От полного отчаяния до многомиллионной аудитории: как SHAMAN стал открытием года

О нем начали говорить с 23 февраля 2022 года. Когда на YouTube впервые прозвучала песня «Встанем», людям стало интересно, кто этот человек с таким мощным голосом, проникающим в самую сердцевину души.
Тогда Россия впервые познакомилась с SHAMANом, вполне оправдывающим свое сценическое имя. Ведь его выступления на концертах действительно напоминают шаманские ритуалы и погружают в транс. Безусловно, SHAMAN, обладающим диапазоном в пять октав, стал открытием года.
«Голос» и «Фактор А»
Хотя знакомство с этим певцом у жителей постсоветского пространства произошло гораздо раньше. Настоящее имя музыканта – Ярослав Дронов. Он призер вокальных проектов «Фактор А» на канале «Россия» и «Голос» на Первом канале. А еще поэт и композитор, который является автором всех своих произведений. Кроме того, в собственной студии SHAMAN делает аранжировки, сведение и мастеринг для песен.
Ярослав появился на свет 22 ноября 1991 года в городе Новомосковске Тульской области. Он родом из музыкальной семьи.
Прабабушка артиста была солисткой Оренбургского хора, где начинала свой путь Людмила Зыкина. Отец Ярослава Дронова играл на акустической гитаре. А мама - психолог, логопед. Большое внимание воспитанию Ярослава Дронова уделяли его бабушка и дедушка, которые до сих пор хранят все награды и афиши внука.
Впервые Ярослав вышел на сцену в четыре года и с тех пор не расставался с ней. С самого детства артист принимал участие в российских и международных конкурсах, где занимал призовые места.
Можно сказать, что у Ярослава Дронова три музыкальных образования. За его плечами – музыкальная школа, колледж по специальности «руководитель народного хора», а также обучение на факультете эстрадного пения Российской академии музыки имени Гнесиных.
Сам SHAMAN считает, что музыканту необходимо иметь соответствующее образование. Ведь мы же не приходим на прием к врачу, не имеющему профессиональных навыков. То же самое и с артистами. К тому же музыку можно назвать терапией души, а значит, у нее есть родство с врачеванием.
Первым серьезным успехом Ярослава Дронова стало участие в шоу «Фактор А» в 2013 году, в котором он сразу же привлек внимание Аллы Пугачевой. Буквально ни одно выступление парня не обходилось без комплиментов Примадонны. В итоге молодой артист занял третье место и завоевал именную награду «Золотая звезда Аллы».
Ярослав Дронов на шоу «Голос»
Дронов получил мощную зрительскую поддержку и на шоу «Голос» на Первом канале год спустя. Тогда под руководством своей наставницы Пелагеи он занял второе место. И уже на этом этапе обрел огромное количество поклонников и поклонниц. Но ни у одной из них не было ни единого шанса.
Как складывалась личная жизнь SHAMANа
Ведь уже тогда Ярослав был женат на преподавателе музыкальной школы Марине Расщупкиной, которая подарила ему дочь Варю. Сейчас девочке восемь лет.
Бывшая супруга Дронова на шесть лет старше. Но, к сожалению, спустя девять лет этот брак распался.
Союз начал трещать по швам, когда Ярослав перевез семью в Москву. Возможно, Марина так и не смогла адаптироваться к столичным ритмам, нередко под разными предлогами она уезжала от мужа в Новомосковск.
«Это все продолжалось около года. В итоге Марина в Новомосковске проводила два – три месяца, а в Москву приезжала на семь – десять дней», - вспоминал артист на интервью в программе «Алена, блин».
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Ярослав Дронов и Марина Расщупкина
После очередного отъезда Марины чаша терпения Дронова переполнилась, и в 2016 году пара распалась.
В 2017 году Ярослав встретил новую любовь. Ею стала директор по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда «Мегафон», бывшая жена писателя Александра Цыпкина Елена Мартынова. К слову, она на 13 лет старше певца.
На вопрос о разнице в возрасте Ярослав говорил, что не чувствует ее, поскольку всегда к тянулся людям постарше. А сам SHAMAN ментально ощущает себя на 60 лет.
SHAMAN и Елена Мартынова. Фото: соцсети
В интервью Борису Корчевникову Дронов признался, что принял решение жениться на Елене буквально во второй день знакомства. С тех пор они и живут вместе.
Некоторые считают, что Елена как опытный пиарщик сыграла большую роль в рекламной раскрутке Ярослава. Однако загвоздка заключается в том, что с 2017 по начало 2022 о Дронове знали только самые верные его поклонники, оставшиеся еще со времен «Фактора А» и «Голоса».
Как появился SHAMAN, а потом Ярослав проснулся знаменитым
Кстати, после участия в этих проектах Ярослав пел в кавер-группе «Час пик», а телевизионная узнаваемость помогла ему существенно увеличить гонорары за выступления. Но Дронов понимал, что вечно петь в кавер-коллективе он не может и принял решение уйти в самостоятельное плавание.
Он начал писать собственные песни, но это не давало особых результатов. Однако Ярослав подобно Мартину Идену каждый день продолжал работать над собой, сочиняя новые композиции, записывая каверы известных песен в соцсетях, общаясь с теми, кто его помнит и любит.
Самым тяжелым временем для него стала пандемия, когда не было ни концертов, ни съемок, ничего. Именно в 2020 году Ярослав Дронов взял себе сценический псевдоним SHAMAN.
Но, как известно, самый темный час - перед рассветом. Постепенно ситуация начала налаживаться.
В августе 2021 года его собственная песня «Улетай» попала в тренды Тиктока и завирусилась. Трек получил многомиллионные просмотры.
Но настоящий прорыв в творчестве музыканта все-таки связан с исполнением композиции «Встанем».
SHAMAN. Фото: Global Look Press
SHAMAN признается, что патриотическая линия возникла в его творчестве не случайно. По первому музыкальному образованию он изучал сольное народное пение, окончил музыкальную школу по этой специальности, а из музыкального колледжа выпустился руководителем народного хора и педагогом. Как признаётся сам артист, русские музыкальные традиции он изучал на протяжении 11 лет.
Поэтому 2 января 2022 года буквально за вечер муызкант написал песню «Встанем», посвященную памяти защитников отечества, словно кто-то сверху надиктовал ему эти пронзительные слова. И ведь выстрелило! На сегодняшний день число просмотров этого трека на YouTube перевалило за 30 миллионов.
Успех музыканта закрепился после появления второй патриотической песни «Я русский». Песня заставила выйти из сумрака и критиков SHAMAN. Так, композицию раскритиковала телеведущая Ксения Собчак, а юморист Александр Гудков сделал пародию на хит и клип к нему под названием «Я узкий».
Однако к любому негативу в свой адрес Ярослав относится философски. Он считает, что хейтеры – это те же фанаты, только со знаком минус. Ведь они помогают продвигать его творчество в народ. Еще ни о ком из своих недоброжелателей SHAMAN не сказал плохо.
После этих двух хитов в репертуаре артиста появились песни «Вызов» и «Вороны мои», также завоевавшие популярность у зрителей. Новое звучание в исполнении Ярослава Дронова также получил гимн России. Благодаря прочтению SHAMAN многие признались, что впервые поняли и прочувствовали его смысл.
SHAMAN на концерте в Сергиеве Посаде. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Но настоящего Шамана можно увидеть на его концертах, где он исполняет не только свои патриотические, лирические и философские песни «Ты моя вселенная», «Теряем мы любовь», «Мед, «Родная», но и знакомые многим хиты «На заре», «Танцы на стеклах», «Дельтаплан». На этих выступлениях по всей России и происходит превращение скромного Ярослава Дронова в харизматичного и притягательного SHAMANа.
Эти музыкальные вечера начинаются и заканчиваются песней «Спасибо», в которой артист благодарит своих слушателей. Поклонников он называет «родными». А зрители отвечают артисту взаимностью. И когда в Интернете появляется слово «Родной», становится сразу понятно, о ком речь…