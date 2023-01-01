Что стало с победительницей итальянского шоу «Голос»

Она ошеломила судей и публику не только вокалом, но и внешним видом. Ведь девушка на тот момент была послушницей одного из католических приходов и выступала в монашеском одеянии, как наш отец Фотий. И даже читала «Отче наш» прямо на сцене.

Выступление 25-летней сицилийки стало по-настоящему вирусным. Уже на четвертый день видео с дебютом «монашки из Италии» набрало 20 млн просмотров в YouTube. А на данный момент номер Кристины со слепых прослушиваний итальянского «Голоса», где она поет хит No One Алиши Киз, посмотрели более 111 млн раз. Народный феномен с религиозным оттенком (шутка ли, монашка поет песню из фильма «Грязные танцы») легко пробил себе дорогу - зрители отдали победу именно ей.

Но что было дальше?

«Буду петь, если Богу угодно»

В качестве приза вокалистка получила возможность запустить музыкальную карьеру в студии Universal Music, записав там трек. Но это мало интересовало чистую помыслами девушку. Она подчеркивала: слава - от лукавого. И ее задача в этом проекте - сближение церкви и народа, как и призывал папа римский.

Тогда сестра Кристина жила в Милане вместе со своим монашеским орденом («Римский союз Ордена Святой Урсулы»). Себя девушка всегда звала «скромной прислужницей». Однако в рамках популяризации религии не гнушалась и дуэтов с самыми известными в мире артистами - Кайли Миноуг, Рики Мартином и другими.

- Я продолжу петь, если Богу это будет угодно, - говорила она.

И Создатель благоволил: в 2014 году вышел дебютный альбом исполнительницы под названием «Сестра Кристина» (Sister Cristina). На пластинке среди прочего был и кавер на песню не славящейся целомудренным поведением итальянки Мадонны Like A Virgin. Одну из копий альбома, кстати, преподнесли папе римскому Франциску. Альбом стал золотым во Франции, а в 2018 году Скуччи выпустила альбом Felice. Только вот коммерческого успеха запись так и не достигла.

Но монахиню это не расстроило. Она продолжала петь - стала участницей мюзикла Sister Act, где исполнила роль монахини, сыграла одну из главных ролей в мюзикле Titanic, а еще давала концерты.

Судя по всему, в определенный момент девушка осознала, что на двух стульях не усидеть - на стяжание Святого Духа оставалось все меньше времени, а музыка все больше захватывала. Так, Кристина решила оставить сан.

«Я влюблена в жизнь»