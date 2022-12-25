Какие елки поставили в своих домах Волочкова, Орлова и другие звезды

Ольга Бузова впервые встретит Новый год в собственной квартире в Москве. Елка у Ольги дизайнерская, наряжена модно - очень много шаров и мягких игрушек.

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Декораторы рекомендуют следовать трем основным правилам:

1. Не отказываться от классической звезды на макушке - это красиво, создает завершенный образ елки и является хорошей приметой.

2. Помнить о том, что в моде игрушки, выполненные в стиле «родом из детства».

3. Не бояться экспериментировать - можно, к примеру, повесить на елку вместе с игрушками фрукты и записки с пожеланиями.