Скандалы на свадьбе Джигана и Оксаны Самойловой: рухнувший торт, рыдания невесты, сорванная трансляция

Джиган и Оксана Самойлова не всегда купались в роскоши. Когда-то им пришлось ограничиться скромным бракосочетанием. Но теперь, спустя 10 лет, они решили повторить свадьбу и обновить клятвы.
Свадьба десять лет назад
Первая свадьба Джигана и Оксаны Самойловой. Фото: соцсети
Свадьба рэпера Джигана и Оксаны Самойловой наделала много шума: ее называют не только «свадьбой года», но и «свадьбой века». А вообще-то эти двое уже давно женаты. Их бракосочетание состоялось в «красивую» дату: 12.12.12. То есть – десять лет назад. Правда, тогда им не удалось устроить пышное торжество: на это попросту не было денег.
«Когда мы познакомились с Денисом, он не был звездой, мы жили в обычной съемной квартире, я готовила, и ему это очень нравилось и нравится до сих пор. Вот и секрет завоевания», - признавалась Оксана в интервью.
Влюбленные ограничились скромным ужином для самых близких, но пообещали друг другу: они обязательно устроят шикарный праздник, когда сбудутся их мечты и они смогут позволить себе любую роскошь.
Миллионы на свадьбу
Свадьба Джигана и Оксаны Самойловой. Фото: кадр из трансляции VK
Этот день наступил 12 декабря 2022 года. За прошедшие годы многое в их семье изменилось. Десять лет назад они стали супругами, уже имея дочку Ариелу. Теперь у Джигана и Оксаны – четверо детей. Десятая годовщина свадьбы звезд прошла с огромным размахом.
«Русские Кардашьяны», как называют их в Сети, явно потратили на торжество несколько миллионов. Что ж, могут себе позволить: у семьи – несколько успешных бизнесов, они обитают в пафосном особняке с лифтом и буквально не вылезают с престижных курортов.
Платье весом 15 кг
Свадьба Джигана и Оксаны Самойловой. Фото: соцсети
Гости не были разочарованы: на своей второй свадьбе Оксана Самойлова появилась в образе сказочной принцессы – «невесты своей мечты», как написала она в своем аккаунте. Только вот танцевать в роскошном платье было невозможно: расшитое пайетками и кристаллами платье вместе с длинной фатой весило 15 килограммов.
Трансляция чуть не сорвалась
Но это оказалось не самой большой проблемой. Свадьбу транслировали в прямом эфире на платформе «ВКонтакте». Как назло, в этот день Москву накрыло настоящим тропическим ливнем.
Из-за сложных погодных условий постоянно исчезал то звук, то изображение, и к прямой трансляции в начале церемонии подключилось до обидного мало народу – всего 50 тысяч человек.
Егор Крид, как и подобает настоящему другу, сразу бросился на помощь молодоженам: он начал вести собственную трансляцию в социальных сетях. Но постепенно ситуация наладилась, и посмотреть прямой эфир смогли более 7 миллионов зрителей.
Анна Седокова в провокационном платье и Клава Кока с букетом невесты
Анна Седокова. Фото: кадр из трансляции VK
Среди гостей было немало звезд. Анна Седокова произвела фурор своим ярко-розовым латексным платьем в обтяжку. Много внимания досталось и Тимати: он пришел на праздник со своей девушкой Валей Ивановой, хотя в последнее время в Сети появилась информация об их расставании. Тимати произнес краткую, но трогательную речь, подчеркнув: что бы ни случилось, он будет рядом. В какой-то момент в центре внимания оказалась Клава Кока – она поймала букет невесты.
Дети, клятвы и слезы
Джиган и Оксана Самойлова с детьми. Фото: кадр из трансляции VK
На протяжении торжества Оксана Самойлова переодевалась три раза. Кольца новобрачным вынес их сын Давид, а три дочери в белых нарядах рассыпали вокруг родителей лепестки роз.
Дети стали одними из главных действующих лиц на празднике: именно они произносили клятвы молодоженов, а родителям оставалось только подтвердить в микрофон: «Клянусь!»
Джигану пришлось пообещать достать Луну с неба для своей любимой. Оксана Самойлова не скрывала слез, да и многие гости были растроганы.
Чудом спасенный торт
Торт на свадьбе едва не рухнул. Фото: кадр из трансляции VK
Настоящий шок вызвало у гостей появление свадебного торта. Он был невообразимым: огромным, высоким, с множеством ярусов. Но главное – торт украшали фигурки молодоженов и их четверых детей! Гостям и персоналу ресторана пришлось поволноваться: официанты торжественно вывезли это сооружение в зал, но тут торт начал опасно крениться.
Свадебный торт. Фото: кадр из трансляции VK
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Несколько долгих секунд казалось – он сейчас рухнет. Но на помощь официантам бросились гости, и торт-башню удалось спасти. Это вызвало вздох облегчения у всех присутствующих. Ну, а потом были танцы: для молодоженов и их гостей выступали группа Artik&Asti и рэп-дуэт HammAli & Navai.