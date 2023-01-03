Самые громкие звездные разводы 2022 года

В уходящем году разбились союзы, которые поклонники считали очень прочными. Кому-то расставание принесло боль и обиду, а кто-то, наконец, почувствовал себя «вольной птицей».
Шакира и Жерар Пике
Шакира. Фото: Global Look Press
Певица Шакира и футболист «Барселоны» Жерар Пике прожили вместе больше 10 лет, у них родились двое сыновей. Но летом 2022 года они решили расстаться – по сообщениям иностранных СМИ, разлад произошел из-за измены футболиста. В своем аккаунте Шакира попросила поклонников не распространять слухи и догадки – уважать ее личное пространство.
Ирина Винер и Алишер Усманов
Ирина Винер. Фото: Global Look Press
Знаменитая тренер по гимнастике Ирина Винер развелась после 30 лет совместной жизни с Алишером Усмановым, которого часто называла «гением». По ее словам, они сохранили дружеские отношения, по разделу имущества были достигнуты договоренности, никаких скандалов не последовало. Более подробные комментарии Ирина Винер давать отказалась.
Юлия Александрова и Жора Крыжовников
Юлия Александрова. Фото: соцсети
С режиссером Андреем Першиным (псевдоним – Жора Крыжовников) у Юлии был не только супружеский, но и творческий союз: она снялась в его фильмах «Горько!», «Самый лучший день». Их дочери Вере уже 12 лет. В начале 2022 года они решили расстаться, не сообщая подробности о причине развода. Впрочем, бывшие супруги по-прежнему работают вместе, сумев сохранить хорошие отношения.
Джейсон Момоа и Лиза Боне
Джейсон Момоа. Фото: Global Look Press
Они прожили вместе 16 лет и считались примером крепкого брака. Однако в январе этого года они сообщили, что их брак «исчерпал себя» - и разошлись. Теперь каждый идет своей дорогой: Джейсон много снимается, путешествует, его часто видят на веселых тусовках, а Лиза выбрала для себя тихую жизнь за городом.
Анна Котова и Иван Дерябин
Анна Котова. Фото: Global Look Press
Когда-то актриса даже взяла себе двойную фамилию, чтобы подчеркнуть: они с мужем – неразрывное целое. Но летом Анна рассказала в интервью о том, что они с Иваном решили разойтись. Причина, по ее словам, в том, что муж в браке сохранял позицию «главного», а для нее очень важна свобода.
Памела Андерсон и Дэн Хейхерст
Памела Андерсон. Фото: Global Look Press
Это был пятый брак знойной блондинки, и он продержался всего 12 месяцев. Дэн Хейхерст был телохранителем Памелы. Она восхищалась тем, что он «настоящий мужчина»: и лампочку вкрутит, и защитит. Но, видимо, для гармоничных семейных отношений этого оказалось маловато.
Моргенштерн* и Дилара Зинатуллина
Эти двое сходились и расходились много раз, и, наконец, в 2021 году сыграли шикарную свадьбу. Но уже спустя несколько месяцев их браку пришел конец. Рэпер, по сути, все объяснил в своем треке «Селяви» - там есть слова: ««Рок-звезда не может быть хорошим мужем, рок-звезда не может быть хорошим парнем...»
Екатерина Варнава и Александр Молочников
Екатерина Варнава. Фото: Global Look Press
О свадьбе артистов поклонники узнали лишь после их расставания. Оказывается, они тайно поженились еще весной. Но прошло всего несколько месяцев – и Варнава развелась с Молочниковым. Что стало причиной разрыва – звезды не сообщают. Но Молочников отзывается о бывшей жене очень тепло: «У меня до сих пор есть близкий человек… Катя сделала меня лучше».
Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин
Сильвестр Сталлоне. Фото: Global Look Press
Актер и модель стали мужем и женой в 1997 году. У них родились три дочери. Но спустя 25 лет брака в семье все чаще стали возникать конфликты. «Последней каплей» стала собака. Сталлоне давно мечтал завести ротвейлера, но Дженнифер категорически возражала. Разговоры о собаке привели к скандалам, и пара рассталась.
Гоар Аветисян и Сергей Григорян
Гоар Аветисян. Фото: соцсети
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Визажист Гоар Аветисян была женой Сергея Григоряна два года. За это время у них родился сын Гаспар. Однако последний год стал для супругов очень тяжелым. По словам Гоар, ей не хватало поддержки со стороны мужа. Особенно стало тяжело после того, как она перенесла опасную операцию. Гоар подала на развод, сообщив о своем решении в соцсети и добавив, что благодарна мужу за сына.
* — признан в РФ иноагентом.