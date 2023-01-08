Юные русские артисты, которые блестяще выступают на зарубежных вокальных проектах

Судьба благоволит молодым и дерзким, которым страхи и комплексы взрослых пока неведомы. Именно юные вокалисты добиваются реальных успехов за пределами России.

Напутствие от Дженнифер Лопес

Солист детского коллектива «Непоседы» Андрей Цветков вообще-то родился в Нью-Йорке. Но вырос в России и стал заниматься музыкой, как бабушка и дедушка. Пока учился в МГУ, попробовал свои силы в «Голосе» и во втором сезоне попал в команду Димы Билана, где блестяще проявил себя и дошел до полуфинала. А потом снова полетел в США и решил доказать всем, что достоин победы и там.

В 2016 году на региональном этапе отбора шоу American Idol, проходившем в штате Арканзас, его прослушивала сама Дженнифер Лопес, которая дала 20-летнему парню зеленый свет и похвалила за талантливое исполнение. Увы, для победы напутствия Джей Ло Андрею не хватило - юноше не удалось дойти даже до полуфинала.

Гордей Колесов