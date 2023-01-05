От главного редактора «Комсомолки» до королевы Елизаветы II: знаменитости, которых мы потеряли в 2022 году

Этот год унес жизни людей, которые казались нам незаменимыми и чуть не бессмертными. Давайте вместе вспомним их имена.
Владимир Сунгоркин
Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды». Фото: Евгения Гусева/ КП
Сентябрь 2022 года унес жизнь главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина. Новость стала горькой и неожиданной для тех, кто знал этого удивительного человека.
Сунгоркин писал книгу о первопроходце Дальнего Востока – Владимире Арсеньеве. Он находился в экспедиции в тех краях – собирал материал. Такие походы были для Владимира Николаевича привычным способом отдохнуть, набраться сил у природы.
Но на этот раз что-то пошло не так. Внезапное ухудшение самочувствия – и быстрая смерть. Причиной был назван инсульт. Смерть 68-летнего Владимира Сунгоркина потрясла не только его родных и близких, но и множество людей, которые его знали лично, работали с ним, а еще – тысячи, сотни тысяч читателей «Комсомолки».
Леонид Куравлев
Леонид Куравлев. Фото: Global Look Press
В конце января не стало легендарного советского актера Леонида Куравлева, известного по фильмам «Золотой теленок», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня» и многим другим.
Его госпитализировали с подозрением на ковид. Результаты тестов оказались отрицательными, но у Куравлева все же обнаружили воспаление легких. Выявились и другие проблемы со здоровьем. Спустя некоторое время близкие 85-летнего актера сообщили о его смерти.
Евгения Брик
Евгения Брик. Фото: Global Look Press
Поклонники 40-летней актрисы Евгении Брик были шокированы, узнав в середине февраля о ее смерти. Как выяснилось, Евгения не афишировала свои проблемы со здоровьем, хотя боролась с онкологическим заболеванием. Она лечилась за границей, но усилия врачей ни к чему не привели. У актрисы остался муж, режиссер Валерий Тодоровский, и дочь Зоя.
Зинаида Кириенко
Зинаида Кириенко. Фото: Global Look Press
Февраль стал роковым месяцем и для Зинаиды Кириенко, звезды «Тихого Дона» и других фильмов. Актриса чувствовала себя все хуже и хуже, врачи диагностировали сразу несколько тяжелых заболеваний, которые дополнились коронавирусной инфекцией. Зинаиду Кириенко парализовало, и через несколько дней она скончалась.
Борис Невзоров
Борис Невзоров. Фото: Global Look Press
Популярный артист попал в больницу с осложнениями после коронавируса. Организм не справился, и 72-летний Борис Невзоров скончался. Незадолго до смерти он в третий раз стал отцом – третья жена родила ему дочку.
Прежде Невзоров был женат на актрисе Анастасии Ивановой, которая прославилась после главной роли в фильме «Не могу сказать «прощай». Анастасия была жестоко убита совсем молодой, Невзоров после ее гибели самостоятельно воспитывал их дочь. Третьей его супругой стала Алла Панова, с которой они были знакомы еще с института, но потом 23 года не виделись.
Александра Яковлева
Александра Яковлева. Фото: Global Look Press
Она считалась секс-символом советского кино: роли Александры Яковлевой в фильмах «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» запомнились миллионам. Красавица актриса прожила всего 64 года. На протяжении последних нескольких лет она сражалась с раком груди, но не опускала руки и твердо верила в успех, оставаясь позитивной и энергичной. Однако 1 апреля ее жизнь оборвалась.
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский. Фото: Global Look Press
Известный политик Владимир Жириновский попал в больницу в феврале 2022 года. Причиной госпитализации стала коронавирусная инфекция. Впрочем, даже в больнице Жириновский продолжал заниматься делами, решал рабочие вопросы и уверял, что чувствует себя хорошо. Но потом его состояние резко ухудшилось.
Новость о том, что он ушел из жизни, появились еще в конце марта. Но известие опровергли, что вызвало массу шуток и мемов на тему «бессмертного Жириновского». Владимир Вольфович скончался в начале апреля.
Пьер Нарцисс
Пьер Нарцисс. Фото: Global Look Press
В начале лета исполнитель хита «Я шоколадный заяц» обратился к медикам с жалобами на боли в почках. Результаты обследования выявили почечную недостаточность. 22 июня артисту сделали операцию, которую он не смог пережить. 45-летний Пьер Нарцисс скончался. Церемония прощания прошла в Москве, после чего тело артиста перевезли для захоронения в Камерун, на его родину.
Юрий Шатунов
Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press
Практически сразу же за Пьером Нарциссов ушел из жизни самый знаменитый мальчик Советского Союза – певец Юрий Шатунов. Его смерть шокировала всю страну – и поклонников «Ласкового мая», и тех, кто никогда не слушал подобную музыку.
48-летний артист отдыхал на даче с друзьями, веселился и не жаловался на плохое самочувствие. Но в какой-то момент ему стало плохо – он ощутил боль в груди. Друзья вызвали скорую, Шатунова доставили в больницу и долгие часы боролись за его жизнь. Но не смогли спасти. Причиной смерти назван инфаркт миокарда.
Борис Моисеев
Борис Моисеев. Фото: Global Look Press
Последние годы Борис Моисеев не выступал и практически не появлялся на публике: после инсульта он так и не смог восстановиться, все время проводил дома, в своей квартире в Москве, общаясь только в соцсетях. В сентябре его обнаружил мертвым друг и директор певца – Сергей Горох. Похоронили Бориса Моисеева на Троекуровском кладбище.
Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис в фильме «Одесский пароход»
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Актер и режиссер Сергей Пускепалис («Как я провел этим летом», «А у нас во дворе», «Частица Вселенной») погиб в Ярославской области. В автомобиль, в котором он ехал, врезалась иномарка. Пускепалис погиб на месте от многочисленных травм.
Елизавета II
Королева Елизавета II. Фото: Global Look Press
Британская королева прожила 96 лет и скончалась в сентябре 2022 года. Она была королевой на протяжении 70 с лишним лет. Трагическое известие пришло из замка в Балморале, где она находилась последнее время. Трон Великобритании занял ее сын – принц Чарльз, который отныне стал называться королем Карлом III