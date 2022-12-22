Бородат и волосы клочками! Ибрагим-паша из «Великолепного века» изменился так, что не узнать

Окан Ялабык, как и другие актеры «Великолепного века», стал популярным, снявшись в историческом сериале. Он сыграл Ибрагима-пашу, самого преданного соратника султана Сулеймана. Его персонажу повезло войти в семью падишаха. Будучи Великим визирем, он смог жениться на Хатидже султан. Однако его вражда с любимой фавориткой повелителя стоила Ибрагиму-паше дружбы с султаном Сулейманом.
Хюррем султан откровенно ненавидела Великого визиря Османской империи, понимания, что тот слишком близок к власти. Ибрагим-паша во всем поддерживал старшего сына султана Сулеймана — шехзаде Мустафу, матерью которого была Махидевран султан. Именно его янычары считали главным наследником, который должен был стать следующим султаном после отца-повелителя. Однако по истории Османской империей правил сын Хюррем султан — Селим II.
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Окан Ялабык в образе Ибрагима-паши с Халитом Эргенчем. Фото: кадр из сериала «Великолепного век»
Окан Ялабык отпустил бороду для новой роли в кино. Фото: соцсети
А как сейчас, спустя годы, выглядит Окан Ялабык? Для новой роли актер отрастил волосы, став менее опрятным. Кроме того, его неухоженность стала еще более заметна из-за кустистой нестриженной бороды. В таком виде поклонники едва узнали Ибрагима-пашу из «Великолепного века». В турецком сериале про султана Сулеймана актер также носил бороду, но она была аккуратной и ухоженной. Похоже, что ему пришлось долго отращивать волосы, которые явно не видели ножниц.
«Вид такой неопрятный», «Что это с Ибрагимом-пашой??», «Мда... В такого Хатидже султан точно бы не влюбилась», «После службы у султана Сулеймана! Год за два — выглядит уставшим и измятым», «Потаскала жизнь! Султан, поди, замучил», «Какой-то бомжеватый стиль», — написали фолловеры.