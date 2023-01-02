Застрявший снегоход, собаки на сцене, машина без руля: смешные новогодние случаи звезд

Иногда в Новый год случаются по-настоящему необычные и смешные истории.
Борис Моисеев
Борис Моисеев. Фото: Global Look Press
В одном из интервью Борис Моисеев рассказывал такую историю. Его пригласили выступить на новогодней вечеринке у высокопоставленного чиновника, на даче. Было много гостей, Моисеев пел и шутил, всем было весело.
А потом артист решил пошутить и сказал, обращаясь к гостям: мол, скоро полночь, кто хочет, чтобы его заветное желание сбылось, пусть пробежит вокруг дома, громко выкрикивая его. Чем больше кругов сделать – тем выше вероятность, что мечта исполнится.
Что тут началось! Гости толпой понеслись по снегу вокруг дачи, наперебой крича: «Хочу яхту», «Хочу жениться на голливудской звезде», «Хочу миллиард долларов»… Борис Михайлович признавался: он хохотал до слез. Потом гости поняли, что это была шутка. Но никаких репрессий в адрес артиста не последовало: всем было смешно.
Клара Новикова
Клара Новикова. Фото: Global Look Press
Юмористка вот уже много лет удивляется тому, что на каждом новогоднем концерте к ней на сцену выходят… собаки. Она называет это мистикой. И добавляет: если разобраться, то все это можно объяснить. Просто собакам, видимо, становится одиноко в часы, когда их хозяева заняты подготовкой к празднику и не обращают на питомцев внимания. Вот четвероногие и ищут человеческого общества.
Зиновий Гердт
Фото: кадр из фильма «Соломенная шляпка»
У известного комедийного актера была японская машина с правым рулем, - в то время невероятная диковинка для Советского Союза. Однажды Гердт с женой встретили Новый год в компании друзей и возвращались домой.
За руль села непьющая супруга, а сам артист находился рядом: после веселой вечеринки с морем спиртного он мог быть только пассажиром. Остановивший машину гаишник, постучав в левое стекло, остолбенел от увиденного: руля в машине не было!
Гердт поспешил его успокоить: мол, не волнуйтесь, я просто передал руль жене, я всегда так делаю, когда выпью. И красивая японская машина гордо укатила вдаль, оставив онемевшего гаишника на месте.
Лев Дуров
Лев Дуров. Фото: Global Look Press
Однажды Лев Дуров не успел купить домой елку в Новый год. На дворе стояло уже 31 декабря, нужно было срочно что-то придумать: дома ждали елку. Он отыграл вечерний спектакль, возвращался домой, и вдруг в парке его окликнул помятый мужичок: он предлагал купить пушистую красивую елочку всего за три рубля! Лев Дуров обрадовался, заплатил, но, когда он попытался взять елочку, она не поддалась. Только тогда артист понял: его обманули, продали елку, растущую в парке.
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Никита Пресняков
Никита Пресняков. Фото: Global Look Press
Никита Пресняков часто вспоминает Новый год, когда они с другом решили прокатиться за городом на снегоходе, - праздновали на даче. Сначала «полет был нормальный», но друзья на радостях не заметили огромного сугроба и въехали прямиком в него. Потом долго пришлось выбираться из снежной «ловушки», но они хохотали от души. А главное – все же успели за праздничный стол вовремя, минута в минуту к наступлению Нового года!