Марина Кравец: как играла в КВН, стала звездой Comedy Club и за кого вышла замуж

Звезда экрана Марина Кравец вошла в состав резидентов Comedy Club более десяти лет назад. На сцене она смогла раскрыть не только свое чувство юмора, но и певческий талант. За годы карьеры она приняла участие во многих вокальных проектах, сейчас ведет новое шоу на ТНТ, но с любимым Comedy Club не расстается.
Марина Кравец: детство, родители
Марина Леонидовна Кравец родилась в Ленинграде 18 мая 1984 года. Она стала младшим ребенком, в семье до ее появления уже воспитывались два брата. К творчеству и телевидению родители Кравец не относились – глава семьи был слесарем, мама – бухгалтер предприятия.
У звезды довольно колоритная внешность, по национальности она наполовину еврейка, наполовину якутка.
Марина Кравец в детстве. Фото: соцсети
Марина с детства любила петь, и родители отвели ее в школу вокала. В школе девочка выступала в команде КВН и не боялась сцены.
Марина Кравец (справа) на школьном мероприятии. Фото: соцсети
Окончив школу, Марина стала студенткой Санкт-Петербургского госуниверситета, поступив на филологический факультет. В вузе Кравец была участницей команды «Простофилы», а после получения диплома продолжила играть уже в составе сборной «ИГА».
Марина Кравец: начало карьеры
Завершив активное участие в КВН, Кравец несколько принимала участие в отдельных играх в составах команд «Сборная МФЮА» и «Факультет журналистики». А карьеру начала в качестве радиоведущей – с 2007 по 2011 годы вела утреннее шоу «Полный вперед» на «Радио Рокс».
Марина Кравец в 2003 году, рядом - Зураб Матуа. Фото: соцсети
Также Марина была актрисой театральной группы «Муки Тво» в Санкт-Петербурге, и пела в группах NotNet, «Мэри & бэнд», «Нестройband».
В июле 2011 году Кравец переезжает в Москву, чтобы продолжить карьеру на радио – переходит на «Маяк» в ночную программу «Первый отряд». А через год перебирается со всей командой передачи на новое Comedy Radio.
Марина Кравец на Comedy Radio. Фото: соцсети
Марина Кравец: телевидение, Comedy Club
Первым выступлением Кравец в Comedy Club на ТНТ стал музыкальный номер группы «Воровайки» - песня «Хоп, мусорок», только в джазовой аранжировке. Марина исполнила его вместе с Игорем Меерсоном, Севой Москвиным и дуэтом «Быдло». Зрителям гости понравились, а продюсерам проекта запомнилась талантливая Марина.
Марина Кравец в Comedy Club. Кадр из шоу
Затем Кравец по приглашению Натальи Еприкян снялась в четвертом и пятом выпусках шоу Made in Woman в 2008 году, позднее ставшем Comedy Woman. А через два года вернулась в Comedy Club и стала первой и, как оказалось, единственной по настоящее время женщиной-резидентом шоу.
Марина Кравец и Демис Карибидис в Comedy Club. Кадр из шоу
Марина Кравец: другие проекты, кино, шоу, музыка
Певческий талант Марины Кравец раскрылся не только в Comedy Club. Звезда в 2011 году принимала участие в юбилейном концерте группы «Город 312», исполнив с музыкантами песню «Помоги мне».
Марина Кравец и "Город 312". Стоп-кадр выступления / YouTube-gorod312band
Затем Кравец исполнила с солистом группы «Uma2rmaн» Сергеем Кристовским песню «Падали». А на трек «Нефть» Марина и DJ Smash сняли клип. Позже, в 2017 году, певица записала сингл «Как я искал тебя» с латышской группой BrainStorm.
В 2012 году Марина Кравец дебютировала в кино. Она сыграла одну из центральных ролей в сериале «Супер Олег». Через два года артистка озвучила персонаж в мультфильме «Махни крылом», в 2018 и 2020 годах подарила свой голос крольчихе в анимационном фильме «Кролик Питер».
Весной 2015 года Кравец стала участницей шоу «Один в один» на телеканале «Россия», где с блеском перевоплощалась в разных звезд отечественной и мировой эстрады. Марина дошла до финала и заняла пятое место. В том же году она стала телеведущей проекта «Главная сцена».
Марина Кравец в образе Эдит Пиаф на шоу "Один в один". Фото: соцсети
В следующем году Марина вела с Сергеем Гореликовым несколько выпусков передачи «Руссо туристо» на СТС.
В 2018 году Марина стала ведущей кулинарного шоу «Большой завтрак» на ТНТ, куда приглашала разных звезд телевидения и сцены, на кухне они не только вкусно готовили, но и много шутили. За этот проект Марина получила ТЭФИ как лучшая ведущая информационно-развлекательной программы.
В том же году Кравец пыталась выдать Ольгу Бузову замуж в одноименном шоу «Замуж за Бузову». Съемки проходили в Италии, 15 мужчин боролись за сердце блондинки, но певица так и не построила личного счастья.
Весной 2021 года Марина Кравец приняла участие в шоу «Маска» на НТВ. Она скрывалась в костюме Солнца и поразила жюри и зрителей своим талантом. Судьи в итоге смогли верно угадать, что перед ними – юмористка из Comedy Club.
Марина Кравец на шоу "Маска". Фото: соцсети
Марина Кравец: личная жизнь
Свою личную жизнь Марина Кравец тщательно оберегала от посторонних вплоть до рождения дочки. Ее муж – сценарист Аркадий Водахов, они вместе еще со студенческой скамьи, учились, а также играли в КВН. Их гражданский брак длился много лет, и свадьбу пара сыграла в 2013 году.
Марина Кравец с мужем Аркадием Водаховым. Фото: соцсети
В феврале 2020 года Марина объявила, что ждет ребенка. Первенцем артистки стала дочка Вероника, которая появилась на свет в апреле того же года. Кравец довольно быстро вернулась в форму после родов - при росте 171 см она весит 50 кг. И долго засиживаться в декрете не стала, вернувшись к работе.
Марина Кравец с дочкой Вероникой. Фото: соцсети
Марина Кравец сегодня
В настоящее время Марина Кравец продолжает регулярно выступать в Comedy Club. В октябре 2022 года она также стала ведущей нового шоу на ТНТ «Влюбись, если сможешь». Проект зрителям показался очень похожим на «Дом-2», однако в нем есть много отличий – испытания и выбывания каждую неделю. Съемки шоу проходили в Южной Африке, соведущей Кравец стала актриса Анна Хилькевич.
Марина Кравец в шоу "Влюбись, если сможешь". Кадр из шоу