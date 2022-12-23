Какую особенную зимнюю традицию придумала Елизавета II для внуков и правнуков

Монаршая семья во всем чтит традиции двора. В отличие от «бунтарки» Меган Маркл, которая то и дело стремилась нарушить этикет и заведенный порядок, Кейт Миддлтон проявляет должное уважение к многовековым устоям и щепетильно относятся к тем правилам, которые имеют столетнюю историю. Дело касается, казалось бы, даже мелочей. К примеру новогодних традиций.
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Кейт Миддлтон с принцем Уильямом, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой. Фото: Global Look Press
Завесу тайны приоткрыл бывший дворецкий короля Карла III. Он подсказал, какой декор практически никогда не используется для украшения елок в домах Виндзоров. Как бы удивительно не звучало, но это мишура.
Так, в доме любого из членов королевской семьи гости едва ли увидят множества гирлянд, бантов и других украшений. В особенности мишуры - ее практически не используют совсем.
Также бывший дворецкий свекра Кейт Миддлтон дал понять, что у ныне покойной Елизаветы II была еще традиция. В Сандригеме Ее Величество всегда давала распоряжения, чтобы елка в одной из комнат оставалась полностью без декора. Таким образом, Елизавета II давала своим внукам и правнукам украсить ее самостоятельно.
По материалам Grazia