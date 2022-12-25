Какие елки поставили в своих домах Волочкова, Орлова и другие звезды

Анастасия Волочкова у наряженной елки в своем загородном доме уже принимает гостей - первым заглянул на огонек Прохор Шаляпин и остался в восторге от увиденного. Елка у балерины искусственная, но очень красивая, украшена в классическом стиле, золотыми и красными шарами.
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Пелагея украшала дом с помощницей - дочкой Таисией. Елочка в семье певицы стильная - с эффектом припорошенного снега на ветках, как в настоящем снежном лесу.
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Ольга Орлова встречает Новый год в интересном положении - в начале 2023-го певица и ведущая «Дома-2» станет мамой. Украшая свою елочку, Орлова сделала акцент на гирляндах - тут их много, разных и ярких, создающих уют и отвечающих за энергичную цветомузыку.
Фото: соцсети
Владимир Пресняков и Наталья Подольская украсили елку игрушками из семейного архива родителей, а также используя собственные новогодние запасы. На нижние ветки повесили деревянные игрушки, чтобы младший сын не разбил стеклянные шары, их разместили повыше.
Фото: соцсети
Анастасия Ивлеева выбрала ретроелку. Декораторы помогли телеведущей и блогеру исполнить задумку: оформить новогодний уголок в стиле мультика «Простоквашино». На елке смешались игрушки дизайна времен СССР с современными шарами, а также флажки и фигурки с изображениями героев «Простоквашина». Рядом с елкой - посылки почтальона Печкина, лыжи мамы Дяди Федора и даже тот самый телевизор, который 31 декабря показывал ее «с дядей с большими усами».
Фото: соцсети
Ксения Бородина украшала елку, следуя свежим западным трендам декора. Правила просты: наряжаем дерево максимально богато - очень много игрушек - стеклянных и плюшевых, а также шишек и открыток. На макушке - икебана из сухих цветов, у подножия - подарочные коробки.
Фото: соцсети
Ольга Бузова впервые встретит Новый год в собственной квартире в Москве. Елка у Ольги дизайнерская, наряжена модно - очень много шаров и мягких игрушек.
СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Декораторы рекомендуют следовать трем основным правилам:
1. Не отказываться от классической звезды на макушке - это красиво, создает завершенный образ елки и является хорошей приметой.
2. Помнить о том, что в моде игрушки, выполненные в стиле «родом из детства».
3. Не бояться экспериментировать - можно, к примеру, повесить на елку вместе с игрушками фрукты и записки с пожеланиями.