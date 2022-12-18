Истории простых девушек, которые вышли замуж за особ голубых кровей

Камилла Паркер-Боулз (75 лет)

Королева-консорт, или просто королева при правящем муже Карле III (это известный вам экс-принц Чарльз, просто в русской традиции имена заграничных королей читаются в латинской транскрипции), Камилла Паркер-Боулз будет коронована весной 2023 года. В эту должность она вступила в 75 лет. Замуж за Чарльза вышла в 2005 году.

До этого Камилла была замужем за отставным офицером Эндрю Паркер-Боулзом, родила двоих детей. С военным она прожила более 30 лет и занималась в основном домом и детьми, недолго поработав секретарем в нескольких лондонских фирмах.

Камилла и Чарльз познакомились еще в молодости. И настолько крепко дружили, что некоторые до сих пор считают ее хищницей и злобной разлучницей, отбившей у красавицы Дианы принца Уэльского: в 1996 году он развелся с леди Ди, в 1997 году она разбилась в ДТП, а в 1999 году Чарльз и Камилла без стеснения начали появляться на публике.

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