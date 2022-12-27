Поплывшая фигура и заметный нос! Как на самом деле выглядела Хюррем султан — далеко не красавица

Продюсеры долго не могли найти актрису на роль Хюррем султан. Поговаривают, что эту роль могла получить Фахрийе Эвджен. Однако в итоге контракт подписали с Мерьем Узерли. Продюсерам понравились ее пробы, и это при том, что актриса едва могла говорить по-турецки. Так что язык она учила во время съемок.

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Многие историки уверены, что продюсеры польстили Роксолане, ее сыграла весьма привлекательная актриса. На самом же деле славянская фаворитка султана Сулеймана едва ли была так хороша. Киношники пошли на эту уступку, чтобы не отпугнуть зрителя. Согласитесь, кто захочет смотреть сериал с малопривлекательными персонажами.