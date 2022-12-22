«Улыбка ангела, взгляд всезнающий»: как сейчас выглядит единственная дочка Началовой — Вера

Вера Алдонина отметила свой день рождения. Ей исполнилось 16 лет. Уже без малого четыре года она живет без мамы. Юлия Началова ушла из жизни в самом расцвете лет. Ей было всего 38. Певица скончалась в марте 2019 года. С тех пор ее единственная дочка живет с бабушкой и дедушкой.

У Веры прекрасные отношения с отцом футболистом Евгением Алдониным и его молодой женой. Она часто бывает у них в гостях. К тому же, Вера помогает мачехе нянчиться со своим братиком Артемом и сестричкой Анжеликой. При этом жить с отцом, судя по всему, дочка Юлии Началовой не стремится. Ей вполне комфортно с бабушкой и дедушкой со стороны мамы.

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