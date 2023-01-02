Звездные свадьбы 2022 года: не только Прилучный и Джиган

Уходящий год был богатым на свадьбы знаменитостей. Все успели соскучиться по пышным торжествам – во время самоизоляции приходилось ограничиваться скромными вариантами. Зато теперь звезды «оторвались» как следует!
Лена Катина и Дмитрий Спиридонов
Лена Катина и Дмитрий Спиридонов. Фото: Global Look Press
Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина стала женой миллионера Дмитрия Спиридонова. Это второй брак для Лены: прежде она была замужем за музыкантом Сашо Кузмановичем из Словении. От первого брака у нее остался сын Александр, ему сейчас 7 лет.
С Дмитрием они познакомились на его дне рождения – и начали встречаться. В прошлом году Спиридонов оказался в больнице с онкологическим заболеванием. Лена поддержала любимого, заботилась о нем, и вскоре Дмитрию удалось справиться с болезнью. Летом 2022 года они поженились – без лишних торжеств и шумихи, просто расписались в ЗАГСе.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Global Look Press
Самая трогательная история: влюбленные снова вместе, спустя много после разрыва. Джей Ло и Бен Аффлек собирались пожениться еще в 2003 году, но отменили бракосочетание. А потом и вовсе расстались. Но недавно они поняли, что былые чувства никуда не ушли. Наоборот – они вспыхнули с новой силой!
Актеры не стали ждать: поженились в Лас-Вегасе, а затем устроили еще одну свадьбу – пышную и веселую, для друзей и близких. На торжестве гуляли Рене Зеллвегер, Джордж Клуни, Мэтт Деймон и другие звезды.
Алиса Вокс и Сергей Свитавский
Алиса Вокс и Сергей Свитавский. Фото: соцсети
Экс-солистка группы «Ленинград» уже была замужем – за фотографом Дмитрием Бурмистровым. В 2015-м они расстались. А с Сергеем Алиса познакомилась после концерта: они встретились в баре, где отдыхали их друзья.
Свадьбу праздновать влюбленные не захотели. Они ограничились визитом в ЗАГС в конце июля. На своей странице в соцсети Алиса написала: ««Больше не Кондратьева! Праздников в моей жизни хватает, поэтому сегодня — только вдвоем! Люблю!»
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер. Фото: Global Look Press
Кортни старше своей сестры, Ким, - ей уже 43. И она вышла замуж в первый раз. Да, у нее трое детей от бизнесмена Скотта Дисика, но их отношения не были зарегистрированы официально. С музыкантом Трэвисом Баркером Кортни дружила много лет, но лишь в прошлом году ему удалось покинуть френд-зону и стать ее возлюбленным.
Они начали встречаться, а в этом году стали мужем и женой. Брак был заключен в США, но потом молодые уехали в Италию и продолжили праздновать в арендованном старинном замке.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети
Эту свадьбу не обсуждал только ленивый. Развод Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, которые прожили в браке 9 лет, наделал много шума: все-таки в семье подрастали дети, сын Тимофей и дочь Мия. Но, похоже, сам Прилучный грустил недолго.
Вскоре он познакомился с Зепюр Брутян – они вместе снимались в сериале «В клетке». Долго тянуть не стал – сделал предложение. И они поженились. Зепюр моложе Павла на 9 лет. На свадьбу молодые пригласили 65 гостей, красотка невеста четыре раза меняла наряды. Супруги не только зарегистрировали свой союз в ЗАГСе, но и обвенчались.
Игорь Верник и Наталия Шнейдерова
Игорь Верник. Фото: Global Look Press
Популярный актер Игорь Верник 10 лет был женат на Марии, редакторе модных журналов. После расставания он оставался свободным 13 лет. О своей личной жизни Игорь предпочитал не рассказывать. Поэтому в октябре 2022 года поклонники испытали шок, узнав, что актер женился. Его избранницей стала Наталия Шнейдерова – продюсер. Она моложе на 16 лет и тоже успела побывать замужем, у нее двое детей.
Яна Поплавская и Евгений Яковлев
Яна Поплавская и Евгений Яковлев. Фото: Global Look Press
Актриса Яна Поплавская вышла замуж за радиоведущего Евгения Яковлева в октябре 2022 года. Это не было спонтанным решением – влюбленные 7 лет жили вместе, прежде чем «созрели» для брака. За плечами у Яны – не слишком приятные воспоминания о первом браке. Однако, судя по всему, теперь она уверена в своем счастье. Актриса не стала менять фамилию. На торжестве невеста появилась в элегантном платье цвета бордо.
Екатерина Варнава и Александр Молочников
Екатерина Варнава. Фото: Global Look Press
Звезда комедийных шоу Екатерина Варнава успела дважды за этот год потрясти своих поклонников: сначала она неожиданно вышла замуж, а потом так же неожиданно развелась. О подробностях ни Екатерина Варнава, ни Александр Молочников не распространялись. Однако, по слухам, актриса не смогла простить мужу неверности.
Бритни Спирс и Сэм Асгари
Бритни Спирс и Сэм Асгари. Фото: Global Look Press
Для Бритни Спирс последний год стал счастливым: после освобождения от опеки своего отца она, наконец, смогла принимать самостоятельные решения, и одним из таких решений стало замужество. Певица зарегистрировала брак со своим фитнес-тренером Сэмом Асгари.
Долгие годы ей приходилось спрашивать разрешения опекунов буквально на каждое свое действие. И вот теперь она почувствовала себя свободной. Во взаимной любви этих двоих не стоит сомневаться: Сэм, прежде чем стать супругом всемирной знаменитости, подписал брачный контракт, согласно которому в случае развода ему не достанется ни гроша.
Джиган и Оксана Самойлова
Джиган и Оксана Самойлова с детьми. Фото: кадр из трансляции VK
Рэпер Джиган и модель Оксана Самойлова поженились 10 лет назад. Но 13 декабря 2022 года решили обновить свадебные клятвы и устроить роскошное торжество – ведь 10 лет назад у них не было такой возможности.
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Получилось не только роскошно, но и очень трогательно: клятвы хранить любовь и верность произносили трое детей пары, а им оставалось только подтвердить. А еще на свадьбе чуть не рухнул гигантский многослойный торт с фигурками новобрачных и их детей. К счастью, кулинарное произведение искусства удалось спасти.