Вадим Галыгин: как получил офицерское звание, попал в КВН, стал резидентом Comedy Club и многодетным отцом

Вадим Галыгин стал звездой российского юмора после КВН. За его плечами - множество комедийных проектов, а его шутки ушли в народ. Сегодня он востребованный шоумен и телеведущий, а также заботливый многодетный отец.
Вадим Галыгин: детство, родители
Вадим Галыгин родился в белорусском военном городе Печи под Борисовом 8 мая 1976 года, имеет гражданство Белоруссии. У него есть младшая сестра Инга, отец Павел Галыгин был прапорщиком местной части, мама Антонина – медсестрой.
Вадим Галыгин в детстве. Фото: соцсети
С детства Вадим любил участвовать в различных мероприятиях, где мог проявить свой артистизм. Но мечтал стать врачом. Также занимался спортивным ориентированием, игрой на баяне, посещал театральный кружок. В школьные годы организовал музыкальную группу «Центр тяжести», на ее развитие ребята зарабатывали на вокзале, разгружали вагоны.
Окончив школу в 1993 году, отправился поступать в медицинский институт, но не прошел по конкурсу. А вот в Минское высшее военно-командное училище был принят с легкостью – проходных баллов хватило.
Вадим Галыгин в молодости. Фото: соцсети
Армейская жизнь подарила Галыгину бесценный опыт, а также его знаменитое прозвище Рэмбо. Так его прозвали сослуживцы за телосложение – при росте 185 см он весил 75 кг и был далек от пропорций героя боевиков.
Вадим Галыгин: КВН
В училище Галыгин увлекся игрой в КВН и стал участником команды «МинполитШа», выступал на различных фестивалях. Затем возглавил сборную «Минск-Брест» и отправился в Сочи на фестиваль КВН.
Вадим Галыгин в КВН. Фото: соцсети
Юмористы из Белоруссии показали себя ярко, в 2001 году они стали чемпионами Евролиги, а капитан команды Галыгин был признан самым ярким участником. После блестящего выступления Галыгина пригласили в команду Белорусского госуниверситета. В 2003 году команда выиграла Летний кубок КВН.
Вадим Галыгин в КВН. Фото: соцсети
Вадим Галыгин: Comedy Club, комедийные проекты
На пике своей юмористической славы Галыгин оказался благодаря Comedy Club. В 2005 году его позвали в новый проект на ТНТ, он ушел из КВН и стал резидентом шоу. Он очень быстро стал популярным, а его миниатюры, образы и шутки полюбились и запомнились зрителям надолго.
Вадим Галыгин в Comedy Club (слева - Гарик Мартиросян). Кадр из шоу
Правда, надолго в Comedy оставаться Галыгин не собирался, а стремился реализоваться во многих проектах. В 2007 году он прокинул проект, который, по его признанию, сильно ограничивал его в свободе, и занялся своими передачами. Он перешел на СТС и создал юмористический проект «Очень русское ТВ», затем появился в новогоднем шоу «Призрак мыльной оперы».
Вадим Галыгин с Мариной Грищук в шоу "Очень Русское ТВ". Фото: соцсети
В 2009 году Галыгин стал судьей на юмористической передаче «Слава Богу, ты пришел!». И в том же году начал вести на украинском телеканале ICTV развлекательное шоу «Люди, кони, кролики и домашние ролики».
В 2010 году на экраны вышла комедийная программа «Галыгин.Ру» на СТС. В том же году Галыгин вновь стал резидентом Comedy Club. Здесь он в дуэте с другими звездными комиками создал немало сценок на радость поклонникам.
Вадим Галыгин в "Анекдот Шоу". Кадр из шоу
Позже комик стал автором и ведущим передачи «Анекдот-шоу» в соцсети «Одноклассники». Проект оказался столь успешным, что его решили повторить на РЕН-ТВ.
В 2021 году Галыгин вернулся в КВН, но уже в качестве судьи. Он занял кресло в жюри на проекте СТС «Детский КВН». Ведущей передачи, к слову, стала внучка Александра Маслякова Таисия.
Вадим Галыгин: кино, другие проекты
В 2006 году Галыгин основал продюсерский центр EGO Production. И начал работу над «Самым лучшим фильмом» в партнерстве с телеканалом ТНТ и компанией Comedy Club Production. Фильм оказался успешным и принес шестикратную прибыль.
Также Галыгин спродюсировал и написал сценарий к фильму «Очень русский детектив». Более того, он исполнил в нем главную роль. Правда, комедийную пародию зрители не оценили.
Вадим Галыгин в фильме "Очень русский детектив". Кадр из фильма
В дальнейшем комик сыграл в фэнтэзи «Тайна принцесс» вместе с Сергеем Жигуновым и Кристиной Орбакайте. Затем появился в кадре комедии «Залетчики», составив компанию Илье Глинникову и Гоше Куценко.
Еще три полнометражные комедии в 2017 году вошли в фильмографию Галыгина – это «Zомбоящик», «Женщины против мужчин: Крымские каникулы» и «Упыри».
Вадим Галыгин в фильме "Zомбоящик". Кадр из фильма
В марте 2020 года Галыгин снялся в эпизоде комедии «Свидание в Вегасе», через год появился в сюжете фильма «Друг на продажу», исполнив роль миллионера.
Юморист становился героем многих передач. Например, был участником программы на ТНТ «Студия союз», а также выступал в шоу «Две звезды». Параллельно Галыгин стал лицом сети «Эльдорадо», снимаясь в рекламных роликах.
Вадим Галыгин: личная жизнь
Галыгин был женат несколько раз. Первой супругой стала землячка юмориста Дарья Овечкина. Она была моделью, когда познакомилась с Вадимом, и оставила карьеру, уехав с ним в Москву.
Вадим Галыгин и Дарья Овечкина. Фото: Global Look Press
В 2000 году Дарья подарила мужу дочку Таисию. Но спустя семь лет брака семья распалась – жена ревновала мужа, который был очень популярен и редко бывал дома.
Таисия, дочь Вадима Галыгина. Фото: соцсети
Второй раз Галыгин женился в 2010 году на белорусской певице, экс-солистке группы «Топлес» Ольге Вайнилович. Она оказалась на 10 лет младше него, но никого это не смутило.
Вадим Галыгин и Ольга Вайнилович. Фото: Global Look Press
И 1 мая 2011 года подарила ему наследника, которого назвали Вадимом. В третий раз отцом Галыгин стал в 2019 году. Родился еще один сын, и ему дали имя Иван.
Вадим Галыгин с сыном Вадимом. Фото: Global Look Press
Вадим Галыгин с сыном Иваном. Фото: соцсети
Вадим Галыгин сегодня
Осенью 2022 года Вадим Галыгин был приглашен на Первый канал. Он стал ведущим нового проекта «Фантастика», в котором знаменитости в виде уникальных аватаров выступают на сцене, а жюри пытается их узнать. А в декабре 2022 года стал ведущим музыкальной премии «Золотой граммофон» взамен прежде бессменного Ивана Урганта. Пару ему составила Екатерина Скулкина.
Вадим Галыгин и Екатерина Скулкина на "Золотом граммофоне". Фото: Global Look Press