Принц Гарри и Меган Маркл рассказали, почему не сделали традиционное фото с наследником, как у Кейт Миддлтон

Принц Гарри и Меган Маркл продолжают сыпать откровениями в своем документальном сериале на Netflix. В частности, они рассказали о скандале с первым фото своего сына Арчи, который родился в 2019 году.
Дело в том, что члены британской королевской семьи традиционно фотографируются с новорожденными детьми на ступеньках больниц, в которых родились малыши. Кейт Миддлтон, а до нее и принцесса Диана делали это. А Меган и Гарри представили миру Арчи через два дня после его рождения в красивых залах дворца.
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Меган рассказала, что она очень волновалась перед родами из-за своего возраста, боялась кесарева сечения и поэтому рожала у своего давнего врача, которому доверяла, — в портлендской больнице в Лондоне. А это довольно загруженное учреждение по сравнению с госпиталем, в которой рожала Кейт Миддлтон.
Маркл была согласна сфотографироваться с Арчи на ступеньках больницы, как настаивали во дворце. Но ей сказали, что это невозможно, так как ради красивой традиции никто не будет блокировать вход в отделение неотложной помощи. Тогда родители мальчика предложили провести фотосессию с новорожденным в замке.
«И все, в свою очередь, сказали: «Да. Да, отлично. О, да». И никто ни разу не сказал: «Абсолютно нет», — вспоминает Меган.
«Количество оскорблений, которые мы получили, особенно жена, из-за того, что не хотели подавать нашего ребенка на блюдечке с голубой каемочкой, было невероятным», — добавил Гарри.
Нет, ну как они могли отказаться от традиции ради бесперебойной работы больницы?! В голове не укладывается…