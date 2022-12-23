«Филипп заделался телефонным террористом!»: Довлатова вспомнила, как Киркоров познакомил ее с будущим мужем

Известную радиоведущую Аллу Довлатову попросили рассказать подробности истории, как «ее семью разрушил Филипп Киркоров». Дело в том, что в 2007 году звезда эфира развелась со своим мужем-бизнесменом Дмитрием Лютым и вышла замуж за подполковника полиции Алексея Бороду. Но с этим роковым мужчиной журналистку познакомил как раз «король российской эстрады». Вот только где сам Филипп познакомился с полицейским? Довлатова пролила свет на эту цепочку событий.
Алла рассказала, что в 2001 году переехала со старшей дочерью из Петербурга в Москву, чтобы вести шоу на радио. А муж-рекламщик остался работать в Северной столице. И около семи лет у них был «гостевой брак», когда супруги встречались только по выходным. Через полтора года, после ярких тусовок и вращения в кругах шоу-бизнеса, ведущая уже перестала скучать по мужу и поняла, что ей комфортно одной. При этом она не изменяла Лютому и не выпытывала у него, с кем он проводит свободное время.
Со временем Довлатова поняла, что любовь прошла, но старалась сохранить семью ради детей.
«У меня были чувства такие, как к брату. Хороший, добрый друг, брат… Но полное нежелание, например, секса с ним. Вообще. И это ужасно, когда секса у молодой женщины не было ни с кем. У меня, кстати, тогда были проблемы со здоровьем. В молодом 30-летнем возрасте такого быть не должно, — вспоминает радиоведущая в YouTube-шоу «Алена, блин!». — У меня вообще отсутствовала личная жизнь. Пока ее не решил устроить Филипп Киркоров!»
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Алла рассказала, что ее второй муж — из элитного подразделения МВД, которое занимается самыми серьезными преступлениями, в частности, похищением людей.
«Филипп к ним обратился — его постоянно кто-то донимал. Ему все время звонили телефонные террористы. Это было ужасно. Он так уже устал, измучился, этот человек ему звонил сутками вообще, постоянно, с разных номеров, хитрые схемы! Он пришел (Киркоров к полицейским. — Прим. авт.) и говорит: «Ребята, ну спасайте, я не могу! Вытащите мне этого человека! Просто дайте адрес, мои охранники сами с ним разберутся». Ну и они дали охранникам адрес этого человека, который думал, что его никто и никогда не найдет. Но нашли очень быстро и легко».
«Филипп прибежал, дико благодарный. Потому что снова начал спать как человек, его перестали мучить. И в тот период, когда он был в такой завязке с полицией, Филипп пришел ко мне на интервью на «Русском радио».
А будущий второй муж Довлатовой как раз очень любил слушать ее передачу по дороге на работу. И когда безмерно благодарный Киркоров пришел к нему, готовый на все в радостном порыве, полицейский попросил звезду познакомить его с радиоведущей, с которой у певца на днях было интервью.
«И дальше телефонным террористом заделался Филипп Киркоров! — со смехом вспоминает Алла. — Филипп говорил: «Ты не представляешь, это такой красавец! Ты таких не видела в жизни! На экране таких нет!» Я говорю: «Филипп, я вообще на красоту не обращаю внимания...» «Но это мужик настоящий! Это мужик! Это голубая кровь нашей полиции! Генеральшей будешь, я тебе говорю!» Такие у Филиппа были аргументы. Но это все не работало. Я говорила: «Ну нет, ну нет…» Но Филипп — это не тот человек. Если он что-то решил, это такая пробивная мощь! Ему невозможно противодействовать! Это стихия такая — все сделает, что ему надо».
После долгих уговоров звезды Алла согласилась пригласить поклонника в погонах на свой спектакль. На внешность она действительно не купилась, но оценила внутренний стержень мужчины и сразу поняла, что они — родственные души.
Добавим, что в том же интервью Довлатова рассказала, как расставалась с первым мужем, полюбив полицейского.