«Улыбка ангела, взгляд всезнающий»: как сейчас выглядит единственная дочка Началовой — Вера

Вера Алдонина отметила свой день рождения. Ей исполнилось 16 лет. Уже без малого четыре года она живет без мамы. Юлия Началова ушла из жизни в самом расцвете лет. Ей было всего 38. Певица скончалась в марте 2019 года. С тех пор ее единственная дочка живет с бабушкой и дедушкой.
У Веры прекрасные отношения с отцом футболистом Евгением Алдониным и его молодой женой. Она часто бывает у них в гостях. К тому же, Вера помогает мачехе нянчиться со своим братиком Артемом и сестричкой Анжеликой. При этом жить с отцом, судя по всему, дочка Юлии Началовой не стремится. Ей вполне комфортно с бабушкой и дедушкой со стороны мамы.
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Вера Алдонина из неуклюжего подростка превратилась в прекрасного лебедя. Фото: личный архив
Как и ее мама, Вера Алдонина занимается музыкой. Она принимает участие в певческих конкурсах и проектах на ТВ. Родные ее во всем поддерживают. О своей маме дочка Юлии Началовой говорит редко. При этом как-то она призналась, что справиться с болью и устоять ей помогли близкие.
Сегодня Вера Алдонина восхищает поклонников покойной певицы своей скромностью, тонким вкусом, воспитанием, чуткостью и душевностью. Это заметно и по ее внешности. У дочки Юлии Началовой миловидное личико: глаза-озера с пушистыми ресничками, аккуратный маленький носик, волевой подбородок, еще по-детски пухлые щечки, которые добавляют ее облику очарования и невинности, сияющая улыбка и мягкий взгляд. Поклонники уверены, что такой дочерью ныне покойная певица бы гордилась.
«Улыбка ангела, взгляд всезнающий», «Какое же испытание выпало на долю этого ребенка», «Смерть мамы пережила! Не сломилась», «Такая милая, пошли ей Бог легкую судьбу», «Чистая... Все добром светится», «Легкая, словно одуванчик», — заметили фолловеры.