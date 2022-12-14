Александр Ревва: как попал в «Утомленные солнцем», прославился в Comedy Club и стал Артуром Пирожковым

Шоумен Александр Ревва всерьез занялся музыкальной карьерой после того, как стал звездой юмора. Его песни поклонники знают под псевдонимом «Артур Пирожков», который появился еще во времена КВН. Как он прошел путь от слесаря до кумира миллионов — читайте далее.
Александр Ревва: детство, фамилия, родители
Александр Ревва родился 10 сентября 1974 года в Донецке с сестрой-двойняшкой Натальей, которая оказалась на 15 минут старше него. У артиста — украинское гражданство, и российского паспорта он не имеет, являясь лишь налоговым резидентом. Такая фамилия досталась ему от предков-эстонцев, бежавших на Украину с фамилией Эрва. И переименовали ее в «Ревва».
Александр Ревва в детстве. Фото: соцсети
С детства мальчик занимался бальными танцами, играл на гитаре — видимо, талантливая кровь предков взяла свое: дед Александра был сотрудником консерватории, преподавал игру на баяне и даже попал в Книгу рекордов Гиннеса из-за способности умножать в уме шестизначные числа, бабушка — солисткой хора.
Глава семьи решился на развод, когда дети еще были маленькими. И воспитанием Саши с Наташей занимались мама и бабушка. В шесть лет у мальчика появился отчим Олег Рачеев, и через несколько лет они переехали в Хабаровск, где прожили 2 года, и вернулись на родину.
Александр Ревва в детстве. Фото: соцсети
На школьных мероприятиях Ревва с удовольствием выступал с фокусами, которые освоил самостоятельно, также посещал театральную самодеятельность. И хотел было пойти в театральный, но передумал в пользу техникума промышленной автоматики.
Александр Ревва в детстве с сестрой и мамой. Фото: соцсети
После техникума Ревва продолжил учебу в Академии управления, получив специальность менеджера. И после окончания вуза работал слесарем. Со своими физическими данными — рост Реввы 176 см и вес 92 кг — он пробовал заниматься модельными бизнесом, но случайно оказался в КВН.
Александр Ревва в молодости с мамой. Фото: соцсети
Александр Ревва: КВН
Вскоре из слесарей Ревва перешел в радиоведущие. В том же 1995 году он начал играть в КВН, его первой командой стал донецкий коллектив «Желтые пиджаки». В ней он проработал пять лет, считая своим хобби и не строя планов по поводу телевидения или юмористической карьеры.
Однако, когда хобби начало приносить ощутимый доход, Ревва пересмотрел свою деятельность. Он стал писать шутки и сценарии для других команд, познакомился со звездами из коллектива «Утомленные солнцем», где играл Михаил Галустян.
Александр Ревва в команде КВН «Утомленные солнцем» — справа второй снизу.Фото: соцсети
В 2000 году Ревва вошел в состав сочинской команды. Изначально он привез кавээнщикам несколько номеров на продажу, показал их, и ребята взяли не только шутки, но и их автора — как раз требовался участник. И так бывший слесарь начал свою карьеру в Высшей лиге КВН.
Во время КВН Ревва создал множество образов, которые потом стали его визитными карточками и в Comedy Club, и в кино. Бабуля, качок, маг-чародей, Артур Пирожков полюбились публике надолго.
Александр Ревва и Михаил Галустян в сценке про девочку Гадю. Кадр из шоу
«Утомленные солнцем» стали дважды серебряными призерами Высшей лиги (2000, 2001), а в 2003 году стали чемпионами сезона. Кроме того, сочинские юмористы трижды завоевывали Летний кубок КВН.
Александр Ревва: Comedy Club
Многие кавээнщики вошли в состав резидентов набиравшегося в середине нулевых шоу ТНТ Comedy Club. Ревва громко заявил о себе в юморе, поэтому был приглашен в качестве участника. И на сцене комедийного проекта создал множество ярких образов, а также развил уже имеющиеся у него идеи.
Александр Ревва в Comedy Club. Кадр из шоу
Ревва часто выступал с сольными номерами, а его сценки в образе бабушки или ловеласа Артура Пирожкова стали одними из ярких и смешных. Из выпуска в выпуск характеры персонажей Реввы менялись, они попадали в самые разные нелепые истории.
Спустя три года работы в Comedy Club Ревва получил приглашение вести шоу «Ты смешной» на НТВ, в котором стал работать как Артур Пирожков в паре с его антиподом Андреем Рожковым — этот комичный дуэт родился в сценке Comedy Club, где один был альфа-самцом, а второй — ботаником.
Артур Пирожков и Андрей Рожков в шоу «Ты смешной». Кадр из шоу
Правда, проект оказался скорее провальным, нежели успешным. И жюри, и зрители часто испытывали испанский стыд за шутки на сцене. Поэтому проект был ограничен одним сезоном. А Ревва, проявивший себя с блеском как ведущий, стал работать на Первом канале: в 2013 году он вошел в состав жюри шоу «Один в один!», а затем стал вести шоу «Повтори!».
В конце 2017 года Ревва стал одним из ведущих «звездного» выпуска тревел-шоу «Орел и решка». А в 2021 году занял кресло пятого судьи на суперпопулярном проекте «Маска» на НТВ. Хотя его звали еще в первом сезоне, но он смог присоединиться к шоу лишь во втором.
Александр Ревва в шоу «Маска». Фото: соцсети
Александр Ревва: кино, музыка
Юморист успешно реализовался как киноактер и певец. В 2008 году он впервые дебютировал на экране — снялся в одном из эпизодов «Ералаша». Затем выступил продюсером и одним из героев фильма «Люди Хе» про экстрасенсов.
В 2012 году Ревва снялся в сериале «Зайцев+1» на ТНТ с Михаилом Галустяном в главной роли. Затем были полнометражные комедии «Одноклассники.ру: наCLICKай удачу» и «Ржевский против Наполеона». А в ленте «Дублер» он и вовсе исполнил сразу три главных роли: сыграл телезвезду и двух его двойников.
Александр Ревва в образе бабушки Луизы Рубинштейн для фильма «Бабушка легкого поведения». Фото: соцсети
Следующим проектом юмориста стала комедия «Легок на помине», главную роль сыграл Гарик Харламов, а Ревва снялся в эпизоде. А наибольший успех у зрителей получил фильм «Бабушка легкого поведения» — комик сыграл скрывающегося от гангстеров парня, которому пришлось переодеться в женщину.
Популярность комедии зашкаливала, и ее создатели сняли в 2019 году продолжение «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые Мстители», а в 2021-м — «Прабабушка легкого поведения. Начало». Пару артисту составила певица Глюкоза.
В музыке Ревва тоже добился больших высот. Он запел еще на сцене КВН, продолжил на Comedy Club как Артур Пирожков, и с этим псевдонимом стал певцом. Дебютной большой работой стал дуэт с Димой Биланом в 2010 году на трек «Песня друзей».
Александр Ревва в клипе «Плачь, детка». Кадр из клипа
А первый альбом Пирожкова вышел в 2015 году. В него вошли громкие хиты исполнителя — «Плачь, детка», Paradise, «Я не умею танцевать», «Красивая песня», «Не плачь, девчонка» и другие.
В следующие годы певец Ревва порадовал поклонников клипами «Я буду помнить», «Мага» (совместно с Тимати), «Как Челентано» (в нем даже снялась Орнелла Мути), «Либо любовь», снятый как пародия на фильм «Афоня».
Орнелла Мути в клипе Артура Пирожкова «Как Челентано». Кадр из клипа
В 2018 году из всех радиостанций страны гремела новая песня Реввы «Вероника» («Чика»). Она очень быстро стала хитом, а также поводом для судебного разбирательства: сочинский певец Руслан Кагарманов подал иск и обвинил Ревву в плагиате. Но правосудие встало на сторону комика — кроме слова «чика» в песне Реввы не было ничего похожего на трек Кагарманова.
В 2019 году колонки рвет новый хит Реввы — «Алкоголичка». А клип на него бьет рекорды по просмотрам — более 350 млн просмотров на YouTube. В нем снялся не только Артур Пирожков, но и Михаил Галустян, а также троица настоящих алкозависимых Олег Монгол, Иришка Чики-Пики и Безумный Паша, которые благодаря сотрудничеству со звездой сами стали знаменитыми.
Закрепил успех трек «Зацепила» в том же году с 300 млн просмотров — певец становится полноправным участником шоу-бизтусовки, а также завсегдатаем музыкальных премий.
Александр Ревва и Михаил Галустян в клипе «Алкоголичка». Кадр из клипа
В 2020 году Ревва выпустил песню «Перетанцуй меня», «Она решила сдаться», в 2021-м — «Деньги» и яркий клип на нее с участием Настасьи Самбурской.
В июне 2021 года Ревва снялся в клипе Тилля Линдеманна Ich Hasse Kinder, основанного на советских 80-х. Российский шоумен появился в кадре в образе капитана милиции и устроил допрос герою Линдеманна. Звезды познакомились еще с 2017-м и теперь представили совместную работу.
Александр Ревва и Тилль Линдеманн в клипе Ich Hasse Kinder. Кадр из клипа
Александр Ревва: личная жизнь
В личной жизни Реввы сегодня — полный штиль. Он счастливо женат на 40-летней Анжелике Ревве, девичья фамилия которой прессе неизвестна. Они познакомились в 2004 году в Сочи на дискотеке. Он влюбился с первого взгляда, а девушка оказалась поначалу равнодушна к нему. Но Ревва не отступал: он широким жестом заказал лимузин и подвез ее до дома.
Александр Ревва с женой Анжеликой. Фото: Global Look Press
Оригинальные знаки внимания, подарки и цветы растопили сердце красавицы, и в 2007 году они поженились. В том же году у пары родилась дочка Алиса. Спустя шесть лет они снова стали родителями, родилась дочка Амелия.
Александр Ревва c женой Анжеликой и дочками Алисой и Амелией. Фото: соцсети
В 2017 году чете Ревва была вручена премия телеканала Fashion TV в номинации «Самая стильная пара года». Пара несколько раз играла свадьбу, в 2020 году состоялась четвертая по счету церемония — на Мальдивах.
Александр Ревва: пластика
Поклонники подозревают, что шоумен не раз ложился под нож хирурга, хотя сам не распространяется об этом. То, что сегодня он выглядит не похожим на себя на заре своей карьеры, — факт, и люди считают, что за его плечами — ринопластика, корректировка век, уколы ботокса.
Александр Ревва до пластики. Фото: Global Look Press
Александр Ревва сейчас
В 2022-м Ревва порадовал поклонников хитами «Красивое тело» и «Старая знакомая». Карьера певца Артура Пирожкова находится на пике.