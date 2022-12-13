Скандалы на свадьбе Джигана и Оксаны Самойловой: рухнувший торт, рыдания невесты, сорванная трансляция

Свадьба рэпера Джигана и Оксаны Самойловой наделала много шума: ее называют не только «свадьбой года», но и «свадьбой века». А вообще-то эти двое уже давно женаты. Их бракосочетание состоялось в «красивую» дату: 12.12.12. То есть – десять лет назад. Правда, тогда им не удалось устроить пышное торжество: на это попросту не было денег.

«Когда мы познакомились с Денисом, он не был звездой, мы жили в обычной съемной квартире, я готовила, и ему это очень нравилось и нравится до сих пор. Вот и секрет завоевания», - признавалась Оксана в интервью.

Влюбленные ограничились скромным ужином для самых близких, но пообещали друг другу: они обязательно устроят шикарный праздник, когда сбудутся их мечты и они смогут позволить себе любую роскошь.

Миллионы на свадьбу

