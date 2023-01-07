Шокирующий юмор на грани: что дарят на Рождество в королевской британской семье

Большая королевская семья, которую еще недавно возглавляла Елизавета II, сохраняет традиции рождественских подарков десятилетиями. Здесь не принято преподносить друг другу дорогие и пафосные вещи. Ведь на все это тратятся средства из бюджета страны, так что сорить деньгами Виндзоры считают просто неприличным.
А что же тогда они дарят близким? Покойная королева обладала своеобразным чувством юмора, которое часто шокировало окружающих. Как и ее подарки.
Держатель для туалетной бумаги – против дорогих свитеров
Принцесса Диана. Фото: Global Look Press
Отправляясь на свое первое Рождество в качестве жены принца Чарльза, Диана не подозревала о королевских традициях относительно подарков. И подготовила поистине роскошные подношения – ей хотелось произвести наилучшее впечатление.
Диана купила для новых родственников дорогие кашемировые свитера и шарфы. А в ответ получила копеечные сувениры – некоторые из них привели Диану в недоумение и заставили покраснеть.
Принцесса Анна, например, преподнесла ей держатель для туалетной бумаги экстремально яркого цвета. Новая невестка сделала правильные выводы. Уже на следующее Рождество она не покупала в подарок ничего дороже коврика для ванной – жуткой леопардовой расцветки.
Сиденье для унитаза
Не менее рискованный подарок принцесса Анна однажды преподнесла своему брату, принцу Чарльзу: сиденье для унитаза, изготовленное из белой кожи. Некоторые СМИ потом писали, ссылаясь на источники, что Чарльзу настолько понравился подарок, что он берет его во все поездки.
Хэндмейд от Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
В отличие от Дианы, Кейт была предупреждена о королевских рождественских обычаях. Она долго думала, что выбрать, чтобы соответствовать стилю Виндзоров. И, наконец, решила приготовить свой фирменный соус чатни и преподнести его королеве.
Этот жест был оценен по достоинству: уже на следующий день королева распорядилась подать соус Кейт к столу во время семейного обеда. А юный принц Гарри, с которым у Кейт сразу возникли приятельские отношения, получил от невестки забавный набор «Вырасти себе девушку сам».
Парик, чтобы скрыть лысину
Меган Маркл. Фото: Global Look Press
Когда Меган Маркл впервые попала на Рождество в королевскую семью, она была невестой принца Гарри. Девушка сразу же показала свое чувство юмора: начинающему лысеть принцу Уильяму она привезла берет, к которому был прикреплен парик.
Спустя год она поступила еще смелее: Елизавета II получила в подарок от Меган игрушечного хомячка. Стоило потянуть за веревочку, как он начинал петь смешную песенку. Королева пришла в восторг и часто забавлялась с игрушкой, хохоча до слез.
Фартук для королевы
Принц Гарри. Фото: Global Look Press
Кстати, Елизавета II просто обожала получать сувениры «на грани». Близкие не боялись рискнуть и преподнести ей, например, хозяйственный фартук. Когда это произошло, она рассмеялась и воскликнула: «Это именно та вещь, которой мне не хватало!» В другой раз королева получила игрушечного цыпленка: он начинал громко пищать, если его ставили на стол.
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А принц Гарри однажды позволил себе и вовсе скандальную выходку: подарил бабушке шапочку для душа с надписью «Жизнь – дрянь!» Точнее, там было более крепкое слово – непечатное. И Елизавета II не обиделась и не рассердилась: у нее все-таки было отменное чувство юмора.