«Что Бог пошлет»: звезды назвали блюда своего Рождественского стола

Новогодние праздники продолжаются. Но если 31 декабря россияне отмечают с размахом, то на православное Рождество, как правило, собираются в тихом семейном кругу или идут в гости к родственникам и друзьям.
Это еще один день, когда можно сказать друг другу важные слова. Teleprogramma.pro узнала, как Рождество отмечают наши знаменитые женщины, и какие блюда украшают их праздничный стол.
Роза Сябитова: «Главное, чтобы на столе было то, что мои близкие точно съедят без остатка»
Знаменитая сваха и телеведущая Роза Сябитова при праздновании Нового года и Рождества учитывает каждый нюанс, вплоть до выбора постельного белья. Также Роза призналась, что последнее время еще сильнее пристрастилась к кулинарии. Это случилось после появления ее внучки.
Телесваха заботится о том, чтобы и ее внучка, и дочка, и сын, и зять, и другие родственники получали удовольствие от заботливо приготовленной ее руками пищи.
«Мы ставим на стол то, что нам нравится, то, что мы любим, то, что вкусно. Понятно, что оливье не доживает до 7 числа, но дубль два, конечно, я делаю. Мы любим этот салат. И несмотря на то что он не диетический, на новогодние праздники мы себе такое позволяем.
Семья очень любит бэлеш. Это такой татарский пирог. Он похож на православный курник, который делается с курочкой, а татары делают бэлеш. Внутри него - картошка с мясом, с луком, с приправами, а в центре дырочка, которая закрывается помпочкой, поэтому этот пирог так на курник похож, - отмечает Роза Сябитова.
Обязательно делаем маленькие беляши. С появлением внучки я ударилась в готовку. Ксения как молодая мама старается восстанавливаться. И когда они с мужем приезжают на мою вахту, (две недели они живут в Москве с прививками и всеми делами, а две недели – у меня), конечно, я хочу порадовать дочь витаминчиками, чтобы она выспалась, отдохнула. Внучка уже подросла, поэтому я с удовольствием с ней нянчусь. И стол делаю хороший. Стараюсь не забыть выпечку.
А возвращаясь к празднованию Рождества, также дублем два будет курочка на бутылке. Мы ее быстро съедаем на Новый год и очень хочется порадовать себя вновь. А дальше у нас все витамизированное: фреши, соки, в этом году я закрыла очень много банок с огурцами, помидорами, заморозила большой урожай красной, черной смородины. Из смородины мы обязательно будем делать морс! Также мы позволяем себе икру – и на Новый год, и на Рождество.
В принципе для меня главное не традиции, а - чтобы на столе было то, что любит моя семья, к чему у них лежит душа, и то, что они точно съедят без остатка.
Роза Сябитова. Фото: Михаил Фролов/ КП
- Вы ведь и дом украшаете к праздникам...
- Когда я переехала в свой родовой дом, у меня появилось много предметов с новогодней тематикой. Поэтому и стол, и салфетки, и посуда, и специальные подставочки для тортиков – все было новогодним. Кстати, даже постельное белье я полностью меняю. У меня оно тоже с новогодней тематикой. У сына – зимний лес, у дочки – снеговики, а у меня постельное белье – в бело-красных тонах и тоже зимний лес.
Это создает праздничное настроение. Рождество мы будем встречать таким же образом.
В прошлом году мы купили красивые свитерочки с оленями и снеговиками. Мы одеваем их как униформу и так встречаем праздник. И потом с большим удовольствием пойдем на улицу (надеюсь, что будет снег), потому что новогодние гирлянды у меня тоже будут. Все так интересно, красиво, сказочно!
Так что мы встречаем праздники, как все. Единственное – мы добавляем и новогоднего, и рождественского настроения, потому что дух этих праздников вызывает желание сделать своих близких счастливыми, радостными, веселыми. А вся остальная атрибутика только поднимает настроение. Так что у нас во всем Новый год!
Валентина Рубцова: «На столе будет то, что Бог пошлет»
Актриса Валентина Рубцова на вопрос, что будет присутствовать на вашем рождественском столе, ответила кратко:
Валентина Рубцова. Фото: соцсети
«Ничего особенного, как говорится, что Бог пошлет. Праздник пришел, и хорошо. А специально еду для него не готовим».
Анастасия Волочкова: «Все счастливы той духовной пищей, которой они напитываются при общении со мной»
Балерина Анастасия Волочкова отметила, что ей не важно, чем украшать стол в Рождество и другие праздники. Ведь гораздо важнее, кто разделит с тобой праздничную трапезу. Но все же артистка призналась в любви к селедке под шубой. Правда, это не совсем та самая легендарная селедка…
«Праздничные столы в моем доме не отличаются от повседневных, поскольку я не фанат еды. Просто после девяти лет, придя в Академию им. Вагановой, я научила себя не испытывать чувство голода. Поэтому у меня по-прежнему, только не смейтесь, на столе салатные листья и яйца всмятку, - честно говорит Анастасия Волочкова.
Анастасия Волочкова. Фото: личный архив
- Хотя я люблю перепелку без соли. Это украшение моего стола. А еще есть такое известное блюдо, которое я любила до поступления в училище. Это была селедка под шубой, где есть свеколка, морковка, картошка, сама сельдь.
Но поскольку сейчас я соленое не ем вообще, то наша домохозяюшка Лолочка научилась готовить мне это блюдо по другому рецепту. Однако, как правило, она делает его после моих спектаклей, а не в какие-то праздничные дни, поскольку каждый спектакль для меня – это праздник.
За исключением картошки ингредиенты там такие – свекла, морковка, честно не знаю, что там еще, но получается очень вкусно, а вместо селедки – свежая семга. То есть Лола на семгу укладывает все вышеперечисленные составляющие, за исключением картошки, потому что картофель я не ем вообще.
Поэтому, когда к нам приходят гости, они должны понимать, что пришли к Анастасии Волочковой – балерине, которая ничего не ест. И все счастливы той духовной пищей, которой они напитываются в минуты общения со мной.
- А где и как будете отмечать сам праздник?
- На Мальдивах, куда я каждый год улетаю на зимние каникулы. А там чем угостят, тому и буду рада. А вообще, как я уже говорила, я не фанат еды и не считаю, что стол нужно украшать чем-то особенным. Главное – чтобы было с кем этот стол разделить. Вот что самое важное.
Юлия Костюшкина: «В Рождество мы обычно ходим в гости»
Юлия Костюшкина, жена певца Стаса Костюшкина, рассказала, что праздничное меню их семьи не отличается от среднестатистического.
Юлия Костюшкина. Фото: Global Look Press
«Салат «Мимоза», оливье, соленья от мамы, сырная, мясная нарезка – вот наши рождественские блюда. В основном в этот день мы всегда ходим в гости. Но так, чтобы мы дома закатывали какие-то вечеринки, такого не было», - сказала Юлия.
Анита Цой: «Меня выручают мои «Цойкины рецепты»
Певицу Аниту Цой, наверно, можно назвать одной из самых хозяйственных артисток на нашей эстраде. Недаром в этом году она поставила очередной рекорд по закрутке банок. И рождественское блюдо, о котором рассказала Анита Teleprogramma.pro, не относится к числу рядовых лакомств.
«Рождество завершает длинную череду новогодних застолий с любимыми, но тяжелыми салатами и блюдами. Рождественский стол хочется делать более легким, а самое главное - уже не хочется тратить на него много времени и сил, которые были посвящены столу новогоднему, - говорит Анита Цой.
- Поэтому меня всегда выручают фирменные домашние закрутки, мои «Цойкины рецепты», которые я заблаговременно закручиваю осенью из урожая со своей маленькой фермы. В этом году установила личный рекорд и закатала для семьи и друзей 6000 банок с 28-ю видами разных вкусностей. И самое время выставить всю эту красоту на рождественский стол».
Анита Цой. Фото: личный архив
- А можете привести пример этих вкусностей?
- Конечно, это ароматное кимчи - главное блюдо национальной корейской кухни, маринованные помидорчики, баклажанная и кабачковая икра, несколько видов компотов и варенья, домашние соусы и мои фирменные маринованные хрустящие огурчики.
На горячее я тоже подам легкое и очень быстрое в приготовлении блюда. Его рецепт родился экспромтом, когда я принимала участие в замечательном совместном проекте Роспотребнадзора и ИД «Комсомольская правда» «Здоровое питание». В прямом эфире я приготовила «Елку из перепелки», и это блюдо теперь заняло свое место в моих «Цойкиных рецептах».
Та самая «Елка из перепелки». Фото: из личного архива Аниты Цой
- А как оно готовится?
- Берем несколько перепелок, быстро маринуем их в смеси перцев с маслом, добавляем чеснок, сладкую паприку и тимьян. И отправляем наших перепелок на электрический гриль. Если нет гриля, можно использовать духовку и готовить перепелов на решетки.
Готовятся эти маленькие птички 10-11 минут, что очень удобно. Затем при помощи шпажек собираем из перепелок «елочку». Также готовим зимний соус из мандаринов, мандаринового сока, сахара с добавлением небольшого количества коньяка. Все быстро доводим до кипения и поливаем «Елку из перепелки». Прекрасный, быстрый, красивый, а главное полезный рождественский стол готов. Можно встречать светлый праздник!