Любовь и ненависть Ирины Салтыковой: насилие, горький развод, страшный диагноз и романы со звездами

После окончания университета экономики, статистики и информатики (с красным дипломом) Ирина не стала работать по специальности: у нее уже появились другие интересы и планы. В 1989 году она стала солисткой популярной группы «Мираж» и проработала в коллективе несколько месяцев, после чего некоторое время была артисткой варьете, а затем начала сольную карьеру.

Деньги на выпуск первого сингла дались ей нелегко: пришлось продать налаженный к тому моменту торговый бизнес. Но результат того стоил. В 1994 году состоялся сольный дебют Салтыковой: на сцене кинотеатра «Варшава» она исполнила песню «Отпусти меня».

Но вскоре певица покорила зрителей незамысловатой, но заводной песенкой «Серые глаза», которая на долгое время стала ее визитной карточкой. Клип на эту песню получился очень провокационным и смелым для того времени. За «Серые глаза» Ирина Салтыкова получила «Золотой граммофон», диск с этой песней попал в топ, уступив только диску Аллы Пугачевой.

Ирина Салтыкова: рост и вес

