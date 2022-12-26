Куда пропала Кристина Орбакайте, пострадавшая от действий Аллы Пугачевой и Максима Галкина*

Кристина Орбакайте все чаще и чаще попадает в эпицентр внимания общественности, которая словно пытается определить: «Ты чьих будешь?» В отличие от Аллы Пугачевой и Максима Галкина* артистка не делала никаких резких заявлений против спецоперации на Украине.

Но недавно в Сети появился снимок, на котором Кристина позирует в компании артистов-мигрантов: Чулпан Хаматовой, Максима Покровского, Дмитрия Быкова, режиссеров Дмитрия Крымова и Александра Молочникова. С ними она встретилась в США.

Кристина Орбакайте в шоу «Дуэты»

Однако ни в «Песне года», ни в «Золотом граммофоне», ни в съемках новогодних огоньков телеканалов певица не приняла участия. Хотя в некоторых проектах все же засветилась.

Так, например, Кристина Орбакайте заблистала в шоу канала «Россия» «Дуэты». Фишка проекта заключается в том, что артисты поют в тандеме именно с тем человеком, с которым их что-то связывает. При этом выступающих разделяет стена. В финале стена поднимается, и звезды обретают друг друга.

Артисты выступают в наушниках, в которых слышат чей-то искаженный голос, поэтому теоретически не могут знать, с кем окажутся в паре. По замыслу создателей программы, на той стороне стены может находиться кто угодно: родственник артиста, близкий друг, партнер по предыдущим проектам, бывший возлюбленный, сосед.

Создатели проекта уверяют, что участники не предупреждают друг друга о дуэте, иначе они не смогут показать настоящие эмоции неожиданной встречи. А эмоции — основной ингредиент этой программы, уверял ведущий проекта Николай Басков.

* — (включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента)