Шокирующий юмор на грани: что дарят на Рождество в королевской британской семье

Отправляясь на свое первое Рождество в качестве жены принца Чарльза, Диана не подозревала о королевских традициях относительно подарков. И подготовила поистине роскошные подношения – ей хотелось произвести наилучшее впечатление.

Диана купила для новых родственников дорогие кашемировые свитера и шарфы. А в ответ получила копеечные сувениры – некоторые из них привели Диану в недоумение и заставили покраснеть.

Принцесса Анна, например, преподнесла ей держатель для туалетной бумаги экстремально яркого цвета. Новая невестка сделала правильные выводы. Уже на следующее Рождество она не покупала в подарок ничего дороже коврика для ванной – жуткой леопардовой расцветки.

Сиденье для унитаза

Не менее рискованный подарок принцесса Анна однажды преподнесла своему брату, принцу Чарльзу: сиденье для унитаза, изготовленное из белой кожи. Некоторые СМИ потом писали, ссылаясь на источники, что Чарльзу настолько понравился подарок, что он берет его во все поездки.

Хэндмейд от Кейт Миддлтон

