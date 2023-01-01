Что стало с победительницей итальянского шоу «Голос»

Она ошеломила судей и публику не только вокалом, но и внешним видом. Ведь девушка на тот момент была послушницей одного из католических приходов и выступала в монашеском одеянии, как наш отец Фотий. И даже читала «Отче наш» прямо на сцене.
Выступление 25-летней сицилийки стало по-настоящему вирусным. Уже на четвертый день видео с дебютом «монашки из Италии» набрало 20 млн просмотров в YouTube. А на данный момент номер Кристины со слепых прослушиваний итальянского «Голоса», где она поет хит No One Алиши Киз, посмотрели более 111 млн раз. Народный феномен с религиозным оттенком (шутка ли, монашка поет песню из фильма «Грязные танцы») легко пробил себе дорогу - зрители отдали победу именно ей.
Но что было дальше?
«Буду петь, если Богу угодно»
В качестве приза вокалистка получила возможность запустить музыкальную карьеру в студии Universal Music, записав там трек. Но это мало интересовало чистую помыслами девушку. Она подчеркивала: слава - от лукавого. И ее задача в этом проекте - сближение церкви и народа, как и призывал папа римский.
Тогда сестра Кристина жила в Милане вместе со своим монашеским орденом («Римский союз Ордена Святой Урсулы»). Себя девушка всегда звала «скромной прислужницей». Однако в рамках популяризации религии не гнушалась и дуэтов с самыми известными в мире артистами - Кайли Миноуг, Рики Мартином и другими.
- Я продолжу петь, если Богу это будет угодно, - говорила она.
И Создатель благоволил: в 2014 году вышел дебютный альбом исполнительницы под названием «Сестра Кристина» (Sister Cristina). На пластинке среди прочего был и кавер на песню не славящейся целомудренным поведением итальянки Мадонны Like A Virgin. Одну из копий альбома, кстати, преподнесли папе римскому Франциску. Альбом стал золотым во Франции, а в 2018 году Скуччи выпустила альбом Felice. Только вот коммерческого успеха запись так и не достигла.
Но монахиню это не расстроило. Она продолжала петь - стала участницей мюзикла Sister Act, где исполнила роль монахини, сыграла одну из главных ролей в мюзикле Titanic, а еще давала концерты.
Судя по всему, в определенный момент девушка осознала, что на двух стульях не усидеть - на стяжание Святого Духа оставалось все меньше времени, а музыка все больше захватывала. Так, Кристина решила оставить сан.
«Я влюблена в жизнь»
Кристина больше не состоит в монашеской конгрегации, но с любовью вспоминает тот опыт. И, конечно, по-прежнему верит в Бога. Фото: соцсети
- Я решила следовать своему сердцу, не думая о том, что люди скажут обо мне, - призналась девушка в эфире итальянского шоу «Вериссимо». - Я совершила «прыжок в веру» и боялась оказаться под мостом, как всегда говорила своему психологу. Теперь я верю
в то, что нужно смело слушать свое сердце. Изменения - признак эволюции, но они всегда пугают. И теперь я просто Кристина. Но сестра Кристина во мне. Я столкнулась с некоторыми трудностями, но сегодня улыбаюсь и еще больше верю в жизнь. Очевидно, что для меня Бог по-прежнему занимает центральное место во всем, и я абсолютно в это верю.
В студии вокалистку было не узнать: с роскошными распущенными волосами, в алом платье и на высоченных каблуках. Настоящая звезда вечеринок или сцены.
34-летняя певица с любовью вспоминала 15 лет религиозной жизни, назвав их «прекрасными годами».
- Для меня это был интенсивный опыт, который заставил расти, - вспомнила Скуччи. - Но после неожиданного международного успеха, который не подставил под удар мое призвание, сестры пытались защитить меня. Избыток защиты стал для меня чуть ли не ограничением.
Внутри Кристины явно что-то оборвалось, она вышла из католической женской монашеской конгрегации, в которой состояла, и уехала в Испанию, чтобы наслаждаться жизнью. Там она теперь работает… официанткой.
- Занято ли мое сердце? Я всегда верю в любовь, - философски ответила итальянка. - Я не отрицаю, что за мной ухаживали. Но на данный момент личные отношения - это не приоритет.
Хотя я бы не отказалась от любви с первого взгляда. Пока я влюблена в жизнь: надо любить себя и других.