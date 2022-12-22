Тимур Батрутдинов: как в армии стал чемпионом КВН, прославился в Comedy Club и почему до сих пор не женился

Шоумен Тимур Батрутдинов состоялся как юморист, актер, телеведущий. Он не только блестяще шутит в Comedy Club, но и хорошо поет, что продемонстрировал в проекте «Маска» на НТВ. Только вот в личной жизни звезды не так все успешно — Тимур по-прежнему одинок. Как сложилась его карьера и что известно об избранницах артиста — читайте далее.
Тимур Батрутдинов: детство, родители, национальность
Тимур Батрутдинов родился в поселке Вороново Московской области 11 февраля 1978 года, по национальности татарин, его вес сегодня — 80 кг при росте 185 см. Отец Тахир Хусаинович — по профессии инженер, мать Наталья Евгеньевна — экономист. Семья много переезжала — сначала в Казахстан, где прошло детство Тимура и его младшей сестренки Татьяны, затем в они жили в Балтийске Калининградской области.
Тимур Батрутдинов с сестрой Татьяной в детстве. Фото: соцсети
В школе Тимур был младше своих одноклассников, рос стеснительным и скромным ребенком, за что подвергался насмешкам со стороны. Чтобы избегать неловких ситуаций, мальчик старался переводить все в шутку, благо чувство юмора у него сформировалось быстро, унаследовал от отца.
Тимур Батрутдинов в детстве. Фото: соцсети
Школьником Батрутдинов старался участвовать во всех мероприятиях, полюбил выступать перед публикой. Но не планировал делать это ремесло своей профессией.
Окончив школу, Тимур устремился в Петербург, чтобы получить образование по специальности «менеджмент и управление персоналом» в университете экономики и финансов. Студентом он сам обеспечивал себя: работал грузчиком, барменом, торговым представителем, официантом.
Тимур Батрутдинов: КВН
Студентом Батрутдинов начал играть в КВН. Он выступал за университетскую команду, но высоко продвинуться с ней не удалось. Зато Тимур себя проявил достаточно ярко и получил хороший старт в юморе. Он начал писать шутки для «Сборной Санкт-Петербурга», которая два раза была в финале Высшей лиги, завел много интересных и полезных знакомств.
Параллельно с КВН Батрутдинов стал подрабатывать тамадой, оттачивая свое мастерство выступления перед публикой и импровизацию. Когда учеба осталась позади, он отправился в армию, но и там нашел дело по душе — команда КВН, в которой он играл, стала чемпионом лиги КВН по Московскому военному округу. За эту победу Тимур с сослуживцами был поощрен пригласительными на концерт «Утомленных солнцем», где он впервые лицезрел Михаила Галустяна и Александра Ревву.
Тимур Батрутдинов в армии. Фото: соцсети
Демобилизовавшись, Батрутдинов собрался работать по профессии, для чего собрал чемоданы в Москву. Но один звонок друга перевернул судьбу несостоявшегося менеджера: Дмитрий Люсек Сорокин предложил Тимуру стать автором шуток для команды КВН «Незолотая молодежь». Там-то он и познакомился с Гариком Харламовым.
Тимур Батрутдинов: Comedy Club, «ХБ»
Харламов уже был знаменит под прозвищем Бульдог, и однажды Батрутдинов написал такую шутку, которую товарищи попробовали отыграть вместе — получилось с блеском. Тимуру подыскали кличку Каштан — мол, собаке нужно дерево, вот такая вот странная пара.
Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов в Comedy Club, 2005 год. Кадр из шоу
Они начали выступать вместе в проекте Comedy Club и очень быстро стали любимчиками публики. А потом и телезрителей, когда шоу стали показывать по ТНТ. Их дуэт по сей день, как говорят юмористы, просто рвет зал: в ход идут как невинные шутки, так и юмор ниже пояса. Комики прекрасно отыгрывают сценки и с другими резидентами проекта, например, Мариной Кравец, Демисом Карибидисом.
Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов в Comedy Club, 2022 год. Кадр из шоу
Дуэт Бульдога и Каштана вышел за пределы Comedy Club в 2013 году, когда продюсеры ТНТ с юмористами создали новый проект — «ХБ». Скетч-шоу с возрастным ограничением 18+ было продолжено во втором сезоне в 2018 году.
Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов на съемках «ХБ-шоу». Фото: соцсети
Комедийный дуэт в 2018 году отправился покорять YouTube. Там Батрутдинов с Харламовым основали «ОШ-шоу» — «Ошуительное хоу», в которое приглашают различных звезд юмора, телевидения и эстрады и устраивают им разные испытания. Получается комично и иногда скандально.
Тимур Батрутдинов в YouTube-шоу «ОШ». Кадр из шоу
Тимур Батрутдинов: другие проекты
Батрутдинов — желанный гость различных проектов. В 2008 году он стал участником шоу «Цирк со звездами» на Первом канале и завоевал приз зрительских симпатий. Не обошлось без риска для жизни: трюк в воде едва не обернулся трагедией, когда кислород у артиста закончился и он начал тонуть.
Тимур Батрутдинов в шоу «Цирк со звездами». Кадр из шоу
В следующем году поклонники увидели Батрутдинова в проекте Первого канала «Южное Бутово». Вместе с другими комиками Тимур показывал талант импровизации, создавая различные ситуации и диалоги в заданной сценаристами фабуле.
В 2014 году Батрутдинов встал на лед на шоу «Ледниковый период» в паре с болгарской фигуристкой Албеной Денковой. Через год он уже покорял паркет на проекте «Танцы со звездами», где партнершей была Ксения Пожиленкова.
Тимур Батрутдинов и Ксения Пожиленкова в шоу «Танцы со звездами». Кадр из шоу
В 2015 году Батрутдинов стал героем нового сезона шоу «Холостяк» на ТНТ. За его сердце боролись полтора десятка красавиц, и он сделал свой выбор. Однако, в 2019 году телеканал ТНТ снова попытался женить юмориста: в шоу «План Б» Тимур собирался встретить любовь вместе с Ольгой Бузовой, которой помогал найти жениха.
В 2021 году Батрутдинов принял участие в популярном шоу «Маска» на НТВ. Это был второй сезон, и каждый выпуск проекта ставил новый рейтинговый рекорд. Тимур в костюме Зайца продемонстрировал великолепные вокальные данные и смог запутать жюри, дошел до финала и занял третье место.
Тимур Батрутдинов в костюме Зайца. Фото: соцсети
Осень того же года юморист стал ведущим проекта «Шоумаскгоон» по мотивам «Маски», пару ему составил Тимур Родригез. А в 2022 году вошел в состав жюри третьего сезона «Маски».
Тимур Батрутдинов: кино
Комик успел сняться в нескольких кинопроектах. Дебютировал он в 2002 году в эпизоде фильма «Нож в облаках», затем получил роль Гриши Лузера в сериале «Клуб», выходившем на ТВ с 2005 по 2007 год. Мелькнул Батрутдинов и в популярном в те времена сериале «Счастливы вместе» в роли парня Светки Букиной.
В 2009 году Тимур в роли самого себя снялся в серии проекта «Галыгин.ру», а в картине «Два Антона» исполнил уже главную роль барабанщика из молодежной группы, который постоянно попадал в передряги с тезкой-соседом.
Тимур Батрутдинов (слева) в фильме «Самый лучший фильм — 2». Кадр из фильма
В том же году на экраны с участием Батрутдинова вышел второй «Самый лучший фильм», где его друг Гарик Харламов сыграл главную роль вместе с Дмитрием Хрусталевым и Олегом Верещагиным.
Затем были роли в сериалах «Зайцев +1», «СашаТаня», комедиях «Друзья друзей», «Гороскоп на удачу», «Озабоченные, или Любовь зла», «Бармен», «Zомбоящик», «Идеальная семья», Love.
Тимур Батрутдинов: личная жизнь
Звезда юмора ни разу не был женат. Этот факт уже стал поводом не одной шутки и лег в основу множества миниатюр на Comedy Club и в «ОШ-шоу». Сам Тимур объясняет это тем, что бережет себя для той самой единственной и не разменивается на мимолетные романы.
«На все воля Божья. С таким вопросом спешить нельзя. Глупо жениться только потому что пора, что возраст подходит», — объяснял он в интервью сайту Teleprogramma.pro.
Между тем Батрутдинов однажды признался, что встречался одновременно в тремя девушками! Также он искал любовь на популярном телепроекте «Холостяк», где выбирал между несколькими красотками. В итоге в финал вышли две фаворитки комика — Галина Ржаксенская и Дарья Канануха. Кольцо Тимур вручил Дарье, но свадьбу они так и не сыграли, расставшись вскоре после окончания съемок проекта.
Дарья Канануха. Кадр из шоу «Холостяк»
По условиям другого шоу ТНТ, «План Б», Батрутдинов и Бузова, если не встретят любовь на проекте, должны будут построить ее меж собой. Пара даже улетела после съемок вместе отдыхать в Таиланд. Но объявлять себя половинками друг друга они не стали — это крепкая и давняя дружба двух звезд и ничего более.
Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова. Фото: соцсети
В настоящее время сердце Тимура по-прежнему свободно, и Гарик Харламов грозится вскоре женить друга. Правда, кто кандидатка — не озвучивает.
Тимур Батрутдинов сегодня
Осенью 2022 года Батрутдинов вошел в число судей нового шоу НТВ «Аватар». Это аналогичный «Маске» проект, только в нем нет громоздких костюмов, а используются цифровые образы. Компанию Тимуру составили Ида Галич, Сергей Лазарев, Марк Тишман.