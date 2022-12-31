Алена Рапунцель: как попала на «Дом-2», почему рассталась с Ильей Яббаровым и развелась с Ильей Семиным и с кем счастлива сегодня

Экс-звезда «Дома-2» Алена Рапунцель получила свою порцию славы на телепроекте вслед за старшей сестрой. Она встретила любовь, родила сына, но счастья не обрела. Причем, на реалити девушка приходила дважды. Подробнее об этом и не только – далее.
Алена Рапунцель: детство, родители, псевдоним
Родилась Алена Рапунцель под фамилией Савкина 5 декабря 1996 года во Владивостоке. Мать Татьяна Григорьевская к моменту рождения Алены растила 9-летнюю дочь Ольгу одна – ее отец ушел из семьи, когда девочка была маленькая. Так же поступил и папа Алены.
Окончив школу, Алена отучилась, как она рассказывала, в Pacific International Hotel Management School, однако об этом известно с ее слов – школа находится в Новой Зеландии.
Алена Рапунцель с сестрой Ольгой. Фото: соцсети
Псевдоним «Рапунцель» возник сначала у Ольги, которая первой пришла на «Дом-2» - у девушки были очень длинные волосы. Когда на шоу появилась ее младшая сестра, то и ей досталось это же прозвище, после чего Алена тоже нарастила длинную шевелюру.
Алена Рапунцель в юности. Фото: соцсети
В семье между сестрами были теплые отношения, хоть их 9-летняя разница в возрасте сильно не сближала. А вот на проекте у них начались конфликты.
Алена Рапунцель: «Дом-2», романы на проекте
Алена Савкина приехала с мужем сестры Дмитрием Дмитриенко на «Дом-2» в 2018 году к беременной Ольге Рапунцель. И приняла решение остаться на проекте. На фоне своей старшей родственницы-скандалистки Алена выглядела скромной и спокойной.
Алена Рапунцель (справа) впервые на "Доме-2". Кадр из шоу
Правда, начались ежедневные скандалы с Ольгой – Алена приглянулась всем на проекте, только Ольга и Дмитрий были не рады ее присутствию. Алена вскоре закрутила роман с Ильей Яббаровым, что категорически не понравилось ее старшей сестра – ведь это был ее бывший, они состояли в отношениях в 2015 году и разошлись с большим скандалом.
Илья Яббаров. Фото: соцсети
Ольга отправляла Алену домой с проекта, припоминая свои неудачные отношения с Яббаровым – она не хотела, чтобы сестра повторила печальный опыт. Но другие участники были уверены, что старшей Рапунцель движет зависть, поскольку Алена выглядела более харизматичной, чем Ольга.
Алена Рапунцель с сестрой Ольгой и мамой Татьяной на "Доме-2". Фото: соцсети
Уговорам сестры Алена не поддалась, они с Яббаровым объявили себя парой. И понеслось: череда ссор, измен и примирений окружила младшую Рапунцель. А вскоре девушка обнаружила, что ждет ребенка.
Алена Рапунцель и Илья Яббаров. Фото: соцсети
Уговоры бросить Яббарова усилились со стороны Ольги и их мамы Татьяны Владимировны, которая тоже присутствовала на проекте – они припоминали Алене, что у Ильи трое детей за периметром, которые воспитываются без его какого-либо участия.
Рапунцель-младшая все-таки родила – в феврале 2019 года на проекте появился ее первенец Богдан. Она дала ему свою фамилию и была готова растить малыша одна, хоть со стороны Ильи и были попытки сблизиться и даже сделать ей предложение.
Алена Рапунцель и Илья Яббаров с сыном Богданом. Фото: соцсети
Однако, на горизонте у Алены появился поклонник. Им стал звукооператор «Дома-2» Роман Макеев. Они познакомились на девичнике Майи Донцовой, начали общаться, и Рапунцель распрощалась с отцом своего ребенка окончательно.
Роман Макеев. Кадр из реалити "Дом-2"
С Макеевым Рапунцель встречалась недолго. В 2020 году она строила любовь с Максимом Колесниковым, и с ним в августе того же года со скандалом хлопнула дверью «Дома-2» - у нее были постоянные стычки с Андреем Черкасовым. Уход девушки с проекта даже не показали в эфире, поскольку она его не согласовала ни с кем.
Алена Рапунцель и Максим Колесников. Кадр из шоу "Дом-2"
С Максимом Колесниковым за периметром в итоге девушка провстречалась всего 3 месяца – ей нужен был муж и отец в одном лице, но он, по ее словам, оказался к браку не готов.
Весной 2021 года «Дом-2» переехал на другой телеканал – с того момента он транслируется на «Ю». Поменялись и условия – половина «старичков» и половина новеньких пришли на периметр одновременно. Среди известных звезд реалити оказалась Алена Рапунцель. И не одна – с ней был бойфренд Илья Семин. Правда, на проекте они пробыли недолго и ушли через считанные дни, потому Илья сильно приревновал Алену и избил.
Алена Рапунцель и Илья Семин. Фото: соцсети
Алена Рапунцель и Илья Семин
Покинув проект, Рапунцель-младшая и Илья Семин не расстались – выяснилось, что Алена беременна. Они хотели пожениться в июле, но снова разругались и расстались. Однако поняли, что не могут друг без друга и опять сошлись. Они даже поучаствовали в конкурсе от реалити-шоу, где призом была квартира в Москве. проходили разные испытания.
Алена Рапунцель и Илья Семин. Фото: соцсети
В сентябре 2021 года пара пошла в ЗАГС – им было важно, чтобы малыш родился в зарегистрированной семье. Но между будущими родителями кипели страсти. Постоянные ссоры, рукоприкладство и уходы из дома каждый раз выносились на публику – подписчики видели, что у Алены и Ильи не получается. Девушка даже уезжала во Владивосток.
Алена Рапунцель с сыновьями Богданом и Святославом. Фото: соцсети
Но к рождению ребенка пара успокоилась. В марте 2022 года Алена родила второго сына, назвала его Святославом, воцарился штиль. Но ненадолго – уже в июле девушка рассказала, что муж ее бросил – снова в порыве ревности обвинил в измене. Она даже пришла на «Дом-2», где во всеуслышание рассказала, что муж сидел у нее на шее, вдобавок устраивал жуткие скандалы.
Алена Рапунцель: жизнь после «Дома-2»
Матерью-одиночкой Алена Рапунцель была недолго. В ноябре 2022 года она полетела на Мальдивы с новым бойфрендом, о котором мало рассказывает. Но люди вычислили в Сети, что это Александр Смуров, бизнесмен из Москвы, занимающийся недвижимостью. Он ведет микроблог в запрещенной соцсети, там у него почти 300 тысяч подписчиков, а также кадры с отдыха с Рапунцель.
Александр Смуров, новый бойфренд Алены Рапунцель. Фото: соцсети
Вскрылась и еще одна интересная деталь – мужчина буквально накануне путешествия развелся. Он сам раскрыл, что его браку было 7 лет, но в октябре он расторг союз. По возвращении с Мальдив Рапунцель поведала поклонникам, что они со Смуровым уже живут в гражданском браке.
Алена Рапунцель: внешность
Младшая Рапунцель сильно изменилась – ее снимки до «Дома-2» и после поражают колоссальной разницей. И в этом ей помог пластический хирург. Еще на проекте в 2019 году девушка увеличила грудь и уменьшила нос.
Алена Рапунцель до пластики. Фото: соцсети
Также Рапунцель регулярно подкачивает губы, наращивает ресницы, сделала виниры и обрела голливудскую улыбку. При росте 170 см она весит 60 кг. После вторых родов, как и после первых, девушка очень быстро вернулась в форму и радует подписчиков снимками в бикини.
Алена Рапунцель после пластики. Фото: соцсети
Алена Рапунцель сегодня
Сегодня Алена Рапунцель растит двоих детей, ей в этом помогает мама Татьяна Владимировна. Девушка зарабатывает ведением соцсетей, правда, в запрещенной сети ее страничку с миллионом подписчиков блокировали уже не раз. Тем не менее, девушка старается развивать другие площадки – «ВКонтакте», Telegram, чтобы зарабатывать на рекламе.