
Обладательницы этого имени привлекают мужчин своей нежностью и кокетством. Они в совершенстве владеют искусством флирта, поэтому им не составит труда очаровать того мужчину, который по их мнению станет идеальным спутником жизни.
Ирина
Назвать их меркантильными никак нельзя. Деньги Ирин особо не волнуют. Главное, что хотят найти в своем мужчине эти очаровательные особы, так это пылкость натуры, которой они обладают сами. Безэмоциональный спутник им не подойдет. Да и требования к женихам у Ирины с детства чуть завышены, но это не помешает ей встретить свой идеал. Обладательницы этого имени достаточно рано выходят замуж.
По материалам life