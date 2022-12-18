Российские звезды, у которых так и не получилось прославиться за рубежом

Эта народная мудрость все чаще подтверждается временем. Однако звезды на то и звезды, чтобы экспериментировать, пробовать новые высоты и отвоевывать все большие территории. Став знаменитыми в России, многие артисты замахиваются на Запад.
В подборке «Телепрограммы» несколько примеров, как российские звезды пробовали штурмовать международный олимп, но в итоге вернулись на родину. Где они, безусловно, нужнее.
Валерия
Фото: соцсети
Первый англоязычный альбом вокалистки под названием The Taiga Symphony на музыку Виталия Бондарчука вышел в 1992 году. Тексты песен написал Ричард Найлс, работавший с Шер, Тиной Тернер, Pet Shop Boys, Глорией Гейнор и другими суперзвездами. Альбом писали в музыкальных студиях Лондона и Мюнхена, в работе над ним принимали участие музыканты групп Pink Floyd и Dire Siraits. Увы, взлета не случилось. Но мечту певица не оставила. Выйдя замуж за Иосифа Пригожина, артистка решила снова покорять Запад в 2008 году.
- Встретили нас там без объятий, - честно признавалась Валерия. - Никто не ждал нашего появления.
Пара обосновалась в Лондоне и потратила за год более $2 млн, не заработав при этом ни цента.
- Во-первых, именно такую сумму мы и планировали потратить на первом этапе, - не унывал Пригожин. - В нее входит все: и реклама, и запись альбома, и создание четырех видеоклипов... Я не сомневаюсь, что через года два мы не только отобьем эти деньги, но и начнем на Западе зарабатывать.
Жили в престижном и очень дорогом районе Лондона Белгравия, гречку привезли с собой (Валерия уверяла, что не нашла ее в магазинах), восхищались газонами и доброжелательностью англичан. Однако местные пользовались наивностью русской пары и, по словам Пригожина, полгода разводили их на деньги, выдаивая взятки за попадание песен артистки в ротацию. Конечно, ни в какие английские топ-чарты хиты Валерии не попадали.
Не помогло и сотрудничество с именитыми мастерами: продюсером Дэвидом Ричардсом (выпускал альбомы Queen), композитором Рэем Сент-Джоном (писал хиты Шаде), Сарой Адамс (пиарщица Мадонны) и гастроли с английской группой Simply Red. Закончилось все бесславно и предсказуемо: «Кризис спутал наши карты». Пара вернулась домой и начала восстанавливать бюджет с гастрольного тура по России.
Юлия Началова
Фото: соцсети
Девочка начала петь в 5 лет, взяла с места в карьер и уже в 10 выиграла «Утреннюю звезду». А в 14 лет блеснула на международном детском фестивале Big Apple-95, где обошла, на минуточку, Кристину Агилеру (на фото слева) и Дину Браун. Это была не последняя встреча русской певицы с будущей звездой западной сцены.
- Помню, как Юлечкой восхищалась Агилера, когда мы все вместе в1997 году были на фестивале «Золотой олень» в Румынии, - вспоминал певец Игорь Наджиев. - Она не верила, что Юлия русская. «Ты американка, просто живешь в России!» - говорила Началовой.
Фото: соцсети
Тогда развивать успех дочери на Западе ее продюсер и папа Виктор Началов не решился. Но в начале десятых Филипп Киркоров свел певицу с Уолтером Афанасьевым - американским композитором русского происхождения (работал над музыкой к «Титанику»), и тот помог выпустить ей зарубежный альбом.
Англоязычная пластинка называлась Wild Butterfly («Дикая бабочка»), но успеха не имела. Больше двух лет Началова жила в Лос-Анджелесе и пыталась заявить о себе. К сожалению, так ничего и не получилось - артистка вернулась домой.
Лена Катина
Фото: соцсети
После распада t.A.T.u. вокалистка всерьез думала о карьере на Западе. Девушка в 2009 году отправилась покорять Лос-Анджелес как Lena Katina, где записала новые треки на английском, русском и испанском языках. С ними Катина и начала гастролировать. Но на концертах Лене все равно приходилось исполнять песни t.A.T.u., ведь публика просила именно их.
Пела по клубам, благотворительным концертам и ЛГБТ-фестивалям - так себе уровень после «Евровидения», аншлагов в Китае и Японии.
Фото: Global Look Press
В итоге в 2012 году Катиной пришлось вернуться в дуэт с Юлей Волковой, чтобы спеть в венгерской версии шоу «Голос» для продвижения юбилейного издания англоязычной версии альбома «200 км/ч по встречной». Еще через пару лет тандем спел «Нас не догонят» на Олимпиаде в Сочи. В 2015 году Лена вернулась в Москву и родила сына Сашу (7 лет) от словенского музыканта Сашо Кузмановича. А недавно она вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Спиридонова.
Владимир Кузьмин
Фото: Александр Шогин/ТАСС
На заре свободы в СССР музыкант со своей группой «Динамик» перебрался в Калифорнию, чтобы развивать русский рок в США. Наивный Кузьмин всерьез считал, что там куда свободнее, а публика крайне лояльна. Ошибался, как и многие коллеги. Рок-ниша оказалась забитой, в каждом баре живьем пели музыканты, ничуть не уступающие «Динамику».
Музыка русских рокеров была непонятна американской аудитории, а как ее адаптировать под местный рынок, они не знали. Владимир выпустил два англоязычных альбома - Dirty Sounds и Crazy About Rock-n-Roll, которые прошли мимо публики. Из самобытного коллектива пришлось переформатироваться в пресловутую кавер-группу. Через три года такой «славы» Кузьмин не выдержал и вернулся.
Фото: соцсети
- Где мы там только не работали и не пели, - рассказывал артист. - Но преимущественно мы все-таки играли там чужую музыку. Много песен Эрика Клэптона. Спустя три года я вдруг задал себе вопрос: «А что я тут делаю?» Решил поехать обратно в Россию, хотя большинство ребят из «Динамика» остались там. Я понял, что в России меня ждут, а там нет.
Любовь Успенская
Фото: соцсети
Царица русского шансона тоже пыталась покорять Америку. Еще в конце 70-х Любовь Успенская уехала в Италию, а затем перебралась в США. Там артистка пела в ресторанах для эмигрантов, прилично зарабатывала, на что и записала два альбома. Купила дом в Лос-Анджелесе, жила довольно комфортно. Однако всероссийская слава, конечно, манила домой. И в начале 90-х певица вернулась.
Фото: соцсети
- Я скучаю по своему дому в Лос-Анджелесе, по друзьям, которые у меня там остались, - говорит Успенская. - А так Америка для меня сейчас - это лишь земля, которая на какое-то время дала мне убежище. Там нет моих близких, там чужой язык. Чему не научила меня Америка, так это любить ее. Я осталась верна России и Украине. Переехав в Москву, могу сказать, что не скучаю по Америке. Сегодня я живу здесь и понимаю, что именно Россия - моя родина!
Дмитрий Шаракоис
Фото: соцсети
Один из наиболее свежих примеров того, как разбиваются грезы о сладкой жизни за рубежом. Звезда сериала «Интерны», русский актер литовского происхождения Дмитрий Шаракоис сыграл Шурика в жутком продолжении «Кавказской пленницы» Леонида Гайдая и, то ли сбежав от позора, то ли по-настоящему веря в себя, полетел в Лондон. У актера есть литовский паспорт, хороший английский, а значит, путь в кино Европы и Голливуда открыт!
Но на кастингах Шаракоис оказался не востребован, жить в дорогущей столице королевства было негде и не на что. «Я в ж...пе, а не в Лондоне!» - признавался он фанатам. Работал в русском ресторане официантом, откуда уволился из-за обилия штрафов и частого узнавания клиентами. Поселился у знакомых (спал на диване в гостиной), устроился маляром, красил подъезды, пил воду из-под крана, а питался продуктами с пометкой Reduced (срок годности истекает в день покупки).
Фото: соцсети
Поняв, что успеха ждать придется долго, Дмитрий начал вести блог, где до сих пор без стыда рассказывает о хождении по мукам и публикует номера банковских карт для пожертвований.
- Да, мне тут нравится, - сообщал актер. - Прекрасная архитектура. Мне нравится, когда люди живут в домах не больше, чем два-три этажа. Видно все вокруг - и от солнца не закрывает ничего! У меня нет ощущения, что я на чужбине.
Но да, на меня часто накатывает депрессия. Когда я больше двух месяцев жил в гостиной у знакомых и работал с утра до вечера, это был кошмар. Так часто я никогда не думал о самоубийстве. И в этом нет юмора. Сейчас редко накатывают такие мысли. Тяжело, когда ты всю жизнь начиная с 16 лет - актер, а здесь - вахтер.