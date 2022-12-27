Как живет Катя Лель: встречи с пришельцами, «Джага-джага» и любовь, превратившаяся в ненависть

Свой первый сольный альбом Катя выпустила в 1998 году, он назывался «Елисейские поля». Но настоящий прорыв в карьере случился, когда она познакомилась и начала сотрудничать с продюсером и композитором Максимом Фадеевым. Именно с ним Катя записала свои самые успешные песни: «Муси-пуси» и «Долетай».

Следующей ступенькой к успеху стал альбом Кати Лель «Джага-джага»: он принес ей премии «Песня года» и «Серебряный диск», а также номинацию на «Премию Муз-ТВ». Большой популярностью пользовался и клип на песню Кати «Две капельки», выпущенный в 2004 году. А потом имя Кати Лель постепенно стало звучать все реже и реже. Многие считают, что причиной тому – конфликт с продюсером Александром Волковым, по совместительству – бывшим мужем Кати.

Впрочем, она сумела стать «сама себе продюсером». Лель выпустила альбом «Кручу-верчу», песни для которого написала сама. А потом снова начала сотрудничать с Максимом Фадеевым, и ее популярность вышла на новый виток. Артистка записывала дуэты с Игорем Николаевым, Сергеем Куренковым, шведским певцом Bosson…

Катя Лель: кино и ТВ

