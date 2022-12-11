Грязная история: Кейт Уинслет рассказала, как в 18 лет у нее случился сортирный конфуз на сцене

У актеров на сцене бывают всякие казусы – от случайной обнаженки до травматических падений. Сортирная тематика тоже встречается.
Так на днях звезда «Титаника» и нового «Аватара» Кейт Уинслет рассказала, что однажды на сцене ей экстренно захотелось «по-большому». Кто знает, может быть, после этого конфуза, она и не стала бы знаменитой актрисой.
Дело было в 18 лет, когда Кейт играла в спектакле «Что видел дворецкий». В одной из сцен ее героиня раздевалась и ложилась на кушетку для осмотра врача. И вот как раз тогда девушке очень захотелось в туалет.
«Это происходит. Это происходит. Это происходит, — вспомнила Уинслет свои мысли в тот момент. - Я собираюсь обгадиться. И я лежу на белой простыне, голая на сцене».
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Актриса чувствовала, что одно неправильное движение – и она сделает кое-что непотребное на глазах у зрителей. В какой-то момент она была уверена, что страшное уже произошло. Поэтому девушка не стала просто лежать и ждать позора, а предприняла тактическое отступление.
«Я практически соскальзываю со сцены и прячусь в углу, думая о том, что мне нужно осмотреть себя, — рассказала 47-летняя Кейт в «Шоу Грэма Нортона». - Дамы и господа, на самом деле я не опорожнилась. Но как только вернулась в свою гримерку, то побежала в туалет… И вот там было, как из пушки».
Напомним, недавно актриса рассказала, что в начале карьеры из-за фигуры ей предрекали только роли «толстух».