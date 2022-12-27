Поплывшая фигура и заметный нос! Как на самом деле выглядела Хюррем султан — далеко не красавица

Продюсеры долго не могли найти актрису на роль Хюррем султан. Поговаривают, что эту роль могла получить Фахрийе Эвджен. Однако в итоге контракт подписали с Мерьем Узерли. Продюсерам понравились ее пробы, и это при том, что актриса едва могла говорить по-турецки. Так что язык она учила во время съемок.
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Многие историки уверены, что продюсеры польстили Роксолане, ее сыграла весьма привлекательная актриса. На самом же деле славянская фаворитка султана Сулеймана едва ли была так хороша. Киношники пошли на эту уступку, чтобы не отпугнуть зрителя. Согласитесь, кто захочет смотреть сериал с малопривлекательными персонажами.
А какой же внешностью Хюррем султан обладала на самом деле?
Историки утверждают, что фигура ее была поплывшей, а черты лица — размытыми. Султанша имела довольно крупный круглый нос. Также у Хюррем султан были небольшие, глубоко посаженные глаза и тонкие губы. Светлые брови практически не были заметны на ее круглом лице. Все это не помешало фаворитке повелителя подарить ему пятерых детей: дочку Михримах султан и четверых шехзаде — Мехмета, Селима, Баязида и Джихангира.
Кроме того, она добилась того, что султан Сулейман подарил ей вольную и сделал своей хасеки после обряда никаха.
Мерьем Узерли в образе Хюррем султан. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
Хюррем сумела покорить сердце султана Сулеймана. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»