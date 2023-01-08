Юные русские артисты, которые блестяще выступают на зарубежных вокальных проектах

Судьба благоволит молодым и дерзким, которым страхи и комплексы взрослых пока неведомы. Именно юные вокалисты добиваются реальных успехов за пределами России.
Напутствие от Дженнифер Лопес
Солист детского коллектива «Непоседы» Андрей Цветков вообще-то родился в Нью-Йорке. Но вырос в России и стал заниматься музыкой, как бабушка и дедушка. Пока учился в МГУ, попробовал свои силы в «Голосе» и во втором сезоне попал в команду Димы Билана, где блестяще проявил себя и дошел до полуфинала. А потом снова полетел в США и решил доказать всем, что достоин победы и там.
В 2016 году на региональном этапе отбора шоу American Idol, проходившем в штате Арканзас, его прослушивала сама Дженнифер Лопес, которая дала 20-летнему парню зеленый свет и похвалила за талантливое исполнение. Увы, для победы напутствия Джей Ло Андрею не хватило - юноше не удалось дойти даже до полуфинала.
Гордей Колесов
Фото: соцсети
Гордей умудрился уже в шесть с половиной лет очаровать миллионы китайцев - случилось это после первого же его выступления на телевидении Поднебесной в шоу талантов. Что, спросите вы, делал Гордей в Китае? Все просто - мальчик жил в городе Гуанчжоу с родителями. В итоге Гордей прошел в финал и выиграл там ко всеобщей радости.
О победителе писали газеты, телевизионщики снимали о чудо-ребенке большие сюжеты. А рассказывать было о чем - Колесов говорит на пяти языках, а еще здорово играет в шахматы (кандидат в мастера спорта!). А про музыкальные таланты и так всем все было ясно.
Родился Гордей в Москве, переехал в Китай - там работал его отец Евгений Колесов. После возвращения на родину Гордей продолжил коллекционировать трофеи - в 2021 году выиграл первенство Москвы по шахматам среди юношей до 15 лет.
Данила Первушин
Фото: соцсети
Не так давно этот столичный школьник победил в шоу Swiss Voice Tour, которое проводится в Швейцарии. Там Данила выступал под псевдонимом Daniel (решил не нарываться и не афишировать в наше смутное время свое происхождение). В Швейцарии он оказался, поехав пожить с братом, - увидел объявление о кастинге в телепроект, а потом...
В общем, пришел, увидел, победил, только порядок немножко другой. Публику и жюри покорил энергичный длинноволосый парень, здорово исполнявший рок-хиты - в частности, композицию группы «Бон Джови» Living On A Prayer. В качестве награды Дане дали шанс записать песню в легендарной английской студии Abbey Road.
Ярослав Якубчук
Фото: соцсети
Пять лет назад 11-летний московский мальчуган пробился в финал британского «Голоса», причем с необычным репертуаром - Ярослав исполнял оперные арии, удивляя всех вокалом в четыре октавы.
Якубчук родился в Москве, но рос уже в Лондоне (там базируется семья артиста). Смелый парень не побоялся рассказать на шоу о том, что он из России. Как видите, попасть в финал ему это не помешало (даже в Англии остались объективные люди).
Интересно, что финалист английского «Голоса» прежде пытался попасть в «Голос» российский - увы, на родине к нему никто не повернулся. Наставников смутило именно то, что Ярослав пришел с классическим репертуаром - мол, у нас же тут не оперный конкурс! Пришлось блистать за кордоном. Тут он оступился лишь в финале, проиграв Дэниэлу Дэвису.