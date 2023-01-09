Порошина, Аронова и другие: 7 лучших Снегурочек нашего кино

На детских утренниках роль Снегурочки принято отдавать самой красивой девочке. В кино дело обстоит примерно так же. Вспомним наших — советских и российских — Снегурочек и решим: какая из них оказалась лучшей?
Евгения Филонова — самая беззащитная
Фото: кадр из фильма «Снегурочка»
Сказочный фильм по пьесе Островского — какой-то особенный: в нем мало веселого, больше драмы и грусти. И Снегурочка, познав недолговечное счастье любви, быстро его теряет — и покидает этот мир. Главную роль в нем сыграла Евгения Филонова.
Она была похожа на свою героиню: тихая, добрая, немного «не от мира сего». Она совсем не умела добиваться своего или отстаивать свои права. Из-за домогательств режиссера девушке пришлось уволиться из театра.
Фильм «Снегурочка» понравился иностранным зрителям, его создателей пригласили на международный фестиваль, но главную героиню не взяли — ее «отодвинула» исполнительница роли Купавы. И так повторялось в жизни Евгении постоянно: сильные, наглые, уверенные раз за разом отодвигали ее в сторону.
А она не спорила и не боролась. Тихо отходила. Потеряв работу в театре, Женя стала работать почтальоном. А в новогодние праздники играла Снегурочку на утренниках. И умерла она так же тихо и незаметно — в 42 года, от рака. Ее образ — ранимой и очень нежной Снегурочки — остался на экране.
Наталья Богунова — «не от мира сего»
Фото: кадр из фильма «Весенняя сказка»
Эта актриса больше запомнилась ролью учительницы Светланы Афанасьевны в фильме «Большая перемена». Но были у нее и другие работы в кино, в числе прочих — роль Снегурочки в фильме «Весенняя сказка».
О замкнутой и нелюдимой Наталье Богуновой говорили, что она будто постоянно витает в облаках, не замечая окружающих. У нее совсем не было друзей. Это казалось странным. А со временем состояние Богуновой сделалось болезненным. Оказалось — у актрисы серьезное расстройство психики. Она не раз проходила лечение в клинике. В 2013 году Наталья Богунова скончалась после инфаркта.
Ирина Борисова — самая добрая и приветливая
Фото: кадр из фильма «Новогодние приключения Маши и Вити»
Некоторые зрители считали Снегурочку из фильма «Новогодние приключения Маши и Вити» чересчур скучной, но большинству очень понравилась милая и добрая героиня в исполнении Ирины Борисовой. Прежде чем стать Снегурочкой, Ирина появлялась на экране в других образах: она играла в фильмах «Тени исчезают в полдень», «Последнее лето детства», «Сержант милиции»…
После «Маши и Вити» актриса исчезла с экрана на долгое время. Как сообщали СМИ, ей запретил сниматься муж. Лишь в 2000-х Ирина Борисова вновь порадовала зрителей: она снялась в сериале «Папины дочки».
Ирина Алферова — самая красивая
Фото: кадр из фильма «Снегурочку вызывали?»
В фильме «Снегурочку вызывали?» Ирина Алферова сыграла молодую и красивую, но одинокую женщину, играющую Снегурочку на утренниках. Интересно, что Алферова с раннего детства исполняла эту роль на утренниках в детском саду и в школе, так что ей было привычно вновь стать Снегурочкой. Ирина Алферова в образе Снегурочки вызывает только позитивные эмоции: она очень органична в этой роли и по-настоящему красива.
Мария Аронова — самая смешная
Фото: кадр из фильма «Кто приходит в зимний вечер»
В фильме «Кто приходит в зимний вечер» героиня Марии Ароновой — актриса, подрабатывающая в новогодние праздники Снегурочкой. Она ходит по квартирам вместе с напарником — Дедом Морозом — и поздравляет ребятишек. На пути их поджидают разные неожиданные случаи и приключения, следить за сюжетом интересно и захватывающе, а главное —– весело.
Мария Порошина — самая трогательная
Фото: кадр из фильма «Моя мама — Снегурочка»
Мария Порошина в фильме «Моя мама — Снегурочка» играет успешную деловую даму, которая однажды решает исполнить роль Снегурочки. Для одинокого ребенка она становится настоящей мамой. Фильм трогательный и щемящий, зрители с замиранием сердца наблюдают, как сильная и жесткая бизнес-леди меняется, столкнувшись с настоящей детской бедой.
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Как и Ирина Алферова, Мария Порошина с детства привыкла играть Снегурочку на утренниках. Когда-то в детстве для такого утренника ее мама пожертвовала собственной дубленкой, скроив из нее для дочки красивую шубку. И всю ночь мастерила нарядный кокошник с блестящими подвесками. Актриса запомнила это на всю жизнь.
Евгения Добровольская — самая утомленная
Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы. Продолжение»
В фильме «Ирония судьбы. Продолжение» героиня Евгении Добровольской — уставшая и раздраженная актриса в роли Снегурочки. Со своим сильно нетрезвым напарником — Дедом Морозом в исполнении Михаила Ефремова — она ходит по квартирам, поздравляя детей и выдавая им подарки. Эта забавная пара не была центральными персонажами, но зрителям запомнилась не меньше главных героев.