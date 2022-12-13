Татьяны Волосожар: загадка фамилии, победа на Олимпиаде, «служебный роман» с Максимом Траньковым

Татьяна Волосожар – олимпийская чемпионка 2014 года, чемпионка Европы и России. Но ее успехи давались ей нелегко: приходилось тяжко трудиться, постоянно преодолевать все новые и новые препятствия. В последние годы Татьяна радует своих поклонников участием в ледовых шоу. А еще может поделиться секретом семейного счастья.
Татьяна Волосожар: где родилась
Татьяна Волосожар с отцом. Фото: соцсети
Родной город Татьяны Волосожар – украинский Днепропетровск (сейчас – Днепр). Именно там в мае 1986 года появилась на свет девочка, которой суждено было стать олимпийской чемпионкой. Родители Татьяны родились и выросли в России, а в украинском городе оказались, потому что туда направили служить отца Татьяны, - военного. У Татьяны есть сестра Ольга.
Многие поклонники задают фигуристке вопросы о ее фамилии: уж очень она необычная. Сама Татьяна отвечает в соцсети так:
«Есть такое созвездие - Плеяды. Это одно из самых заметных для невооруженного глаза звездных скоплений. И его старинное название — Стожары или Волосожары. Так что скорее всего фамилия пошла отсюда».
Татьяна Волосожар: начало карьеры
Татьяна Волосожар в детстве. Фото: соцсети
Отец с самого раннего детства старался привить девочкам навыки самодисциплины. И, конечно, заботился об их здоровье. Поэтому уже в 4 года Таня впервые оказалась на катке. И осталась там – в отличие от старшей сестры, которой скользить по льду не понравилось.
Победы пришли далеко не сразу. Поначалу Таню не хотели принимать в основной состав секции, потому что она была слишком «пухленькой» девочкой для этого вида спорта. Но она очень старалась. И уже в 7 лет выиграла в одиночных соревнованиях.
Татьяна Волосожар: выступления за Украину
Татьяна росла, взрослела, менялась ее фигура: она стала невысокой (159 см) и худенькой девушкой, то есть – отличной партнершей для парного катания. Таня каталась в паре с Петром Харченко, они побеждали на украинских состязаниях фигуристов. Карьера продолжилась с новым партнером – Станиславом Морозовым.
Начиная с 2004 года, они одержали немало побед: не раз становились чемпионами Украины, ездили на Олимпийские игры в Турине. Но там им досталось лишь 12-е место. Татьяне стало ясно: ее развитие остановилось, нужно что-то менять. Она решила перейти тренироваться к немецкому тренеру Инго Штойеру. Вместе с Морозовым они переехали в Германию.
Уже через год появились первые результаты: в 2009-м, участвуя в Гран-при, пара заработала две медали, а в финале оказались на 4-м месте. Прогресс был налицо. На очередной Олимпиаде, в Ванкувере, Волосожар и Морозов заняли восьмое место. После этого Станислав решил покинуть большой спорт.
Татьяна Волосожар: переезд в Россию и новый партнер Максим Траньков
Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Фото: Global Look Press
А Татьяна чувствовала: она еще на многое способна. Ее новым партнером стал Максим Траньков. Татьяне пришлось перебраться в Москву, и в 2010 году она стала гражданкой России.
Татьяна Волосожар: награды и достижения
Первая победа с новым партнером не заставила себя ждать: ребята выиграли Кубок России. Потом они стали лучшими на чемпионате России, хотя для этого пришлось напрячь все свои силы: конкуренты не отставали, было очень трудно. Мастерство фигуристки развивалось стремительно, Татьяна и Максим успешно участвовали в чемпионатах, ездили за границу, где тоже показывали отличные результаты.
Весной 2013-го Волосожар и Траньков одержали победу на чемпионате мира. Впервые за восемь лет золото досталось российским фигуристам. Спустя год они выступили на Олимпиаде в Сочи – и вновь победа, причем очень убедительная, с отрывом в 18 баллов. Потом были победы на чемпионатах России и Европы, а после этого Татьяна и Максим, посоветовавшись с наставниками, решили завершить карьеру.
Татьяна Волосожар: учебные центры
Татьяна Волосожар и Станислав Морозов. Фото: David W. Carmichael, wikipedia.org
Но это вовсе не означало, что Татьяна решила расстаться с любимым фигурным катанием. Она открыла учебный Центр, в который принимают детей начиная с 4 лет. А в 2021 году Волосожар сообщила об открытии нового Центра фигурного катания – в Ледовом дворце «Сокольники». Там она тренирует и начинающих фигуристов, и тех, кто уже имеет опыт выступлений.
Татьяна Волосожар: личная жизнь
Поклонники не устают восхищаться стройной фигурой спортсменки. Неудивительно, что привлекательная талантливая девушка всегда пользовалась успехом у противоположного пола. Первые серьезные отношения у Татьяны развились с партнером Станиславом Морозовым. Ей было всего 17 лет, когда они стали фактически мужем и женой. И прожили в гражданском браке несколько лет.
С Максимом Траньковым
Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Фото: соцсети
Когда же Татьяна начала кататься в паре с Максимом Траньковым, ей сразу стало ясно: Максим не только хороший партнер, но и нравится ей как мужчина. Симпатия оказалась взаимной, очень скоро они полюбили друг друга.
Однажды они отдыхали на Бали в компании друзей. Неожиданно для окружающих Максим прямо у бассейна преподнес Тане кольцо и сделал предложение. В августе 2015 года они поженились. Торжество проходило на крыше роскошного отелы «Ритц-Карлтон», подружками невесты были фигуристка Аделина Сотникова и Анастасия Задорожная.
Татьяна Волосожар: дочь и сын
Татьяна Волосожар с детьми. Фото: соцсети
Спустя полтора года в семье произошло пополнение: Татьяна родила девочку, которой дали красивое имя Анжелика. Как настоящая спортсменка, Татьяна очень быстро восстановилась после родов, и вскоре уже выступала в ледовых шоу – участвовала в постановках Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Алиса в стране чудес»…
А в мае 2021 года супруги сообщили о рождении нового члена их семьи – сына Теодора. О своей беременности Татьяна узнала во время участия в шоу «Ледниковый период». Но не стала сообщать об этом ни организаторам, ни партнерам. Просто старалась кататься осторожнее. А рассказала обо всем лишь после того, как их пара выбыла из проекта.
Татьяна Волосожар: «Ледниковый период»
Татьяна Волосожар на льду. Фото: соцсети
Продолжила фигуристка танцевать на льду и вскоре после родов: в сентябре 2021-го она уже участвовала в новом сезоне «Ледникового периода». Было сложно, после особенно неудачного падения Волосожар диагностировали разрыв мениска.
Но она не ушла с проекта, а продолжала кататься на обезболивающих препаратах. И все оказалось не напрасным: Татьяна Волосожар и Федор Федотов стали победителями «Ледникового периода».
Татьяна Волосожар: доход
Татьяна Волосожар в ледовом шоу. Фото: соцсети
После победы в январе 2022 года на проекте «Ледниковый период» Волосожар и Федотов стали обладателями главного денежного приза в размере 1 миллион рублей. В одном из интервью ее супруг Максим Траньков рассказывал о том, что неплохой доход они получают за участие в ледовых шоу за границей:
«В России очень много чемпионов, и занять свою нишу очень тяжело — мы с Таней оказались за бортом российского рынка. Но мы не бедствуем за границей, и получать гонорары в валюте сейчас приятней».
Татьяна Волосожар: мечты и планы
Татьяна Волосожар с семьей. Фото: соцсети
В 2022 году она вновь вышла на лед: шоу «Ледниковый период» продолжилось. На этот раз она танцевала в паре с актером Вячеславом Чепурченко. И сейчас Татьяна Волосожар одинаково серьезно занимается двумя профессиональными направлениями: первое – участвует в ледовых шоу, второе – развивает Центр фигурного катания. И мечтает иметь собственный каток, чтобы не приходилось подстраиваться под арендодателей.
Однако главным приоритетом для фигуристки остается семья.
«Мы вместе пробуем и открываем новое, с детьми я начала рисовать: можно сказать, что это для меня сейчас такое маленькое хобби, появились даже некоторые навыки», - рассказывала она в интервью.
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И, конечно, и Татьяна, и Максим очень любят путешествовать. Они мечтают в ближайшее время отправиться всей семьей на Байкал и побывать на родине Максима – в Перми. Семья спортсменов – отличный пример для поклонников: они все успевают, и при этом остаются веселыми, жизнерадостными и любящими друг друга.