Новый год по VIP-тарифу: сколько тратят на праздник в богатых домах Рублевки и Барвихи

Пока мы расчищаем место в квартире под елку, в загородных подмосковных особняках орудуют профессиональные декораторы. Рассказываем, как отмечают Новый год в элитных поселках.

Дед Мороз и Снегурочка: от 22 тыс. руб. в час

Анимацию для детей и гостей заказывают из известных агентств. Цена растет пропорционально близости к новогодней ночи. У Деда Мороза и Снегурочки для богатых костюмы, может, и подороже, чем у тех, кого заказывают в обычные многоэтажки, но программа везде примерно одинаковая: песни, загадки, конкурсы. И вручение подарков, которые заранее положили в мешок Деду взрослые. Дорогая анимация может приехать с символом наступающего года - живым кроликом.

С 25 по 28 декабря пара персонажей выезжает за 17 тыс. руб. в час, 29 и 30 декабря - за 22 тыс. руб. 31 декабря и 1 января цены уже от 30 тыс. и выше. Можно заказать часовую новогоднюю сказку или дополнительных персонажей в помощь Деду Морозу и Снегурочке. Популярны мастер-классы по созданию шоколада от Вилли Вонка, световое шоу, детская дискотека - плюс 5 тыс. руб. за каждую активность. В самых богатых домах заказывают целые спектакли на дом.

Наряженная елка: от 120 тыс. руб.