Как снимались «Новогодние приключения Маши и Вити»: дружба девочки с режиссером, усы Боярского и Баба-Яга в мини-юбке

Эта новогодняя киносказка сильно отличалась от привычных детских фильмов – даже непонятно, как ее пропустила советская цензура. Баба-Яга – не страшная старуха, а длинноногая девица в мини-юбке. Кот Матвей – с гитарой и в джинсах. Наконец, настоящая рок-группа! С тех пор с артистами произошло много неожиданного…
Витя – Юра Нахратов
Фото: кадр из фильма «Новогодние приключения Маши и Вити»
Отважным «рыцарем» в сказке стал совсем маленький мальчик – Витя. Несмотря на юный возраст, он, не задумываясь, бросился в страшный лес спасать Снегурочку. И проявлял в пути чудеса смекалки, смелости и недетской отваги.
Когда этот мальчик пришел на киностудию, все ахнули: вот же он, настоящий Витя! В очках. Серьезный. Разумный. Кроме того, Юра Нахратов отлично разбирался в технике, его любимым журналом была «Наука и жизнь», он занимался моделированием…
Юрий Нахратов. Фото: кадр из программы «Сегодня вечером»
Словом, идеальная кандидатура. Во время съемок он без устали расспрашивал: как ступа в кадре будет летать? Из какой машины выпускают дым, как она устроена? Техники, осветители и прочие специалисты уже прятались, завидев любознательного парня.
Зрители, посмотрев сказку о приключениях Маши и Вити, не сомневались: эти двое, когда вырастут, во-первых, станут артистами, а во-вторых, поженятся. Очень уж здорово они смотрелись в кадре вместе. Но реальность оказалась иной. Юра окончил Военно-механический институт, живет в Петербурге, он – незаменимый специалист в компьютерной фирме.
Маша – Наташа Симонова
Фото: кадр из фильма «Новогодние приключения Маши и Вити»
На пробы пришли десятки красивых нарядных девочек – всем хотелось играть Машу. Они пели и танцевали, как настоящие артистки. Но режиссеру понравилась самая обыкновенная девочка без выдающихся талантов – Наташа Симонова.
Она вела себя абсолютно естественно. Это и сыграло решающую роль. Не помешала даже шепелявость – Наташа была утверждена. И это оказалось выигрышным решением. В кадре она нисколько не терялась, наоборот – то и дело принималась командовать тихим интеллигентным Витей.
Зато в минуты опасности она так по-женски бросалась к нему за защитой! Это покорило зрителей. Наташу заметили и другие режиссеры, и девочка снялась еще в нескольких фильмах.
Дружба с режиссером
Игорь Усов. Фото: соцсети
Уже потом, спустя много лет, Наталья Симонова в одном из интервью рассказала, чем стали для нее съемки в новогодней сказке. Оказывается, детство у нее было не слишком счастливым. Девочка росла без отца, остро ощущала свое одиночество, чаще грустила, чем веселилась…
Даже детские рисунки Наташи выполнены преимущественно темными красками. Денег в семье не было, девочка играла единственной куклой.
На съемочной площадке Наташа неожиданно нашла настоящего друга. Им стал режиссер Игорь Усов. Он искренне привязался к девочке, взял над ней негласное шефство: дарил сладости и игрушки, много разговаривал, рассказывал интересные истории… А потом даже купил для Наташи пианино – она мечтала учиться музыке.
Симонова рассказывала: Усов фактически заменил ей отца. Он даже уговорил руководство устроить премьеру фильма в день рождения Наташи – 25 декабря, перенеся ее на три дня раньше намеченного. И Наташа чувствовала себя вдвойне именинницей.
Наталья Симонова. Фото: кадр из программы «Сегодня вечером»
И после окончания съемок Усов не перестал опекать девочку. Он продолжал с ней общаться и помогал по мере сил. Именно Усов дал рекомендацию, когда Наташа захотела стать членом литературной студии. Он же записал ее в кружок при Эрмитаже.
Их дружба продолжалась до самой смерти режиссера – он умер в 1990 году. А Наташа окончила философский факультет. Актрисой не стала, но никогда об этом не жалела: у нее хорошая дружная семья, они с мужем вырастили троих детей. Со своим экранным другом Витей – Юрием Нахратовым – Наталья обязательно созванивается в Новый год. Это их давняя традиция.
Михаил Боярский - Кот Матвей
Фото: кадр из фильма «Новогодние приключения Маши и Вити»
Михаил Боярский, снявшись в «Новогодних приключениях Маши и Вити», вытащил счастливый билет: именно с той поры он стал популярным артистом. Он снимался в собственных потертых джинсах и с собственными усами: был очень модным и «продвинутым». И пел, разумеется, собственным голосом, что особенно подкупило и режиссера, и зрителей.
Валентина Кособуцкая - Баба-Яга
Фото: кадр из фильма «Новогодние приключения Маши и Вити»
Баба-Яга стала настоящей звездой фильма. Валентина Кособуцкая сумела создать потрясающий образ: невероятно стильная и кокетливая Баба-Яга носила бусы и мини-юбку и лихо отплясывала под заводную музыку.
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Как только Валентина в костюме появлялась на площадке, начиналась какая-то чертовщина: взрывались лампы, исчезала хлопушка, падали приборы, кого-то било током… Но, скорее всего, дело не в чертовщине, а в ослепительном обаянии актрисы.
Ирина Борисова - Снегурочка
Фото: кадр из фильма «Новогодние приключения Маши и Вити»
Ирина Борисова сыграла очень красивую, добрую и нежную Снегурочку. Ее ждали в новых фильмах, но она надолго перестала сниматься. Сравнительно недавно стало известно: после «Маши и Вити» Ирине пришлось выбирать между семьей и карьерой актрисы. Такое условие ей поставил муж. Она выбрала семью – и не пожалела об этом.