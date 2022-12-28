Почему Тимур Родригез не женился на первой любви и что еще он скрывает из своего прошлого

Родился будущий шоумен и актер 14 октября 1979 года в городе Пензе. В нем смешалась кровь двух народов – еврейская досталась от мамы, Златы Ефимовны, которая преподавала иностранные языки, а азербайджанская – от отца, Микаила Ильясовича, актера кукольного театра. Настоящее имя звезды – Тимур Керимов.

С детства он проявлял способности как к иностранным языкам, так и к актерству. В школе Тимур считался не слишком прилежным учеником: часто прогуливал уроки. Как-то раз, не выдержав скучного урока алгебры, он внезапно запел прямо в классе. Учительница пожаловалась родителям, но отец даже не удивился: он понимал, что в сыне заложен природный талант к выступлениям на публике.