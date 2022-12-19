Алена Краснова: как познакомилась с внуком Пугачевой, вышла за него замуж и почему отказывается рожать ему детей

Москвичка Алена Краснова стала популярной после того, как стала девушкой Никиты Преснякова - за жизнью наследника знаменитой семьи с детства установлено повышенное наблюдение. Свадьба молодых людей стала событием года, и теперь поклонники ждут, когда в их семье случится прибавление.

Алена Краснова: детство, родители

Алена Борисовна Краснова родилась в Москве в Международный женский день в 1997 году. Ее отец – крупный российский бизнесмен, мать – домохозяйка. Также у Алены есть старшая сестра Янина – разница между ними 5 лет, и младшая на 13 лет Алина.

В детстве Алена занималась танцами, гимнастикой, посещала музыкальную школу. После школу родители планировали отправить ее на учебу в Англию, но в итоге высшее образование девушка получила в России – окончила РАНХиГС.