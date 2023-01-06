Не только Наталия Орейро: звезды, которые сыграли свадьбу в новогодние праздники

Тысячи зрительниц Советского Союза были влюблены в обаятельного «простого парня» Николая Рыбникова. Он играл сталеваров, монтажников-высотников, - словом, обычных работяг в растянутых свитерах и испачканных рукавицах. Но при этом «бил наповал» своей харизмой, застенчивой улыбкой и непокорными прядями, выбивающимися из-под кепки.

Звезда советского кино, тем не менее, всю жизнь оставался преданным единственной женщине, которую любил, - красавице актрисе Алле Ларионовой. Он добивался взаимности долго и упорно. Однажды даже чуть не покончил с собой, отчаявшись ждать.

Но однажды дождался: Ларионова ушла от Ивана Переверзева. Рыбников тут же оказался рядом и уже не расставался с любимой. Алла ждала ребенка от Переверзева. Николай Рыбников поклялся: он будет любить его, как родного. 1 января 1957 года влюбленные поженились.

Правда, сотрудники ЗАГСа поставили в документах другую дату – 2 января, потому что в первый день Нового года, по правилам, ЗАГСы не должны были работать. Рыбников и Ларионова прожили вместе 35 лет. В их жизни случалось всякое, но актер признавался: он счастлив.

Таисия Повалий и Игорь Лихута

