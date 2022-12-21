Марина Кравец: как играла в КВН, стала звездой Comedy Club и за кого вышла замуж

Звезда экрана Марина Кравец вошла в состав резидентов Comedy Club более десяти лет назад. На сцене она смогла раскрыть не только свое чувство юмора, но и певческий талант. За годы карьеры она приняла участие во многих вокальных проектах, сейчас ведет новое шоу на ТНТ, но с любимым Comedy Club не расстается.

Марина Кравец: детство, родители

Марина Леонидовна Кравец родилась в Ленинграде 18 мая 1984 года. Она стала младшим ребенком, в семье до ее появления уже воспитывались два брата. К творчеству и телевидению родители Кравец не относились – глава семьи был слесарем, мама – бухгалтер предприятия.

У звезды довольно колоритная внешность, по национальности она наполовину еврейка, наполовину якутка.