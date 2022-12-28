Почему Тимур Родригез не женился на первой любви и что еще он скрывает из своего прошлого

Тимур Родригез не всегда мог похвастаться огромными гонорарами. Приехав покорять Москву, он питался супами из пакетов и жидким чаем.
Тимур Родригез: детство и юность, национальность
Тимур Родригез в детстве. Фото: соцсети
Родился будущий шоумен и актер 14 октября 1979 года в городе Пензе. В нем смешалась кровь двух народов – еврейская досталась от мамы, Златы Ефимовны, которая преподавала иностранные языки, а азербайджанская – от отца, Микаила Ильясовича, актера кукольного театра. Настоящее имя звезды – Тимур Керимов.
С детства он проявлял способности как к иностранным языкам, так и к актерству. В школе Тимур считался не слишком прилежным учеником: часто прогуливал уроки. Как-то раз, не выдержав скучного урока алгебры, он внезапно запел прямо в классе. Учительница пожаловалась родителям, но отец даже не удивился: он понимал, что в сыне заложен природный талант к выступлениям на публике.
Тимур Родригез с мамой. Фото: соцсети
Чтобы хоть как-то унять бьющую ключом энергию, мальчика записали на множество кружков и студий: он посещал хор и танцевальный кружок, секцию легкой атлетики и литературный кружок… Мало кто знает о том, что жгучий брюнет и сексуальный мачо Тимур Родригез умеет и любит вязать, - он научился этому в детстве, и ему понравилось.
Тимур Родригез: начало карьеры, КВН
Тимур Родригез. Фото: соцсети
Его бы легко приняли в театральный институт, но он выбрал факультет иностранных языков. И все же судьба его нашла и там. Именно в педагогическом институте Тимур однажды познакомился с Павлом Волей. Двое энергичных, веселых и бесшабашных парней подружились и стали играть в КВН.
Но скоро им стало тесно в Пензе. Они перебрались в Москву – чтобы завоевать ее. Тимур участвовал в конкурсах, работал ведущим, но поначалу ему приходилось туго.
«Вначале Тим получал сущие копейки. Питался в фастфуде на 31 рубль в день: химический грибной суп, чай и две дохлые куриные ножки. Потом нашел подработку на «Хит FМ», - рассказывал VJ Арчи.
Тимур Родригез: комедийные проекты, Comedy Club
Тимур Родригез с Тимуром Батрутдиновым. Фото: соцсети
Тогда же, став диджеем на радио, парень получил прозвище «Родригез». Его придумала Наталья Божко, программный директор студии: очень уж яркий темноглазый Тимур был похож на испанского или мексиканского денди, все заработанные деньги тратил на модные стильные наряды. Правда, денег катастрофически не хватало.
Все изменилось, когда в его жизни появилось шоу Comedy Club. Тимур быстро стал популярным. Он снялся в комедийных проектах «Золотая теща», «Счастливы вместе». Единственное, что его огорчало: все-таки он приехал в Москву, чтобы делать музыкальную карьеру, а вместо этого стал юмористом.
Тимур Родригез: музыка, кино, телешоу
Тимур Родригез часто озвучивает мультфильмы. Фото: соцсети
И однажды он решил покинуть Comedy Club, чтобы вплотную заниматься музыкой. В 2009 году он записал свой первый сольный альбом, а год спустя телезрители увидели его на экранах: он пел композиции «О тебе» и «Болен тобой», потом представил дуэт с Ани Лорак – песню «Увлечение». Клипы Тимура Родригеза быстро стали хитами.
Вместе с тем он продолжал работать ведущим – на проектах «Танцы без правил», «Sexy Чарт», «Новая волна». И жюри, и поклонники с восторгом восприняли появление Тимура на шоу «Один в один», где он мастерски пародировал Майкла Джексона, Рэя Чарльза, но особенно поразило всех его выступление в образе Людмилы Гурченко.
Тимур Родригез. Фото: соцсети
Потом уже никто не удивлялся, что поп-певцу предоставили историческую сцену театра имени Ермоловой для проведения шоу-концерта: к тому времени Тимур уже стал невероятно популярным артистом. Он успевал все – снимать клипы, записывать новые песни, давать концерты, участвовать в шоу, вести программы…
Тимур снялся в ремейке легендарной комедии – «Служебный роман. Наше время», вместе с Гариком Харламовым появился в фильме «Мамы-3», потом последовала комедия «Корни» с его участием. На вопрос – как ему удается все успевать? – артист отвечал:
«Я просто не позволяю себе уставать. Или, как минимум, не допускаю, чтобы меня видели в подобном состоянии. Как бы сильно ни был выжат, это самая прекрасная усталость на свете. Ее можно сравнить, пожалуй, только с состоянием после секса».
Тимур Родригез: личная жизнь
Тимур Родригез и Анна Девочкина. Фото: соцсети
Стройный, подтянутый, яркий Тимур всегда привлекал повышенное внимание девушек. При росте 172 см (с его слов) вес артиста не превышает 65 кг, и он находится в прекрасной физической форме. В начале 2000-х, когда он еще не был звездой, Тимур встречался с москвичкой по имени Диана Соловьева. У них был красивый роман, но семьей они так и не стали: для Тимура на тот момент в приоритете была музыкальная карьера.
Тимур Родригез: с Анной Девочкиной
Тимур Родригез с женой и сыновьями. Фото: Global Look Press
Позднее, в 2006-м, уже популярный резидент Comedy Club познакомился с Анной Девочкиной. Симпатичная брюнетка, к его удивлению, понятия не имела, кто он такой. Это подогрело интерес артиста, он пригласил девушку в кафе, и они проболтали до утра, будто знали друг друга всю жизнь. Они встречались почти год, прежде чем Родригез решился сделать любимой предложение. Он придумал необычный способ: привез Анну, которая увлекалась экстремальным отдыхом, на вулкан Этну, и там, на его вершине, попросил ее руки.
Тимур Родригез. Фото: Global Look Press
После свадьбы Анна оставила экстремальные виды спорта, сделавшись примерной женой и мамой: она родила Тимуру двоих сыновей, Мигеля и Даниэля, и полностью посвятила себя семье. Тимур и Анна вместе вот уже 15 лет, но, похоже, не устают восхищаться друг другом.
Во время самоизоляции, в отличие от многих других артистов, Родригез и не думал жаловаться на скуку и отсутствие заработка: он с удовольствием проводил время с женой и детьми, а еще писал новые песни. Тогда же он записал совместный трек с Григорием Лепсом – «На карантин», ставший очень популярным. За ним последовал еще один дуэт с Лепсом – «Спасибо».
Тимур Родригез: доходы
Тимур Родригез. Фото: Global Look Press
Артист никогда не озвучивал цифры своих заработков, о них можно судить лишь по его официальному сайту, где приводится стоимость выступления Тимура на частных мероприятиях, - она стартует от 700 тысяч рублей за пять часов работы звезды. К этому следует добавить расходы на проезд, питание и проживание Родригеза.
Кроме того, доход Тимура складывается из зарплаты ведущего, гонораров за работу в жюри различных проектов, заработок от сольных концертов, от озвучивания… Наконец, прибавьте сюда доход от YouТube-канала: по данным СМИ, это не меньше 25 тысяч рублей в месяц. Словом, можно смело говорить о семизначных числах, которыми исчисляется ежемесячный доход артиста.
Тимур Родригез сейчас
Родригез продолжает активно работать. В феврале 2022 года он принял участие в шоу «Возможно все!», потом в качестве члена жюри судил шоу «Маска». Следующим проектом стало шоу «Везунчики»… Поклонники с интересом наблюдали за его поведением на проекте «Детектор», где ему пришлось отвечать на провокационные вопросы о личной жизни и карьере. Совсем недавно Тимур стал судьей проекта «Маска. Танцы» и ведущим тревел-шоу «Русо Экспрессо».
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А еще он – известный актер дубляжа: в мультфильме «Шевели ластами» благодаря своей способности менять голоса он озвучил сразу шестерых героев. Голосом Родригеза говорят и другие персонажи мультфильмов и зарубежных фильмов и сериалов. Похоже, у этого человека есть какой-то секрет: он никогда не устает и успевает делать одновременно множество дел!