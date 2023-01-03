Самые громкие звездные разводы 2022 года

Это был пятый брак знойной блондинки, и он продержался всего 12 месяцев. Дэн Хейхерст был телохранителем Памелы. Она восхищалась тем, что он «настоящий мужчина»: и лампочку вкрутит, и защитит. Но, видимо, для гармоничных семейных отношений этого оказалось маловато.

Моргенштерн* и Дилара Зинатуллина

Эти двое сходились и расходились много раз, и, наконец, в 2021 году сыграли шикарную свадьбу. Но уже спустя несколько месяцев их браку пришел конец. Рэпер, по сути, все объяснил в своем треке «Селяви» - там есть слова: ««Рок-звезда не может быть хорошим мужем, рок-звезда не может быть хорошим парнем...»

Екатерина Варнава и Александр Молочников