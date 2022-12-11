«Все, что увидели зрители, был мой зад»: Кейт Бланшетт вспомнила одну из первых ролей

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт. Фото: Global Look Press

Самых-самых первых - в школьном театре.

53-летняя актриса Кейт Бланшетт рассказала о самых первых ролях в своей жизни - в школьных постановках.

Любопытный факт - будущая звезда «Властелина колец» дебютировала на сцене в спектакле по «Хоббиту». Она была лучником, что стреляет в дракона. Знала бы она тогда, как судьба свяжет ее со вселенной Толкина.

«Все роли в школьных спектаклях, организованных учителями, доставались девочкам, которые были действительно уверенными в себе, популярными, хорошими в спорте, а я не была такой», — рассказала Кейт в эфире BBC Radio 4.

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Среди первых актерских работ звезды был и неприятный казус, после которого большинство девочек сгорели бы от стыда.

«Я была статуей в «Хрониках Нарнии» и так долго практиковала свою позу. Я была в белой лайкре, которая никому не идет, особенно на девочке-подростку… И еще, когда мы выходили на сцену, постановщик сказал нам, что мы опоздали», - вспоминает Бланшетт.

«Итак, я поднималась на свой постамент, у меня была запланирована эта красивая поза, но не было времени повернуться, так что все, что увидели зрители, был мой зад».

И что сделала будущая профи в такой ситуации? Она рассмеялась.

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