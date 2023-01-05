Как снимались «Новогодние приключения Маши и Вити»: дружба девочки с режиссером, усы Боярского и Баба-Яга в мини-юбке

Отважным «рыцарем» в сказке стал совсем маленький мальчик – Витя. Несмотря на юный возраст, он, не задумываясь, бросился в страшный лес спасать Снегурочку. И проявлял в пути чудеса смекалки, смелости и недетской отваги.

Когда этот мальчик пришел на киностудию, все ахнули: вот же он, настоящий Витя! В очках. Серьезный. Разумный. Кроме того, Юра Нахратов отлично разбирался в технике, его любимым журналом была «Наука и жизнь», он занимался моделированием…