От полного отчаяния до многомиллионной аудитории: как SHAMAN стал открытием года

О нем начали говорить с 23 февраля 2022 года. Когда на YouTube впервые прозвучала песня «Встанем», людям стало интересно, кто этот человек с таким мощным голосом, проникающим в самую сердцевину души.

Тогда Россия впервые познакомилась с SHAMANом, вполне оправдывающим свое сценическое имя. Ведь его выступления на концертах действительно напоминают шаманские ритуалы и погружают в транс. Безусловно, SHAMAN, обладающим диапазоном в пять октав, стал открытием года.

«Голос» и «Фактор А»

Хотя знакомство с этим певцом у жителей постсоветского пространства произошло гораздо раньше. Настоящее имя музыканта – Ярослав Дронов. Он призер вокальных проектов «Фактор А» на канале «Россия» и «Голос» на Первом канале. А еще поэт и композитор, который является автором всех своих произведений. Кроме того, в собственной студии SHAMAN делает аранжировки, сведение и мастеринг для песен.

Ярослав появился на свет 22 ноября 1991 года в городе Новомосковске Тульской области. Он родом из музыкальной семьи.

Прабабушка артиста была солисткой Оренбургского хора, где начинала свой путь Людмила Зыкина. Отец Ярослава Дронова играл на акустической гитаре. А мама - психолог, логопед. Большое внимание воспитанию Ярослава Дронова уделяли его бабушка и дедушка, которые до сих пор хранят все награды и афиши внука.

Впервые Ярослав вышел на сцену в четыре года и с тех пор не расставался с ней. С самого детства артист принимал участие в российских и международных конкурсах, где занимал призовые места.

Можно сказать, что у Ярослава Дронова три музыкальных образования. За его плечами – музыкальная школа, колледж по специальности «руководитель народного хора», а также обучение на факультете эстрадного пения Российской академии музыки имени Гнесиных.

Сам SHAMAN считает, что музыканту необходимо иметь соответствующее образование. Ведь мы же не приходим на прием к врачу, не имеющему профессиональных навыков. То же самое и с артистами. К тому же музыку можно назвать терапией души, а значит, у нее есть родство с врачеванием.

Первым серьезным успехом Ярослава Дронова стало участие в шоу «Фактор А» в 2013 году, в котором он сразу же привлек внимание Аллы Пугачевой. Буквально ни одно выступление парня не обходилось без комплиментов Примадонны. В итоге молодой артист занял третье место и завоевал именную награду «Золотая звезда Аллы».