«Все, что увидели зрители, был мой зад»: Кейт Бланшетт вспомнила одну из первых ролей

Среди первых актерских работ звезды был и неприятный казус, после которого большинство девочек сгорели бы от стыда.

«Я была статуей в «Хрониках Нарнии» и так долго практиковала свою позу. Я была в белой лайкре, которая никому не идет, особенно на девочке-подростку… И еще, когда мы выходили на сцену, постановщик сказал нам, что мы опоздали», - вспоминает Бланшетт.

«Итак, я поднималась на свой постамент, у меня была запланирована эта красивая поза, но не было времени повернуться, так что все, что увидели зрители, был мой зад».