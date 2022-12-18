Истории простых девушек, которые вышли замуж за особ голубых кровей

Камилла Паркер-Боулз (75 лет)
Королева-консорт, или просто королева при правящем муже Карле III (это известный вам экс-принц Чарльз, просто в русской традиции имена заграничных королей читаются в латинской транскрипции), Камилла Паркер-Боулз будет коронована весной 2023 года. В эту должность она вступила в 75 лет. Замуж за Чарльза вышла в 2005 году.
До этого Камилла была замужем за отставным офицером Эндрю Паркер-Боулзом, родила двоих детей. С военным она прожила более 30 лет и занималась в основном домом и детьми, недолго поработав секретарем в нескольких лондонских фирмах.
Камилла и Чарльз познакомились еще в молодости. И настолько крепко дружили, что некоторые до сих пор считают ее хищницей и злобной разлучницей, отбившей у красавицы Дианы принца Уэльского: в 1996 году он развелся с леди Ди, в 1997 году она разбилась в ДТП, а в 1999 году Чарльз и Камилла без стеснения начали появляться на публике.
Кейт Миддлтон (40 лет)
Жена Гарри Меган и супруга Уильяма Кейт терпеть друг друга не могут. А ведь их судьбы так похожи. Фото: Global Look Press
Заклятая подруга и «коллега» Меган Маркл по королевской семье, жена принца Уильяма Кейт Миддлтон до встречи с внуком Елизаветы II принадлежала к пролетариату и гордилась родством с британским шахтерским
родом. Но родители Кейт под землей не трудились: основали компанию посылочной торговли и стали миллионерами. В 2001 году Кейт поступила в престижный Сент-Эндрюсский университет в шотландской области Файф - там и познакомилась с принцем Уильямом. Начались их романтические отношения.
Однако свадьба случится только через 10 лет. До этого Кейт успела поработать в логистической компании родителей (маркетинг, составление буклетов и съемка продукции), затем закупала модную одежду в сети магазинов Jigsaw, пыталась стать фотографом. Но затем бросила все эти глупости и в 2011 году стала супругой наследника британского престола.
Королева Летисия (50 лет)
Фото: Global Look Press
Эффектная брюнетка Летисия Ортис - королева-консорт Испании, супруга короля Филиппа VI, не искала легких путей. Окончила журфак, построила отличную карьеру. Делала репортажи из горячих точек, передавала из Нью-Йорка во время теракта 11 сентября 2001 года.
В августе 2003 года Летисия стала ведущей вечерней программы новостей на телеканале TVE. Ровно год - с 1999-го до 2000-го - она была замужем за школьным учителем литературы, с которым встречалась до этого 10 лет. А в 2003 году вдруг стало известно, что журналистка выходит за испанского короля Филиппа!
Княгиня Шарлен (44 года)
Фото: Global Look Press
По развитым плечам Шарлен Уиттсток - супруги князя Монако Альбера II, несложно догадаться, что к титулу она пришла из мира спорта. Точнее, приплыла. Девушка профессионально занималась плаванием и даже выступала за олимпийскую сборную родной ЮАР - медалей не снискала, зато несколько раз выигрывала чемпионат мира.
Безусловно, самым большим уловом девушки стал неказистый принц Монако Альбер, который заприметил фигуристую блондинку на соревнованиях в 2000 году. По счастливому совпадению именно в это карликовое государство Шарлен переехала работать учительницей после травмы плеча и окончания карьеры. В 2006 году они снова встретились на соревнованиях в Турине - и с тех пор не расставались.