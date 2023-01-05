Как «Ирония судьбы» спасала жизни: несколько чудесных историй

Фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» - давно уже больше, чем фильм. В нашей стране «Ирония судьбы» - это легенда, незыблемая традиция, любовь нескольких поколений… А еще – спасательный круг. Благодаря этой картине происходили настоящие чудеса.
Передумала уходить из жизни
Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Сразу после выхода фильма на киностудию начали присылать сотни, тысячи писем и телеграмм.
«Я был буквально смят, оглушен, ошарашен гигантским, могучим потоком откликов на «Иронию судьбы», - рассказывал Эльдар Рязанов.
В письмах были не только слова благодарности и восхищения. Некоторые из них потрясли режиссера невыдуманными историями из жизни.
Одно письмо он запомнил на всю жизнь. Женщина рассказывала о своей подруге, которая в новогоднюю ночь решила покончить с собой. Она устала от одиночества и бед, никак не могла выбраться из омута депрессии. Уходил очередной год – с ним вместе решила уйти и она.
Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Приняв решение, женщина тщательно убрала в квартире. Потом привела в порядок и себя: сделала маникюр и прическу, надела лучшее платье… В комнате негромко работал телевизор. В какой-то момент, проходя мимо него, женщина невольно зацепилась взглядом за происходящее. И уже не смогла оторваться.
Шла «Ирония судьбы». Ширвиндт безуспешно разыскивал мандарины, Женя разговаривал с Галей, потом парился в бане, потом летел в Ленинград… Она досмотрела до конца. И с удивлением подумала: да что же это я! Ни о каком суициде она больше не думала.
Письмо заканчивалось так: подруга автора купила кассету с «Иронией судьбы», и теперь она для нее – настоящая рука помощи в трудных ситуациях. Настоящее чудо! Можно только догадываться, сколько людей, посмотрев историю Жени и Нади, изменили свое отношение к жизни, научились по-другому смотреть на неприятности и горести.
Письма «на деревню дедушке» спасли жизнь Павлика
Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Известен еще один поразительный случай, когда «Ирония судьбы» помогла спасти человека. Татьяна Григорьевна из Алма-Аты и ее муж изо всех сил старались найти хорошего врача: их сыну, пятилетнему Павлику, требовалась срочная операция на сердце. Наконец, кто-т о подсказал: нужный им специалист живет в Новосибирске. Так далеко!
Ни о каком интернете тогда еще и не слышали, - как и о мобильных телефонах. Обычные телефоны были далеко не в каждом доме. Родители Павлика совсем опустили было руки. Но в какой-то момент включили телевизор. Там показывали «Иронию судьбы».
Забавная путаница с городами и адресами внезапно будто подтолкнула Татьяну Григорьевну: она решительно взяла три почтовых конверта и написала на них – Новосибирск. Потом – улица Ленина, улица Мира, улица Правды. Ведь в каждом большом городе есть такие улицы!
В конверты она вложила отчаянную мольбу: пожалуйста, помогите отыскать доктора, он живет в вашем городе, но я не знаю его фамилию, знаю только, что он спасет моего мальчика. И отправила все три письма – почти ни на что не надеясь. Но это сработало! Фильм подсказал ей верный шаг.
Одно из писем попало к мужу и жене по фамилии Евтюхины. Они не смогли остаться равнодушными к мольбам отчаявшейся матери. Бывшие фронтовики, уже немолодые люди, разыскали нужного врача, обо всем договорились и пригласили Татьяну Григорьевну пожить в их доме, пока будет решаться вопрос с операцией Павлика.
Все закончилось благополучно: Павлику сделали несколько операций и вернули здоровье. А его родители подружились с Евтюхиными из Новосибирска и еще не раз бывали у них в гостях.
Встреча спустя 20 лет
Эльдар Рязанов. Фото: Global Look Press
Об этом случае спустя 20 лет рассказал журналист, который в свое время занимался письмами Рязанову со всех концов страны. Он поехал в далекую Алма-Ату, встретился с Татьяной Григорьевной и ее сыном. Его приняли, как дорогого гостя, усадили за стол.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
А потом журналист набрал номер Эльдара Рязанова. Татьяна Григорьевна, не скрывая слез, поблагодарила режиссера за фильм, который помог спасти ее сына. На что Эльдар Александрович скромно ответил: здесь нет моей заслуги, это вы оказались сообразительной и сумели воспользоваться подсказкой.
Это лишь два случая из огромного множества, когда «Ирония судьбы» спасала, объединяла, помогала. Видимо, у этой старой доброй картины в самом деле есть какие-то чудесные свойства. Вспомните об этом в новогодние праздники, когда будете пересматривать фильм Рязанова. И загадайте желание: оно непременно исполнится!