Поющие игрушки, ложка и сиденье для унитаза: необычные новогодние подарки от членов британской королевской семьи

У членов британской королевской семьи есть практически все. И что вы будете дарить таким родственникам на Новый год? Вот подборка неожиданных и смешных подарков, которые Виндзоры делали друг другу в разные годы. О них в свое время писали журналисты разных изданий.
Принц Гарри однажды подарил королеве Елизавете II игрушку поющего окуня. Королевские биографы говорят, что эта штука обосновалась в замке Балморал и доставляла правительнице массу удовольствия.
Меган Маркл, в свою очередь, подарила королеве игрушку поющего хомяка во время ее первого Рождества с новой семьей. А принцу Уильяму презентовала ложку с выгравированными на ней словами «убийца злаков». Этот подарок стал настоящим хитом.
В 2013 году принц Гарри подарил венценосной бабушке шапочку для душа с надписью «Разве жизнь не *** (сволочь — Прим. авт.)», которая ей, по словам королевского биографа Брайана Хоуи, нравилась. А старший внук, принц Уильям, однажды подарил королеве пару тапочек с ее лицом.
Принцесса Анна как-то подарила своему брату принцу Чарльзу кожаное сиденье для унитаза, которое он так любит, что берет с собой в зарубежные путешествия.
Кейт Миддлтон однажды купила своему деверю, принцу Гарри набор «Вырасти свою собственную девушку». Подарок случился задолго до того, как он и Меган Маркл связали себя узами брака.
Также Кейт как-то дарила королеве флакон духов культовой лондонской фирмы Floris, а своему мужу, принцу Уильяму — шапку бини.
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Ну и под конец однажды принцесса Анна подарила своему отцу, принцу Филиппу, мельницу для перца с подсветкой на конце, чтобы он мог приправить еду, готовя барбекю, когда на улице уже темно.
Какой из этих презентов показался вам самым оригинальным?