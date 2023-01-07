«Что Бог пошлет»: звезды назвали блюда своего Рождественского стола

Новогодние праздники продолжаются. Но если 31 декабря россияне отмечают с размахом, то на православное Рождество, как правило, собираются в тихом семейном кругу или идут в гости к родственникам и друзьям.

Это еще один день, когда можно сказать друг другу важные слова. Teleprogramma.pro узнала, как Рождество отмечают наши знаменитые женщины, и какие блюда украшают их праздничный стол.

Роза Сябитова: «Главное, чтобы на столе было то, что мои близкие точно съедят без остатка»

Знаменитая сваха и телеведущая Роза Сябитова при праздновании Нового года и Рождества учитывает каждый нюанс, вплоть до выбора постельного белья. Также Роза призналась, что последнее время еще сильнее пристрастилась к кулинарии. Это случилось после появления ее внучки.

Телесваха заботится о том, чтобы и ее внучка, и дочка, и сын, и зять, и другие родственники получали удовольствие от заботливо приготовленной ее руками пищи.

«Мы ставим на стол то, что нам нравится, то, что мы любим, то, что вкусно. Понятно, что оливье не доживает до 7 числа, но дубль два, конечно, я делаю. Мы любим этот салат. И несмотря на то что он не диетический, на новогодние праздники мы себе такое позволяем.

Семья очень любит бэлеш. Это такой татарский пирог. Он похож на православный курник, который делается с курочкой, а татары делают бэлеш. Внутри него - картошка с мясом, с луком, с приправами, а в центре дырочка, которая закрывается помпочкой, поэтому этот пирог так на курник похож, - отмечает Роза Сябитова.

Обязательно делаем маленькие беляши. С появлением внучки я ударилась в готовку. Ксения как молодая мама старается восстанавливаться. И когда они с мужем приезжают на мою вахту, (две недели они живут в Москве с прививками и всеми делами, а две недели – у меня), конечно, я хочу порадовать дочь витаминчиками, чтобы она выспалась, отдохнула. Внучка уже подросла, поэтому я с удовольствием с ней нянчусь. И стол делаю хороший. Стараюсь не забыть выпечку.

А возвращаясь к празднованию Рождества, также дублем два будет курочка на бутылке. Мы ее быстро съедаем на Новый год и очень хочется порадовать себя вновь. А дальше у нас все витамизированное: фреши, соки, в этом году я закрыла очень много банок с огурцами, помидорами, заморозила большой урожай красной, черной смородины. Из смородины мы обязательно будем делать морс! Также мы позволяем себе икру – и на Новый год, и на Рождество.

В принципе для меня главное не традиции, а - чтобы на столе было то, что любит моя семья, к чему у них лежит душа, и то, что они точно съедят без остатка.