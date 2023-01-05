От главного редактора «Комсомолки» до королевы Елизаветы II: знаменитости, которых мы потеряли в 2022 году

Сентябрь 2022 года унес жизнь главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина. Новость стала горькой и неожиданной для тех, кто знал этого удивительного человека.

Сунгоркин писал книгу о первопроходце Дальнего Востока – Владимире Арсеньеве. Он находился в экспедиции в тех краях – собирал материал. Такие походы были для Владимира Николаевича привычным способом отдохнуть, набраться сил у природы.

Но на этот раз что-то пошло не так. Внезапное ухудшение самочувствия – и быстрая смерть. Причиной был назван инсульт. Смерть 68-летнего Владимира Сунгоркина потрясла не только его родных и близких, но и множество людей, которые его знали лично, работали с ним, а еще – тысячи, сотни тысяч читателей «Комсомолки».

Леонид Куравлев

