Любовь и ненависть Ирины Салтыковой: насилие, горький развод, страшный диагноз и романы со звездами

Ирина Салтыкова получила «звание» секс-символа еще в конце 80-х. Довольно долго она активно гастролировала, записывала провокационные клипы и радовала поклонников откровенными фотосессиями. Сегодня ее приоритеты несколько изменились.
Ирина Салтыкова: детство и юность
Ирина Салтыкова в детстве. Фото: соцсети
Ирина Сапронова — так звучит ее девичья фамилия — появилась на свет 5 мая 1966 года в небольшом городе Донском Тульской области, в самой обычной советской семье. Мама работала в детском саду, отец был машинистом. Кроме Иры, в семье имелся старший сын мамы от первого брака — Владислав.
Позднее Сапроновы переехали в Новомосковск. Все свое детство Ира увлеченно занималась художественной гимнастикой. И добилась серьезных успехов: была кандидатом в мастера спорта. А еще — отлично шила и вязала.
Ирина Салтыкова: «Мираж» и сольная карьера
Ирина Салтыкова и группа «Мираж». Фото: соцсети
После окончания университета экономики, статистики и информатики (с красным дипломом) Ирина не стала работать по специальности: у нее уже появились другие интересы и планы. В 1989 году она стала солисткой популярной группы «Мираж» и проработала в коллективе несколько месяцев, после чего некоторое время была артисткой варьете, а затем начала сольную карьеру.
Деньги на выпуск первого сингла дались ей нелегко: пришлось продать налаженный к тому моменту торговый бизнес. Но результат того стоил. В 1994 году состоялся сольный дебют Салтыковой: на сцене кинотеатра «Варшава» она исполнила песню «Отпусти меня».
Но вскоре певица покорила зрителей незамысловатой, но заводной песенкой «Серые глаза», которая на долгое время стала ее визитной карточкой. Клип на эту песню получился очень провокационным и смелым для того времени. За «Серые глаза» Ирина Салтыкова получила «Золотой граммофон», диск с этой песней попал в топ, уступив только диску Аллы Пугачевой.
Ирина Салтыкова: рост и вес
Ирина Салтыкова. Фото: соцсети
Ирина выпустила еще один весьма эротический клип, который руководство ТВ даже не осмелилось показать широкому зрителю: «Голубые глазки». Сольные концерты миниатюрной сексапильной певицы (рост Ирины — 166 см, а вес не превышает 55 кг) неизменно собирали аншлаг, публика раскованно подпевала и танцевала, гастроли проходили с большим успехом.
Самые известные песни Ирины тех лет — «Бай-бай», «Наедине», «Странная любовь»… Салтыкова продолжала выпускать диски и снимать клипы, а потом снялась для «Плейбоя».
Ирина Салтыкова: «Брат-2» и телевидение
Ирина Салтыкова и Сергей Бодров. Фото: кадр из фильма «Брат-2»
В 2000 году произошло знаковое событие в творческой жизни Ирины: ее пригласили сняться в фильме Алексея Балабанова «Брат-2». Роль была второстепенной, но получилась удачной, успех Ирины отметили критики, а зрители до сих пор с удовольствием пересматривают «Брат-2».
Позднее Салтыкова снималась и в других фильмах, но и сегодня ассоциируется у всех именно с лентой Балабанова. С приходом нового тысячелетия Салтыкова вплотную занялась музыкальной карьерой дочери Алисы, ее собственное творчество отошло на второй план.
Однако поклонники периодически могли видеть Ирину на экранах телевизоров. Она принимала участие в концерте к юбилею фильма «Брат-2», в шоу «Без страховки», где вспомнила свои навыки гимнастки. Появлялась Салтыкова и на ток-шоу «Пусть говорят», «Звезды сошлись».
Ирина Салтыкова: Виктор Салтыков и дочь
Ирина и Виктор Салтыковы. Фото: соцсети
Летом 1986 года Ирина с подругой пришли на концерт группы «Форум».
«На мне было такое яркое красное платье с голой спиной, с разрезом, для тех времен — достаточно сексуально», — вспоминала Ирина в интервью.
Яркую стильную девушку заметил со сцены солист группы — Виктор Салтыков. После концерта подруги согласились на предложение музыкантов поужинать в ресторане. Между Ириной и Виктором начались романтические отношения, и в 1987 году они поженились. А вскоре у них родилась дочь Алиса.
Но спустя 8 лет брака супруги расстались. Поклонники долго недоумевали: что заставило успешных артистов пойти на развод?
Ирина Салтыкова. Фото: кадр из клипа «Голубые глазки»
Лишь спустя много лет Ирина Салтыкова рассказала, что уже третий год брака стал для нее «кошмаром», а дальше было все хуже и хуже. Популярность Виктора Салтыкова быстро падала, он заливал неприятности спиртным… Но и это еще не все.
«Алкоголь с грубым рукоприкладством. Сейчас я бы ему ответила, но тогда была милой, скромной барышней, девочкой, боялась его и не могла себе такого позволить», — откровенничала Ирина спустя годы.
Ирина Салтыкова с дочерью Алисой. Фото: соцсети
В программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» певица рассказывала, что могла бы родить в браке еще двоих детей, однако муж вынудил ее сделать аборты. Кроме того, Ирина рассказала и о том, что пережила онкологическое заболевание.
К счастью, его выявили на ранней стадии, и лечение оказалось эффективным. Это произошло вскоре после развода с Виктором. Артистка уверена: причиной стали нервные потрясения, и с тех пор старается спокойно смотреть на все жизненные испытания, беречь здоровье.
Ирина Салтыкова: личная жизнь – слухи и романы
Ирина Салтыкова и Павел Буре. Фото: кадр из программы «Судьба человека»
В самом начале 2000-х заговорили о новом романе Ирины Салтыковой — с хоккеистом Павлом Буре. Позднее певица признавалась, что они действительно встречались, но потом разошлись, потому что Ирине трудно было смириться с огромным количеством поклонниц Павла. Она упоминала, что Павел изменял ей.
Ирина Салтыкова. Фото: соцсети
Некоторое время Салтыкова встречалась с бизнесменом Александром Кармановым, но потом рассталась и с ним. Ходили слухи о ее романе с актером Александром Дьяченко, однако сама певица этого не подтвердила.
Вокруг эффектной блондинки с великолепной фигурой всегда было много мужчин, но в последнее время Ирина предпочитает молчать о своей личной жизни. Единственное, о чем она сказала журналистам, — рядом с ней сейчас надежный мужчина, и она не чувствует себя одинокой, но имени своего избранника не назвала.
Ирина Салтыкова: секреты красоты
Ирина Салтыкова. Фото: соцсети
В это трудно поверить, но сегодня Ирина Салтыкова выглядит практически так же, как в молодости. По словам артистки, дело тут вовсе не в пластической хирургии: она избегает подобных процедур, потому что не хочет пополнить ряды одинаковых «кукол» с надутыми губами и ботоксом под кожей.
Ирина Салтыкова. Фото: соцсети
Ирина уверяет: своим внешним видом она обязана исключительно образу жизни. Певица тщательно следит за своим питанием и много времени уделяет спорту и хореографии.
Ирина Салтыкова: доход
Ирина Салтыкова с дочерью Алисой. Фото: соцсети
Певица и сегодня дает концерты, хотя намного реже, чем прежде. По данным СМИ, ей платят от 3 до 5 тысяч долларов за выступление. Основная часть ее доходов, впрочем, — корпоративы, на которые ее нередко приглашают в качестве ведущей.
У певицы свой салон красоты и бутик. Она по-прежнему живет в роскошной квартире на Пречистенке, в которой снимали кадры с ее участием в «Брате-2» (кстати, за предоставление жилплощади для съемок Ирине заплатили тогда немалые деньги). Площадь квартиры составляет 124 квадратных метра, она обставлена дорогой мебелью, повсюду — бархат, мрамор и шикарные дизайнерские украшения.
По данным СМИ, есть у Ирины и трехэтажный особняк на Рублевке. Откуда такие деньги? В одном из интервью Ирина приоткрыла секрет своего успеха: «Сейчас у меня собственный дом красоты и стиля. Это бизнес, которым я только начала заниматься. Я не писала бизнес-план, когда его открывала, но я рассчитывала, что мы будем создавать продукт для разных категорий потребителей — как обеспеченных, так и среднего класса».
Ирина Салтыкова сегодня
Ирина Салтыкова. Фото: соцсети
Ирина Салтыкова и сегодня не теряет своей популярности: у нее много фанатов, которые пристально следят за ее творчеством. Осенью 2022 года певица стала участницей шоу «Суперстар! Возвращение», в котором годом раньше победил ее бывший муж Виктор Салтыков.
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С ним, кстати, Ирина так и не нашла общего языка: несмотря на то что с их развода прошло уже много лет, они не общаются, и Алиса тоже не хочет иметь с отцом ничего общего. У Виктора Салтыкова давно новая семья, и, судя по всему, и он, и Ирина «счастливы друг без друга».