Алена Рапунцель: как попала на «Дом-2», почему рассталась с Ильей Яббаровым и развелась с Ильей Семиным и с кем счастлива сегодня

Экс-звезда «Дома-2» Алена Рапунцель получила свою порцию славы на телепроекте вслед за старшей сестрой. Она встретила любовь, родила сына, но счастья не обрела. Причем, на реалити девушка приходила дважды. Подробнее об этом и не только – далее.

Алена Рапунцель: детство, родители, псевдоним

Родилась Алена Рапунцель под фамилией Савкина 5 декабря 1996 года во Владивостоке. Мать Татьяна Григорьевская к моменту рождения Алены растила 9-летнюю дочь Ольгу одна – ее отец ушел из семьи, когда девочка была маленькая. Так же поступил и папа Алены.

Окончив школу, Алена отучилась, как она рассказывала, в Pacific International Hotel Management School, однако об этом известно с ее слов – школа находится в Новой Зеландии.