Звездные свадьбы 2022 года: не только Прилучный и Джиган

Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина стала женой миллионера Дмитрия Спиридонова. Это второй брак для Лены: прежде она была замужем за музыкантом Сашо Кузмановичем из Словении. От первого брака у нее остался сын Александр, ему сейчас 7 лет.

С Дмитрием они познакомились на его дне рождения – и начали встречаться. В прошлом году Спиридонов оказался в больнице с онкологическим заболеванием. Лена поддержала любимого, заботилась о нем, и вскоре Дмитрию удалось справиться с болезнью. Летом 2022 года они поженились – без лишних торжеств и шумихи, просто расписались в ЗАГСе.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

