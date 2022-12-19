Алена Краснова: как познакомилась с внуком Пугачевой, вышла за него замуж и почему отказывается рожать ему детей

Москвичка Алена Краснова стала популярной после того, как стала девушкой Никиты Преснякова - за жизнью наследника знаменитой семьи с детства установлено повышенное наблюдение. Свадьба молодых людей стала событием года, и теперь поклонники ждут, когда в их семье случится прибавление.
Алена Краснова: детство, родители
Алена Борисовна Краснова родилась в Москве в Международный женский день в 1997 году. Ее отец – крупный российский бизнесмен, мать – домохозяйка. Также у Алены есть старшая сестра Янина – разница между ними 5 лет, и младшая на 13 лет Алина.
В детстве Алена занималась танцами, гимнастикой, посещала музыкальную школу. После школу родители планировали отправить ее на учебу в Англию, но в итоге высшее образование девушка получила в России – окончила РАНХиГС.
Алена Краснова в 2012 году. Фото: соцсети
Любимым увлечением Красновой стала фотография – девушка регулярно выступает моделью, рекламируя различную одежду. В своем микроблоге красавица публикует снимки с фотосессий, вызывая у подписчиков бурю восторгов и получая в ответ комплименты. Рост Красновой 165 см, вес 55 кг.
Алена Краснова является фотомоделью. Фото: соцсети
Но широкую популярность Красновой принес не модельный бизнес, а знакомство с известным музыкантом Никитой Пресняковым – сыном Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова. Как только пара подтвердила свой роман, к Алена тут же устремилось всеобщее внимание людей и прессы.
Алена Краснова: личная жизнь
Алене Красновой было 17 лет, когда она познакомилась со своим будущим мужем – певцом Никитой Пресняковым. Дело было в Истре, семья Красновых оказалась соседями по даче Аллы Пугачевой, которую Примадонна подарила внуку.
Никита Пресняков и Алена Краснова. Фото: Global Look Press
Никита оказался старше Алены на 6 лет. Молодые люди начали встречаться, первый выход в свет пары состоялся осенью – была премьера фильма «Корпоратив».
Предложение руки и сердца Алена Краснова получила от внука Пугачевой через несколько лет после знакомства. Но прежде чем пойти под венец, они успели расстаться и некоторое время не встречались. Однако, проверка расстоянием и временем для них закончилась воссоединением, и 27 июля 2017 года они стали мужем и женой.
Свадьба Никиты Преснякова и Алены Красновой. Фото: соцсети
Свадьба Никиты Преснякова и Алены Красновой стала, пожалуй, самым ярким событием в шоу-бизнесе в 2017 году. Молодожены расписались в столичном ЗАГСе, а банкет устроили в «Барвихе».
На пиру присутствовал весь свет отечественной эстрады, начиная родителями жениха Кристиной Орбакайте и Владимиром Пресняковым, его легендарной бабушкой Аллой Пугачевой и ее мужем Максимом Галкиным* и включая таких звезд, как Александр Буйнов, Филипп Киркоров, Наталья Подольская, Валентин и Марина Юдашкины, и еще много-много других селебрити.
Алла Пугачева на свадьбе Алены и Никиты. Фото: соцсети
Алена Краснова появилась перед будущим мужем в белоснежном платье с открытыми плечами и длинным шлейфом. Подвенечный наряд девушка дополнила бриллиантовой диадемой и обувью в тон.
Детей у Алены и Никиты пока нет. С момента свадьбы прошло достаточно времени, фанаты осторожно высказываются, что, мол, 25-летие – отличный возраст, чтобы стать мамой. Но красавица не спешит беременеть. Она прокомментировала «детский» вопрос так:
«Мы пока не готовы к детям. Хотим еще попутешествовать, хотим немного пожить для себя. Мы сейчас такие беззаботные, спим до двенадцати. Но дети когда-нибудь обязательно будут».
Алена Краснова: внешность, диеты, пластика
Алена Краснова по-прежнему является моделью, поэтому ее внешность – источник ее дохода. Она уделяет пристальное внимание красоте лица и стройности фигуры, регулярно занимается йогой дома, а также стала посещать танцы наподобие стрип-пластики, успехи на паркете девушка регулярно демонстрирует в Сети.
Алена Краснова до пластики. Фото: соцсети
Молодая девушка не увлекается эстетической хирургией, но регулярно посещает косметолога с целью поддержания своей природной красоты. Также подписчики заметили, что Алена увеличивает губы, хотя сама она не афиширует, какие процедуры делает.
Алена Краснова: бизнес
Вместе с мужем Никитой Алена открыла магазин модной одежды. Бизнес пара начала в Интернете, планируя затем выйти в офлайн. Наряды пара рекламировала сама, примеряя разные образы и подчеркивая, что все они представлены в штучном экземпляре.
Алена Краснова с Никитой Пресняковым и Кристиной Орбакайте. Фото: соцсети
Алена Краснова: горячие фото
Краснова обладает модельной фигурой и не скупится на снимки в купальниках. До пандемии пара регулярно путешествовала, и в соцсетях Алена нередко публиковала пляжные фото, к радости поклонников и к зависти хейтеров. В последнее время девушка увлеклась откровенными танцами, отчего ее контент стал изобиловать горячими кадрами.
Алена Краснова в бикини. Фото: соцсети
Алена Краснова сегодня
Жена Никиты Преснякова – гостеприимная хозяйка. Девушка любит принимать гостей в своем семейном гнездышке – бывшем особняке Аллы Пугачевой в Истре, куда поселилась молодая чета после свадьбы. Там девушка с мужем часто устраивают вечеринки, карнавальные тусовки, отмечают дни рождения и праздники.
Алена Краснова и Никита Пресняков. Фото: соцсети