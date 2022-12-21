Волочкова о предстоящей свадьбе: «Будет с размахом, но срочно нужны олени»

Анастасия Волочкова обрадовала своих фанатов известием: она выходит замуж! Об избраннике балерины и о том, как они познакомились, Тeleprogramma.pro уже рассказывала. Сегодня мы расспросили Анастасию о подробностях предстоящей свадьбы.

— Анастасия, расскажите, вы уже назначили дату свадьбы?

— Дату пока не определили, но свадьба состоится точно после моего дня рождения, 20 января. Нам надо успеть провести мой спектакль 28 декабря, встретить Новый год, слетать на Мальдивы, отпраздновать мой день рождения 20 января и потом устроить зимнее свадебное торжество.

— Где будет ваша свадьба?

— Мы с Дмитрием хотели устроить свадьбу в Лапландии. Он сделал мне сюрприз: пришел ко мне в костюме Деда Мороза. Но, возможно, это будет не в Лапландии, а в Верхнем Устюге. Потому что в Лапландии — Санта-Клаус, а в Верхнем Устюге — наш Дед Мороз. Просто Дмитрий настолько поразил меня своим поступком, что я захотела в Лапландию. Все-таки Санта-Клаус мне кажется самым сказочным и необычным персонажем. У нас теперь проблема: сани мы нашли, но нет оленей. Кто найдет для нас трех оленей? Они очень нужны!

— Вы уже выбрали свадебный наряд?

— На моей прошлой свадьбе, которая была 07.07.07, у меня было пять платьев. На этот раз я решила просто надеть платье Снегурочки. Я хочу сделать из этого сказку! Я люблю сказки, люблю приключения и хочу быть Снегурочкой на своей свадьбе.

— О каких подарках мечтаете?

— Я хочу получить от жизни радость, счастье и отсутствие злых и завистливых людей. Это было бы лучшим подарком для меня. Но это невозможно. Главный подарок — мой Дима, потому что он замечательный человек. Он осветил мою жизнь, сделал ее радостной и счастливой. Сейчас мы еще думаем, что выбрать — Лапландию или Устюг. Но в любом случае — нам нужны олени!

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— Свадьбу планируете с размахом? Или будет торжество только для своих, для самых близких?

— Конечно, с размахом — «по-волочковски»!