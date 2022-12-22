Тимур Батрутдинов: как в армии стал чемпионом КВН, прославился в Comedy Club и почему до сих пор не женился

Школьником Батрутдинов старался участвовать во всех мероприятиях, полюбил выступать перед публикой. Но не планировал делать это ремесло своей профессией.

Окончив школу, Тимур устремился в Петербург, чтобы получить образование по специальности «менеджмент и управление персоналом» в университете экономики и финансов. Студентом он сам обеспечивал себя: работал грузчиком, барменом, торговым представителем, официантом.

Тимур Батрутдинов: КВН

Студентом Батрутдинов начал играть в КВН. Он выступал за университетскую команду, но высоко продвинуться с ней не удалось. Зато Тимур себя проявил достаточно ярко и получил хороший старт в юморе. Он начал писать шутки для «Сборной Санкт-Петербурга», которая два раза была в финале Высшей лиги, завел много интересных и полезных знакомств.

Параллельно с КВН Батрутдинов стал подрабатывать тамадой, оттачивая свое мастерство выступления перед публикой и импровизацию. Когда учеба осталась позади, он отправился в армию, но и там нашел дело по душе — команда КВН, в которой он играл, стала чемпионом лиги КВН по Московскому военному округу. За эту победу Тимур с сослуживцами был поощрен пригласительными на концерт «Утомленных солнцем», где он впервые лицезрел Михаила Галустяна и Александра Ревву.