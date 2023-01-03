Судьбы актеров фильма «Один дома»: любовь к чиновнице, роль серийного убийцы, разводы и дети

История маленького мальчика, которому приходится в одиночку защищать от бандитов свой дом, давно уже покорила наши сердца. После премьеры комедии «Один дома» прошло уже 32 года. В жизни актеров произошло множество разных событий.
Маколей Калкин (Кевин) – написал автобиографию, стал отцом
Маколей Калкин. Фото: Global Look Press
Для юного Маколея Калкина главная роль в комедии «Один дома» стала пропуском в звездную жизнь. Перед ним мгновенно открылись все голливудские двери, и скоро парня уже называли самым высокооплачиваемым актером. Режиссеры засыпали его предложениями.
Маколей много снимался, но «Один дома» так и остался его самым успешным фильмом. Огромный успех, выпавший на его долю, пошел не на пользу. В подростковом возрасте Маколей пристрастился к наркотикам, рассорился с родителями, а вскоре решил уйти из кино. Почти двадцать лет продолжалась его затворническая жизнь.
За это время он написал автобиографию. А потом поклонники узнали, что Маколей создал музыкальную группу. Сейчас трогательному мальчику Кевину – 42 года. Его подруга, актриса Бренда Сонг, в 2021 году родила сына. Калкин назвал его в честь своей покойной сестры – Дакота.
Джо Пеши (бандит Гарри) – три брака, три развода
Фото: кадр из фильма «Один дома»
Одного из бандитов – того, который низенький и толстенький, - сыграл «король второго плана» Джо Пеши. На его счету – множество ролей, он очень успешный актер. Кроме того, Пеши – музыкант, он даже чуть не ушел из кино, чтобы посвящать больше времени записи дисков. В 1999 году он объявил о завершении кинокарьеры. Поклонники были огорчены.
Джо Пеши. Фото: кадр из фильма «Ирландец»
А через 18 лет он вернулся – чтобы сыграть в фильме «Ирландец». С личной жизнью у Джо Пеши сложно: он трижды был женат, но всякий раз разводился. У него есть взрослая дочь по имени Тиффани.
Дэниел Стерн (бандит Марв) – счастливый семьянин и талантливый скульптор
Фото: кадр из фильма «Один дома»
Напарника Гарри, высокого и глуповатого бандита Марва, сыграл Дэниел Стерн. Позднее он снимался, впрочем, в совершенно других амплуа: роль «тупого бандита» не испортила ему карьеру. Дэниел и сам снимал кино.
Он удостоен престижных кинонаград за работу над популярными американскими сериалами «Пронзительный» и «Манхэттен». В отличие от своего экранного напарника, Стерн счастливо женат, его супругу зовут Лора, и они вместе уже более 40 лет.
У них трое взрослых успешных детей, один из сыновей даже стал сенатором. Все свободное время Дэниел посвящает своему увлечению: создает бронзовые скульптуры.
Джон Херд (отец Кевина) – один из «Клана Сопрано»
Фото: кадр из фильма «Один дома»
«Один дома» сделал Джона Херда известным и успешным актером. Прежде он тоже снимался, но новогодняя комедия вывела его популярность на новый уровень. Зрители запомнили фильмы, в которых снимался актер: «На линии огня», «Клиент», «Змеиные глаза»… Кроме того, Джон Херд исполнил одну из ролей в нашумевшем сериале «Сопрано». В 2017 году актер скончался – он прожил 71 год.
Кэтрин О'Хара (мама Кевина) – настоящая мама
Фото: кадр из фильма «Один дома»
Кэтрин покорила зрителей своей искренностью. Она настолько глубоко вжилась в роль милой и трогательной матери большого семейства, которая просто не успевает за всеми уследить и забывает дома сына, что все от души ей сочувствовали. В конце фильма, когда мама просит прощения у Кевина, почти невозможно удержаться от слез.
И в жизни Кэтрин – мама семейства: она даже ушла из профессии, чтобы посвятить себя мужу и сыновьям. Впрочем, после длительного перерыва она снова начала сниматься, и зрители увидели еще много фильмов с ее участием: «Пережить Рождество», «Легенды дикого Запада». И услышали ее голос: Кэтрин озвучивала «Кошмар перед Рождеством» и «Семейку Аддамс».
Девин Рэтрей (Базз) – ухаживал за госсекретарем США
Фото: кадр из фильма «Один дома»
Девин мог сразу продолжить успешную кинокарьеру: «Один дома» сделал его востребованным у режиссеров. Но он выбрал образование и поступил в университет. Потом он много снимался, в том числе – в одном из продолжений «Одного дома»: сыграл Базза, ставшего взрослым.
Девин Рэтрей. Фото: Global Look Press
Зрители запомнили его и по романтической истории. В 2007 году Девин Рэтрей влюбился в Кондолизу Райс – госсекретаря США. Парень записывал для нее трогательные песни и отправлял ей диски, всюду следовал за дамой своего сердца… В результате получился настоящий фильм – актер смонтировал все эпизоды и назвал это произведение «Ухаживая за Конди». Сейчас Девину – 45 лет. Он по-прежнему живет с мамой, жены у него нет.
Киран Калкин (Фуллер) – романтичный и мечтательный отец двоих детей
Фото: Global Look Press
Роль забавного маленького кузена Кевина, Фуллера, исполнил брат Маколея – Киран Калкин. Ему не вполне удалось повторить успех старшего брата. Однако его карьера в кино тоже получилась вполне успешной. В его копилке – номинации на премии «Золотой глобус» и «Эмми» за роль в картине «Наследие».
В его внешности есть что-то романтичное и притягательное, поклонниц привлекают доброта и мечтательность Калкина-младшего. Киран женат, по всей видимости – счастлив, у него двое сыновей.
Робертс Блоссом (старик Марли) – играл серийного убийцу
Фото: кадр из фильма «Один дома»
Что-то было во внешности Робертса Блоссома, из-за чего ему поручали играть пугающих персонажей. В фильме «Один дома» его герой, старик-сосед семейства Макалистеров, наводит ужас на ребятишек, хотя не делает ничего плохого и в результате оказывается любящим дедушкой маленькой внучки.
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А вот в картине «Безумный» его персонаж – настоящий серийный убийца. Интересно, что по специальности Блоссом был врачом-педиатром. Он участвовал во Второй мировой войне, а после возвращения с фронта решил попробовать себя в кино. И у него получилось: Робертс Блоссом сыграл немало ролей. Его не стало в 2011 году.
А мы по-прежнему с удовольствием будем смотреть «Один дома» - ведь эта новогодняя комедия давно уже стала почти такой же традицией, как и просмотр «Иронии судьбы».