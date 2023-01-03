Судьбы актеров фильма «Один дома»: любовь к чиновнице, роль серийного убийцы, разводы и дети

Для юного Маколея Калкина главная роль в комедии «Один дома» стала пропуском в звездную жизнь. Перед ним мгновенно открылись все голливудские двери, и скоро парня уже называли самым высокооплачиваемым актером. Режиссеры засыпали его предложениями.

Маколей много снимался, но «Один дома» так и остался его самым успешным фильмом. Огромный успех, выпавший на его долю, пошел не на пользу. В подростковом возрасте Маколей пристрастился к наркотикам, рассорился с родителями, а вскоре решил уйти из кино. Почти двадцать лет продолжалась его затворническая жизнь.

За это время он написал автобиографию. А потом поклонники узнали, что Маколей создал музыкальную группу. Сейчас трогательному мальчику Кевину – 42 года. Его подруга, актриса Бренда Сонг, в 2021 году родила сына. Калкин назвал его в честь своей покойной сестры – Дакота.

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