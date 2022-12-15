Вадим Галыгин: как получил офицерское звание, попал в КВН, стал резидентом Comedy Club и многодетным отцом

Вадим Галыгин стал звездой российского юмора после КВН. За его плечами - множество комедийных проектов, а его шутки ушли в народ. Сегодня он востребованный шоумен и телеведущий, а также заботливый многодетный отец.

Вадим Галыгин: детство, родители

Вадим Галыгин родился в белорусском военном городе Печи под Борисовом 8 мая 1976 года, имеет гражданство Белоруссии. У него есть младшая сестра Инга, отец Павел Галыгин был прапорщиком местной части, мама Антонина – медсестрой.