Принц Гарри и Меган Маркл рассказали, почему не сделали традиционное фото с наследником, как у Кейт Миддлтон

Меган рассказала, что она очень волновалась перед родами из-за своего возраста, боялась кесарева сечения и поэтому рожала у своего давнего врача, которому доверяла, — в портлендской больнице в Лондоне. А это довольно загруженное учреждение по сравнению с госпиталем, в которой рожала Кейт Миддлтон.

Маркл была согласна сфотографироваться с Арчи на ступеньках больницы, как настаивали во дворце. Но ей сказали, что это невозможно, так как ради красивой традиции никто не будет блокировать вход в отделение неотложной помощи. Тогда родители мальчика предложили провести фотосессию с новорожденным в замке.

«И все, в свою очередь, сказали: «Да. Да, отлично. О, да». И никто ни разу не сказал: «Абсолютно нет», — вспоминает Меган.

«Количество оскорблений, которые мы получили, особенно жена, из-за того, что не хотели подавать нашего ребенка на блюдечке с голубой каемочкой, было невероятным», — добавил Гарри.

Нет, ну как они могли отказаться от традиции ради бесперебойной работы больницы?! В голове не укладывается…