«Филипп заделался телефонным террористом!»: Довлатова вспомнила, как Киркоров познакомил ее с будущим мужем

Известную радиоведущую Аллу Довлатову попросили рассказать подробности истории, как «ее семью разрушил Филипп Киркоров». Дело в том, что в 2007 году звезда эфира развелась со своим мужем-бизнесменом Дмитрием Лютым и вышла замуж за подполковника полиции Алексея Бороду. Но с этим роковым мужчиной журналистку познакомил как раз «король российской эстрады». Вот только где сам Филипп познакомился с полицейским? Довлатова пролила свет на эту цепочку событий.

Алла рассказала, что в 2001 году переехала со старшей дочерью из Петербурга в Москву, чтобы вести шоу на радио. А муж-рекламщик остался работать в Северной столице. И около семи лет у них был «гостевой брак», когда супруги встречались только по выходным. Через полтора года, после ярких тусовок и вращения в кругах шоу-бизнеса, ведущая уже перестала скучать по мужу и поняла, что ей комфортно одной. При этом она не изменяла Лютому и не выпытывала у него, с кем он проводит свободное время.

Со временем Довлатова поняла, что любовь прошла, но старалась сохранить семью ради детей.

«У меня были чувства такие, как к брату. Хороший, добрый друг, брат… Но полное нежелание, например, секса с ним. Вообще. И это ужасно, когда секса у молодой женщины не было ни с кем. У меня, кстати, тогда были проблемы со здоровьем. В молодом 30-летнем возрасте такого быть не должно, — вспоминает радиоведущая в YouTube-шоу «Алена, блин!». — У меня вообще отсутствовала личная жизнь. Пока ее не решил устроить Филипп Киркоров!»

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