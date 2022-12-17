Новый год по VIP-тарифу: сколько тратят на праздник в богатых домах Рублевки и Барвихи

Пока мы расчищаем место в квартире под елку, в загородных подмосковных особняках орудуют профессиональные декораторы. Рассказываем, как отмечают Новый год в элитных поселках.
Дед Мороз и Снегурочка: от 22 тыс. руб. в час
Анимацию для детей и гостей заказывают из известных агентств. Цена растет пропорционально близости к новогодней ночи. У Деда Мороза и Снегурочки для богатых костюмы, может, и подороже, чем у тех, кого заказывают в обычные многоэтажки, но программа везде примерно одинаковая: песни, загадки, конкурсы. И вручение подарков, которые заранее положили в мешок Деду взрослые. Дорогая анимация может приехать с символом наступающего года - живым кроликом.
С 25 по 28 декабря пара персонажей выезжает за 17 тыс. руб. в час, 29 и 30 декабря - за 22 тыс. руб. 31 декабря и 1 января цены уже от 30 тыс. и выше. Можно заказать часовую новогоднюю сказку или дополнительных персонажей в помощь Деду Морозу и Снегурочке. Популярны мастер-классы по созданию шоколада от Вилли Вонка, световое шоу, детская дискотека - плюс 5 тыс. руб. за каждую активность. В самых богатых домах заказывают целые спектакли на дом.
Наряженная елка: от 120 тыс. руб.
У Филиппа Киркорова с детьми и елка впечатляющая, и гостей полон дом. Фото: соцсети
Украсить панельную трешку можно и самим, а вот наряжать большой дом чаще всего подряжают специализирующиеся на этом агентства. Дизайнеры мастерят и фотозону, и новогодние уголки по всему дому, украшают елку и двор. Причем весь декор не оставляют навсегда, а дают в аренду на месяц.
От расценок неподготовленному человеку может стать плохо. Наряженная елка высотой 210 см - от 120 тыс. руб., фотозона с милыми хрустальными или плюшевыми кроликами и прочими атрибутами праздника - от 50 тыс. руб. Нарядить дом гирляндами снаружи - 60 тыс. руб., поставить огромного стеклянного кролика у входа в дом - 30 тыс. руб.
Домашний ужин: от 2 млн руб.
На днях Ксения Собчак рассказала о новой моде в домах Барвихи, Рублевки и прочих дорогих подмосковных направлений: «Теперь все качественные вечера - в домашней обстановке». Речь о том, что компании собираются на праздник не в ресторанах, как прежде, а дома. Особняки у всех просторные, лишних ушей и глаз нет. Заказывают кейтеринг: приезжает именитый шеф-повар с помощниками и заготовками.
В праздники выезд такой команды стоит от 100 тыс. руб. час. Часто заказывают уже готовые блюда из любимых ресторанов. Выездная команда делает у клиента красивую сервировку, раскладывает отпечатанное меню вечера каждому гостю. Обслуживают ужин официанты. Меню одного из таких ужинов - на фото.
Фото: соцсети
Что по деньгам? Накормить 25 гостей стоит примерно 2 млн рублей - и это без алкоголя. Праздник предполагает деликатесы на столе. В ходу черная икра в ржаной ложке, камчатский краб с микрозеленью и сусальным золотом, оленина с муссом из пастернака, салат с филе ягненка, ежевикой и спаржей, баклажан с фуа-гра и черным трюфелем, осьминог в соусе из черного перца с воздушным пюре, террин из фуа-гра с ягодами фламбе. И еще около сотни блюд на выбор.
Развлечения: от 500 тыс. руб.
В этом году популярны два варианта. Либо качественная кавер-группа исполняет хиты по заранее составленному списку и заказам гостей, либо поющие гости сами выходят к микрофону. Профессиональный ведущий проводит конкурсы, лотереи; на экране крутят мини-фильмы за год про гостей. И, конечно, фейерверк в финале.
А вот заказывать звезд эстрады, как бывало раньше, уже немодно.
Только цифры
3 млн руб. в среднем тратят богатые и знаменитые на празднование Нового года дома (без учета подарков).
27,5 тыс. руб. в среднем тратили простые россияне в прошлом году (по данным ИК «Делойт»).