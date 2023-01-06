Не только Наталия Орейро: звезды, которые сыграли свадьбу в новогодние праздники

Эти звезды обрели счастье в семейной жизни не только благодаря своей любви. Чуточку удачи и волшебного везения добавило время, выбранное для свадьбы: Новый год и Рождество.
Николай Рыбников и Алла Ларионова
Николай Рыбников и Алла Ларионова. Фото: из семейного архива, соцсети
Тысячи зрительниц Советского Союза были влюблены в обаятельного «простого парня» Николая Рыбникова. Он играл сталеваров, монтажников-высотников, - словом, обычных работяг в растянутых свитерах и испачканных рукавицах. Но при этом «бил наповал» своей харизмой, застенчивой улыбкой и непокорными прядями, выбивающимися из-под кепки.
Звезда советского кино, тем не менее, всю жизнь оставался преданным единственной женщине, которую любил, - красавице актрисе Алле Ларионовой. Он добивался взаимности долго и упорно. Однажды даже чуть не покончил с собой, отчаявшись ждать.
Но однажды дождался: Ларионова ушла от Ивана Переверзева. Рыбников тут же оказался рядом и уже не расставался с любимой. Алла ждала ребенка от Переверзева. Николай Рыбников поклялся: он будет любить его, как родного. 1 января 1957 года влюбленные поженились.
Правда, сотрудники ЗАГСа поставили в документах другую дату – 2 января, потому что в первый день Нового года, по правилам, ЗАГСы не должны были работать. Рыбников и Ларионова прожили вместе 35 лет. В их жизни случалось всякое, но актер признавался: он счастлив.
Таисия Повалий и Игорь Лихута
Таисия Повалий и Игорь Лихута. Фото: соцсети
Украинский продюсер Игорь Лихута влюбился в эффектную блондинку, увидев ее на фотографии. Он несколько раз пытался познакомиться с Таисией, но ничего не получалось. Тогда Лихута нашел беспроигрышный способ: он предложил Таисии спеть на праздничном концерте 8 марта.
Песня была записана, в процессе работы они познакомились ближе, Лихута не уставал одаривать девушку цветами и комплиментами… И в какой-то момент сердце Таисии растаяло. Они начали встречаться, а 31 декабря 1993 года стали мужем и женой. Их брак считается одним из самых крепких в среде шоу-бизнеса.
Наталия Орейро и Рикардо Мольо
Наталия Орейро и Рикардо Мольо. Фото: соцсети
Звезда «Дикого ангела», расставшись с Пабло Эчарри, долгое время страдала от депрессии: очень уж нелегко дался ей разлад с любимым. Но однажды Наталия Орейро познакомилась с Рикардо Мольо.
Он был брутальным рокером на двадцать лет старше нее. Наталия очень скоро привыкла к тому, что он всегда рядом, привыкла слушать его рассуждения и байки. Ей было с ним удивительно интересно. Рикардо сумел вытащить актрису из депрессии, вновь научил ее радоваться жизни.
31 декабря 2001 года они поженились. Свадьба получилась очень красивой и романтичной: на корабле, у берегов Бразилии. Рикардо предложил вместо банальных колец сделать на пальцах одинаковые тату, и Наталия согласилась: это было так необычно! В 2012 в их семье родился сын.
Владимир Крамник и Мари Лор
Владимир Крамник. Фото: Vladimir Barskij, wikipedia.org
Знаменитый шахматист Владимир Крамник, отправляясь в Лондон на очередной турнир, и представить себе не мог, что получит не только победу в поединке, но и любовь. После того как Крамник победил за шахматной доской Гарри Каспарова, его окружили журналисты.
Одной из них была Мари Лор: ее прислала редакция газеты «Фигаро». Интервью получилось интересным, потому что Мари, единственная из всей редакции, была знакома с шахматами и задавала толковые вопросы. Владимир сам не заметил, как по уши влюбился в молодую красивую журналистку.
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Их роман развивался не быстро, но постепенно и Мари поняла, что Владимир стал для нее особенным человеком. Они поженились 31 декабря 2007 года, зарегистрировав свой брак в мэрии города Парижа. У них двое детей, и все в семье привыкли разговаривать сразу на двух языках: русском и французском.