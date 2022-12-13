Татьяны Волосожар: загадка фамилии, победа на Олимпиаде, «служебный роман» с Максимом Траньковым

Отец с самого раннего детства старался привить девочкам навыки самодисциплины. И, конечно, заботился об их здоровье. Поэтому уже в 4 года Таня впервые оказалась на катке. И осталась там – в отличие от старшей сестры, которой скользить по льду не понравилось.

Победы пришли далеко не сразу. Поначалу Таню не хотели принимать в основной состав секции, потому что она была слишком «пухленькой» девочкой для этого вида спорта. Но она очень старалась. И уже в 7 лет выиграла в одиночных соревнованиях.

Татьяна Волосожар: выступления за Украину

Татьяна росла, взрослела, менялась ее фигура: она стала невысокой (159 см) и худенькой девушкой, то есть – отличной партнершей для парного катания. Таня каталась в паре с Петром Харченко, они побеждали на украинских состязаниях фигуристов. Карьера продолжилась с новым партнером – Станиславом Морозовым.

Начиная с 2004 года, они одержали немало побед: не раз становились чемпионами Украины, ездили на Олимпийские игры в Турине. Но там им досталось лишь 12-е место. Татьяне стало ясно: ее развитие остановилось, нужно что-то менять. Она решила перейти тренироваться к немецкому тренеру Инго Штойеру. Вместе с Морозовым они переехали в Германию.

Уже через год появились первые результаты: в 2009-м, участвуя в Гран-при, пара заработала две медали, а в финале оказались на 4-м месте. Прогресс был налицо. На очередной Олимпиаде, в Ванкувере, Волосожар и Морозов заняли восьмое место. После этого Станислав решил покинуть большой спорт.

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