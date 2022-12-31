Поющие игрушки, ложка и сиденье для унитаза: необычные новогодние подарки от членов британской королевской семьи

У членов британской королевской семьи есть практически все. И что вы будете дарить таким родственникам на Новый год? Вот подборка неожиданных и смешных подарков, которые Виндзоры делали друг другу в разные годы. О них в свое время писали журналисты разных изданий.

Принц Гарри однажды подарил королеве Елизавете II игрушку поющего окуня. Королевские биографы говорят, что эта штука обосновалась в замке Балморал и доставляла правительнице массу удовольствия.

Меган Маркл, в свою очередь, подарила королеве игрушку поющего хомяка во время ее первого Рождества с новой семьей. А принцу Уильяму презентовала ложку с выгравированными на ней словами «убийца злаков». Этот подарок стал настоящим хитом.

В 2013 году принц Гарри подарил венценосной бабушке шапочку для душа с надписью «Разве жизнь не *** (сволочь — Прим. авт.)», которая ей, по словам королевского биографа Брайана Хоуи, нравилась. А старший внук, принц Уильям, однажды подарил королеве пару тапочек с ее лицом.

Принцесса Анна как-то подарила своему брату принцу Чарльзу кожаное сиденье для унитаза, которое он так любит, что берет с собой в зарубежные путешествия.