Куда пропала Кристина Орбакайте, пострадавшая от действий Аллы Пугачевой и Максима Галкина*

Кристина Орбакайте все чаще и чаще попадает в эпицентр внимания общественности, которая словно пытается определить: «Ты чьих будешь?» В отличие от Аллы Пугачевой и Максима Галкина* артистка не делала никаких резких заявлений против спецоперации на Украине.
Но недавно в Сети появился снимок, на котором Кристина позирует в компании артистов-мигрантов: Чулпан Хаматовой, Максима Покровского, Дмитрия Быкова, режиссеров Дмитрия Крымова и Александра Молочникова. С ними она встретилась в США.
Кристина Орбакайте в шоу «Дуэты»
Однако ни в «Песне года», ни в «Золотом граммофоне», ни в съемках новогодних огоньков телеканалов певица не приняла участия. Хотя в некоторых проектах все же засветилась.
Так, например, Кристина Орбакайте заблистала в шоу канала «Россия» «Дуэты». Фишка проекта заключается в том, что артисты поют в тандеме именно с тем человеком, с которым их что-то связывает. При этом выступающих разделяет стена. В финале стена поднимается, и звезды обретают друг друга.
Артисты выступают в наушниках, в которых слышат чей-то искаженный голос, поэтому теоретически не могут знать, с кем окажутся в паре. По замыслу создателей программы, на той стороне стены может находиться кто угодно: родственник артиста, близкий друг, партнер по предыдущим проектам, бывший возлюбленный, сосед.
Создатели проекта уверяют, что участники не предупреждают друг друга о дуэте, иначе они не смогут показать настоящие эмоции неожиданной встречи. А эмоции — основной ингредиент этой программы, уверял ведущий проекта Николай Басков.
* — (включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента)
Кристина Орбакайте и Игорь Николаев в шоу «Дуэты»
Так вот, Кристина Орбакайте оказалась в дуэте с композитором Игорем Николаевым. Вместе они исполнили песню «Осенний поцелуй», которую когда-то пела Алла Пугачева. Примадонна также написала музыку к этой композиции, а Игорь Николаев — слова.
Так совпало, что Кристина Орбакайте надела лимонное платье, а Игорь Николаев — синий пиджак. Особо бдительные граждане, не верящие в концепцию проекта, обвинили пару в сговоре. Мол, они знали о совместном выступлении заранее и специально выбрали сочетание цветов украинского флага. «Совпадение? Не думаем».
Впрочем, если включить логику, то можно вспомнить, что один из самых ярких цветов осени — именно желтый цвет. И с приходом сентября многие листья окрашиваются именно в него. Поэтому цветовая гамма платья Кристины вполне вписывалась в сюжет песни Игоря Николаева.
«Тест на беременность»
Также Кристину Орбакайте можно было увидеть на премьере сериала «Тест на беременность», где артистка сыграла главного врача клиники Нину Артамонову. В этом проекте артистка предстала перед зрителями в образе брюнетки.
Как рассказал режиссер сериала Михаил Вайнберг, Кристина Орбакайте стала для съемочной группы открытием и откровением. По его словам, эта честная и смелая актриса, готовая идти за режиссером и партнерами.
«А еще это феноменальной дисциплины человек. При ее графике с гастролями и перелетами она всегда вовремя появлялась на площадке и отрабатывала 12-часовой съемочный день», — отметил Дмитрий.
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Кадр из сериала «Тест на беременность»
По словам самой Кристины, она влилась в уже сложившийся коллектив, окруживший ее заботой и вниманием. Впрочем, и на премьере сериала было видно, что Орбакайте подружилась с другими актерами. Она с удовольствием позировала на общей фотографии. Теплые слова про Кристину сказал один из старших актеров группы Сергей Мигицко.
А вот с журналистами Кристина Орбакайте предпочла не общаться.
«Кристина всегда была при своем мнении»
В декабре прошли съемки крупных новогодних мероприятий: фестиваля «Песни года», премии «Золотой граммофон», концерта «Наш новый год», открытии концертной площадки Live MTC Arena, «голубых огоньков» на федеральных каналах. Нигде из вышеуказанных событий Кристина не появилась.
И это несмотря на то, что в этом году у артистки был тур по стране. В частности, певица выступала и в Крым. Живет она на две страны — Россию и США, где у певицы находится муж Михаил Земцов.
Своим мнением об исключении Кристины Орбакайте из списка той же «Песни года» поделился продюсер Дмитрий Ашуров. По его мнению, люди просто не хотят лишний раз мозолить глаза публике. Но дочь за маму не в ответе.
«Да, у них могут быть натянутые отношения. Сейчас много семей разрушилось на фоне политической истории, — пояснил Дмитрий Ашуров. — Кристина всегда была при своем мнении, а не так, что Алла Борисовна сказала, то значит, так должно и быть».
По словам концертного директора Сергея Лаврова, выступлений у Кристины стало намного меньше. И этот фактор, конечно, влияет на доходы артистки.
Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press
«Кристину заказывают гораздо реже. Во-первых, у Орбакайте нет новых хитов. Во-вторых, «мама» и «папа» своими поступками ей все подпортили. Их отъезд напрямую сказался на заработке Кристины», — заявил Лавров.
Впрочем, в поисковике можно обнаружить, что у Кристины Орбакайте намечается два концерта в московском Доме музыки 31 декабря. Но никакой официальной информации на сайте организации об этом нет. Либо билеты уже проданы, либо организаторы проекта подобно известному чеховскому персонажу из рассказа «Человек в футляре» подумали: «Как бы чего не вышло…»
А бдительные граждане меж тем на сайте продолжают упрекать Кристину Орбакайте даже за то, что она ставит лайки постам Аллы Пугачевой.
А что бы они и другие россияне сказали бы, если бы Орбакайте публично отреклась бы от своей матери, какой бы она ни была, какую бы позицию не разделяла? В этом случае уместно было бы вспомнить знаменитый сюжет о Павлике Морозове.