Застрявший снегоход, собаки на сцене, машина без руля: смешные новогодние случаи звезд

В одном из интервью Борис Моисеев рассказывал такую историю. Его пригласили выступить на новогодней вечеринке у высокопоставленного чиновника, на даче. Было много гостей, Моисеев пел и шутил, всем было весело.

А потом артист решил пошутить и сказал, обращаясь к гостям: мол, скоро полночь, кто хочет, чтобы его заветное желание сбылось, пусть пробежит вокруг дома, громко выкрикивая его. Чем больше кругов сделать – тем выше вероятность, что мечта исполнится.

Что тут началось! Гости толпой понеслись по снегу вокруг дачи, наперебой крича: «Хочу яхту», «Хочу жениться на голливудской звезде», «Хочу миллиард долларов»… Борис Михайлович признавался: он хохотал до слез. Потом гости поняли, что это была шутка. Но никаких репрессий в адрес артиста не последовало: всем было смешно.

Клара Новикова

