Как «Ирония судьбы» спасала жизни: несколько чудесных историй

Известен еще один поразительный случай, когда «Ирония судьбы» помогла спасти человека. Татьяна Григорьевна из Алма-Аты и ее муж изо всех сил старались найти хорошего врача: их сыну, пятилетнему Павлику, требовалась срочная операция на сердце. Наконец, кто-т о подсказал: нужный им специалист живет в Новосибирске. Так далеко!

Ни о каком интернете тогда еще и не слышали, - как и о мобильных телефонах. Обычные телефоны были далеко не в каждом доме. Родители Павлика совсем опустили было руки. Но в какой-то момент включили телевизор. Там показывали «Иронию судьбы».

Забавная путаница с городами и адресами внезапно будто подтолкнула Татьяну Григорьевну: она решительно взяла три почтовых конверта и написала на них – Новосибирск. Потом – улица Ленина, улица Мира, улица Правды. Ведь в каждом большом городе есть такие улицы!

В конверты она вложила отчаянную мольбу: пожалуйста, помогите отыскать доктора, он живет в вашем городе, но я не знаю его фамилию, знаю только, что он спасет моего мальчика. И отправила все три письма – почти ни на что не надеясь. Но это сработало! Фильм подсказал ей верный шаг.

Одно из писем попало к мужу и жене по фамилии Евтюхины. Они не смогли остаться равнодушными к мольбам отчаявшейся матери. Бывшие фронтовики, уже немолодые люди, разыскали нужного врача, обо всем договорились и пригласили Татьяну Григорьевну пожить в их доме, пока будет решаться вопрос с операцией Павлика.

Все закончилось благополучно: Павлику сделали несколько операций и вернули здоровье. А его родители подружились с Евтюхиными из Новосибирска и еще не раз бывали у них в гостях.

Встреча спустя 20 лет

