Как живет Катя Лель: встречи с пришельцами, «Джага-джага» и любовь, превратившаяся в ненависть

Звезда Кати Лель взошла в начале 2000-х, когда она спела нечто совершенно новое и невероятное для нашей эстрады: «Муси-пуси», «Джага-джага» звучали странно, но под них так и хотелось танцевать. В жизни певицы было немало и других странностей, из-за которых отношение к ней сложилось неоднозначное.
Катя Лель: детство и юность
Катя Лель в детстве. Фото: соцсети
Родной город Кати – Нальчик. Именно там будущая звезда появилась на свет 20 сентября 1974 года. Она русская, но с детства привыкла жить среди людей самых разных национальностей. В своих интервью певица не раз повторяла, что росла в очень теплой семейной атмосфере, ее окружали любовь и доброта, в доме часто бывали гости, слышался смех. Мама – инженер и отец – мастер спорта всегда были для нее эталоном счастливой семьи.
Когда Кате исполнилось три года, отец купил пианино: на нем училась играть Катина старшая сестра, а сама она с удовольствием подпевала записям Аллы Пугачевой, Софии Ротару и других популярных исполнителей. Правда, мама мечтала, что дочка станет врачом. Но не возражала против творческих устремлений Кати.
Катя Лель в юности. Фото: соцсети
Видя, что девочка увлечена музыкой, родители записали ее в музыкальную школу, причем сразу на два отделения – фортепиано и хоровое дирижирование. На этом целеустремленная девочка не остановилась: за школой последовало музыкальное училище, а потом она окончила академию Гнесиных – училась у Льва Лещенко.
Катя Лель: выбор псевдонима
Катя Лель и Максим Фадеев. Фото: соцсети
Получив диплом и став профессиональной певицей, девушка решила сменить фамилию Чупринина на звучный псевдоним Лель. С 2000 года этот псевдоним стал ее официальной фамилией. На вопрос – почему Лель? – Катя отвечала:
«Какой должна быть фамилия? Благозвучной, короткой, с любимыми буквами. Я поняла, что это уже образ Весны, опера Римского-Корсакова «Снегурочка», где есть персонаж Лель. Он играл на свирели и дарил людям любовь. Поэтому Лель - это любовь».
Катя Лель: начало карьеры
Катя Лель. Фото: Global Look Press
Свой первый сольный альбом Катя выпустила в 1998 году, он назывался «Елисейские поля». Но настоящий прорыв в карьере случился, когда она познакомилась и начала сотрудничать с продюсером и композитором Максимом Фадеевым. Именно с ним Катя записала свои самые успешные песни: «Муси-пуси» и «Долетай».
Следующей ступенькой к успеху стал альбом Кати Лель «Джага-джага»: он принес ей премии «Песня года» и «Серебряный диск», а также номинацию на «Премию Муз-ТВ». Большой популярностью пользовался и клип на песню Кати «Две капельки», выпущенный в 2004 году. А потом имя Кати Лель постепенно стало звучать все реже и реже. Многие считают, что причиной тому – конфликт с продюсером Александром Волковым, по совместительству – бывшим мужем Кати.
Впрочем, она сумела стать «сама себе продюсером». Лель выпустила альбом «Кручу-верчу», песни для которого написала сама. А потом снова начала сотрудничать с Максимом Фадеевым, и ее популярность вышла на новый виток. Артистка записывала дуэты с Игорем Николаевым, Сергеем Куренковым, шведским певцом Bosson…
Катя Лель: кино и ТВ
Катя Лель. Фото: Global Look Press
Пробовала Катя себя и в роли актрисы. Дебютом для нее стал фильм «Ландыш серебристый-2», за ним последовали сериалы «Клуб», «Счастливы вместе», «Тайны института благородных девиц».
Поклонники всегда с интересом наблюдают за участием певицы в телешоу и других проектах – «Слава богу, ты пришел», «Розыгрыш». В 2019 году она выступила в качестве эксперта на программе «Модный приговор».
Личная жизнь Кати Лель: с Александром Волковым
Катя Лель с Александром Волковым. Фото: соцсети
С самого детства Катя была окружена вниманием представителей противоположного пола. Как рассказывала артистка в интервью, ей всегда интереснее было дружить с мальчишками, они ее уважали, доверяли свои секреты. А вот девочки частенько устраивали ей бойкоты – ревновали.
Повзрослев, Катя познакомилась с продюсером Александром Волковым, который был старше ее на 26 лет. Они не были женаты официально, но фактически прожили вместе 8 лет. Позднее певица рассказывала:
«С ним было очень непросто, он изводил своей патологической ревностью. По минутам просчитывал мой день, заставлял ставить на запись аудио, чтобы потом слушать все мои разговоры и знать о моих передвижениях».
Расставание не получилось гладким: бывшие влюбленные периодически встречались в суде, где решался вопрос о том, кому будут принадлежать права на песни. Волков запрещал ей пользоваться псевдонимом Катя Лель и исполнять свои хиты. Судебные тяжбы длились несколько лет. Наконец, Катя Лель выиграла – в 2006 году. А спустя еще два года Александра Волкова не стало: его жизнь унесло онкологическое заболевание.
Катя Лель и Игорь Кузнецов
Катя Лель с мужем. Фото: Global Look Press
Неудачный опыт совместной жизни с Волковым не заставил Катю отказаться от планов построить счастливую семью – такую же, как у родителей. Подсознательно она искала в мужчинах такого же, как ее отец. И однажды познакомилась с бизнесменом Игорем Кузнецовым, и почти сразу поняла: это он, тот самый, кого она видела во сне!
Катя Лель с дочкой. Фото: соцсети
В 2008 году они поженились, вскоре на свет появилась их дочь Эмилия. Певица рассказывала, что девочка растет очень музыкальной, активной и энергичной, и уже сейчас уверена, чтоб будет знаменитой певицей, как мама.
Катя Лель: рост и вес
На пике своей популярности певица сохраняла вес 51 кг при росте 164 см. Правда, это стоило ей огромных усилий: приходилось соблюдать жесткую диету. После рождения дочери Катя Лель изменила свой подход к питанию. Она стала позволять себе намного больше, но при этом не есть на ночь и активно занимается спортом - бегом, йогой и другими нагрузками. У артистки пышные формы, но ее это вполне устраивает: «Кто вам сказал, что нужно быть очень худыми? Это неправильно», - уверяет певица.
Катя Лель и инопланетяне
Некоторое время назад Катя Лель во всеуслышание заявила о своих многочисленных контактах с якобы инопланетным разумом. Многие высмеивали за это певицу, но она до сих пор утверждает, что ничего не придумала. Она продолжает верить в общение с пришельцами, поддерживает людей, которые рассказывают о похожем опыте.
Катя Лель: доход
По данным СМИ, стоимость выступления Кати Лель на корпоративе составляет 10 тысяч долларов, при этом сама Катя признается, что заказов у нее всегда хватает – как минимум несколько выступлений каждый месяц.
Катя Лель сейчас
Катя Лель. Фото: Global Look Press
Пообщавшись с брахманом на острове Бали, Катя Лель записала «Альбом волшебных мантр «Вибрации любви». При этом она продолжает выпускать эстрадные композиции и сниматься в кино – она сыграла женщину с сильным характером в картине «Никогда не спасайте котиков». В разгар пандемии вышел альбом Кати Лель под названием «Сияние».
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Кроме того, Катя приняла участие в шоу «Суперстар! Возвращение», в котором артисты исполняют популярные в 80-90-х песни. Пусть сегодня ее популярность не настолько высока, как прежде, все же у певицы остается множество поклонников, с нетерпением ожидающих ее появления на экране.