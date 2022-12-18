Российские звезды, у которых так и не получилось прославиться за рубежом

Первый англоязычный альбом вокалистки под названием The Taiga Symphony на музыку Виталия Бондарчука вышел в 1992 году. Тексты песен написал Ричард Найлс, работавший с Шер, Тиной Тернер, Pet Shop Boys, Глорией Гейнор и другими суперзвездами. Альбом писали в музыкальных студиях Лондона и Мюнхена, в работе над ним принимали участие музыканты групп Pink Floyd и Dire Siraits. Увы, взлета не случилось. Но мечту певица не оставила. Выйдя замуж за Иосифа Пригожина, артистка решила снова покорять Запад в 2008 году.

- Встретили нас там без объятий, - честно признавалась Валерия. - Никто не ждал нашего появления.

Пара обосновалась в Лондоне и потратила за год более $2 млн, не заработав при этом ни цента.

- Во-первых, именно такую сумму мы и планировали потратить на первом этапе, - не унывал Пригожин. - В нее входит все: и реклама, и запись альбома, и создание четырех видеоклипов... Я не сомневаюсь, что через года два мы не только отобьем эти деньги, но и начнем на Западе зарабатывать.

Жили в престижном и очень дорогом районе Лондона Белгравия, гречку привезли с собой (Валерия уверяла, что не нашла ее в магазинах), восхищались газонами и доброжелательностью англичан. Однако местные пользовались наивностью русской пары и, по словам Пригожина, полгода разводили их на деньги, выдаивая взятки за попадание песен артистки в ротацию. Конечно, ни в какие английские топ-чарты хиты Валерии не попадали.

Не помогло и сотрудничество с именитыми мастерами: продюсером Дэвидом Ричардсом (выпускал альбомы Queen), композитором Рэем Сент-Джоном (писал хиты Шаде), Сарой Адамс (пиарщица Мадонны) и гастроли с английской группой Simply Red. Закончилось все бесславно и предсказуемо: «Кризис спутал наши карты». Пара вернулась домой и начала восстанавливать бюджет с гастрольного тура по России.

Юлия Началова