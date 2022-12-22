«Я действительно лажанулась»: Довлатова рассказала, за что продолжает просить прощения у Седоковой

Алла призналась, что ляпнула глупость в эфире по поводу имени сына певицы, на что экс-«ВИА Гра», естественно, обиделась.

«Хотя с ее сыном моя младшая дочка Маша дружит. Замечательный парень! Чудесный Гектор, чудесный просто! Великолепный, — продолжила историю Довлатова. — Когда прошли годы, я узнала, что Аня на меня обиделась… У меня просто нет ее телефона — я бы, конечно, позвонила или написала. И мы с ней оказались в одном месте, и я прям на сцене попросила прощения, сказала: «Ты прости, я просто как дура себя повела».

«Я не имела права в публичном пространстве… В данном случае я действительно лажанулась. До сих пор посыпаю голову пеплом, до сих пор прошу прощения и не устану это делать. Но слава богу, что она действительно с большим сердцем человек».