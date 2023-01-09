Порошина, Аронова и другие: 7 лучших Снегурочек нашего кино

Сказочный фильм по пьесе Островского — какой-то особенный: в нем мало веселого, больше драмы и грусти. И Снегурочка, познав недолговечное счастье любви, быстро его теряет — и покидает этот мир. Главную роль в нем сыграла Евгения Филонова.

Она была похожа на свою героиню: тихая, добрая, немного «не от мира сего». Она совсем не умела добиваться своего или отстаивать свои права. Из-за домогательств режиссера девушке пришлось уволиться из театра.

Фильм «Снегурочка» понравился иностранным зрителям, его создателей пригласили на международный фестиваль, но главную героиню не взяли — ее «отодвинула» исполнительница роли Купавы. И так повторялось в жизни Евгении постоянно: сильные, наглые, уверенные раз за разом отодвигали ее в сторону.

А она не спорила и не боролась. Тихо отходила. Потеряв работу в театре, Женя стала работать почтальоном. А в новогодние праздники играла Снегурочку на утренниках. И умерла она так же тихо и незаметно — в 42 года, от рака. Ее образ — ранимой и очень нежной Снегурочки — остался на экране.

Наталья Богунова — «не от мира сего»