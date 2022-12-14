Александр Ревва: как попал в «Утомленные солнцем», прославился в Comedy Club и стал Артуром Пирожковым

Шоумен Александр Ревва всерьез занялся музыкальной карьерой после того, как стал звездой юмора. Его песни поклонники знают под псевдонимом «Артур Пирожков», который появился еще во времена КВН. Как он прошел путь от слесаря до кумира миллионов — читайте далее.

Александр Ревва: детство, фамилия, родители

Александр Ревва родился 10 сентября 1974 года в Донецке с сестрой-двойняшкой Натальей, которая оказалась на 15 минут старше него. У артиста — украинское гражданство, и российского паспорта он не имеет, являясь лишь налоговым резидентом. Такая фамилия досталась ему от предков-эстонцев, бежавших на Украину с фамилией Эрва. И переименовали ее в «Ревва».