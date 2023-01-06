Что помешало девочке из фильма «Чародеи» стать актрисой: странная судьба Анны Ашимовой

Без фильма «Чародеи» не обходится ни один Новый год. Главные роли в нем исполнили Александр Абдулов и Александра Яковлева. Но и на долю очаровательной белокурой девочки Нины, младшей сестренки главного героя, выпала огромная популярность. Тeleprogramma.pro выяснила, почему она больше так и не появилась на экране.
Энергия била ключом!
Фото: кадр из фильма «Чародеи»
Аня Ашимова родилась в 1973 году в далеком городе Улан-Удэ: там служил ее папа с красивым именем Рафаэль. Анечка была долгожданным ребенком, и родители буквально носили ее на руках. Она росла смелой и веселой, с легким характером, правда, в детстве любила похулиганить: бурная энергия требовала выхода.
Когда пришла пора идти в школу, семья переехала из Бурятии в Москву. Здесь для Ани был настоящий рай: множество кружков и студий, и все – интересные! Она записалась везде, где только могла. И с удовольствием ходила во Дворец пионеров с подружками.
Именно там на подвижную, живую, озорную девочку с милыми веснушками обратила внимание ассистент режиссера Константина Бромберга, который собирался снимать новогоднюю комедию. Она пригласила Аню Ашимову приехать на пробы. Оказавшись на киностудии, девятилетняя девочка увидела целую толпу своих ровесниц: сниматься хотели многие.
Но Аня не стала робеть и стесняться. Напротив: она увлеченно корчила рожицы перед трехстворчатым зеркалом, это ее очень забавляло. Такая непосредственность подкупила режиссера. После проб он решил: будет снимать Ашимову!
Слезы и дружба с Абдуловым
Фото: кадр из фильма «Чародеи»
Правда, вскоре оказалось: сниматься в кино – дело нелегкое. Нужно учить большие куски текста. Аня даже плакала, так это было трудно. Помогали взрослые артисты: утешали, подбадривали, подсказывали. Особенно подружилась юная актриса с Александром Абдуловым. По фильму он был ее старшим братом, и в жизни вел себя так же: опекал свою «сестренку».
Она не умела бояться
Фото: кадр из фильма «Чародеи»
Настоящими друзьями для девочки стали и Эммануил Виторган, и Михаил Светин: он однажды подарил ей толстую пачку календариков, которые тогда модно было коллекционировать. А вообще главной трудностью для отчаянной девчонки было изображать испуг. Похоже, Ане Ашимовой это чувство вообще было неведомо.
Сестренка главного героя, Ивана Пухова, по сценарию испуганно смотрит, как брат лезет на крутую крышу. Крупным планом – лицо девочки. В глазах – ни капли страха. Вместо него – озорные веселые чертики.
Аня ведь понимает: Абдулова страхуют, он не упадет, так чего зря пугаться? И таких моментов было множество. Нет, она все выполняла, как ей говорил режиссер, но справиться с выражением лица не могла. Зато все у нее получалось абсолютно естественно.
Травля в школе
Анна Ашимова. Фото: соцсети
Наверное, вы подумали, что после премьеры Ашимова стала звездой класса и всей школы? А вот и нет. Сверстницы отчаянно завидовали успеху маленькой актрисы. И делали Ане всякие гадости. Дергали за волосы, подставляли подножки, толкали, обзывали… Аня то дралась, то плакала.
Было очень обидно. Отношения в школе начали улучшаться после того, как киностудия подарила Ане пластинку с песнями из «Чародеев». Они были очень популярны, и одноклассницам пришлось мириться с Аней, чтобы она позволила им переписать с пластинки слова.
Любовь и семья
Анна Ашимова. Фото: соцсети
Фильм «Чародеи» получился очень успешным, и многие прочили Ане Ашимовой карьеру в кино. Но она выбрала другой путь. Ей очень нравились точные науки. Окончив школу, Анна подала документы на факультет экономической информатики. И вскоре вышла замуж за однокурсника, Кирилла Гайдаша.
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Аня с детства мечтала о дружной семье. И мечта ее сбылась: она счастлива с мужем вот уже много лет. Первое время после окончания института Аня работала – экономистом, редактором… Но после рождения сына решила посвящать все время семье. И не пожалела об этом.
Главное для нее в жизни – дом, семья. Она обожает готовить и наводить уют, принимать гостей, путешествовать с близкими. И, конечно, смотреть «Чародеев» на Новый год.