Что помешало девочке из фильма «Чародеи» стать актрисой: странная судьба Анны Ашимовой

Аня Ашимова родилась в 1973 году в далеком городе Улан-Удэ: там служил ее папа с красивым именем Рафаэль. Анечка была долгожданным ребенком, и родители буквально носили ее на руках. Она росла смелой и веселой, с легким характером, правда, в детстве любила похулиганить: бурная энергия требовала выхода.

Когда пришла пора идти в школу, семья переехала из Бурятии в Москву. Здесь для Ани был настоящий рай: множество кружков и студий, и все – интересные! Она записалась везде, где только могла. И с удовольствием ходила во Дворец пионеров с подружками.

Именно там на подвижную, живую, озорную девочку с милыми веснушками обратила внимание ассистент режиссера Константина Бромберга, который собирался снимать новогоднюю комедию. Она пригласила Аню Ашимову приехать на пробы. Оказавшись на киностудии, девятилетняя девочка увидела целую толпу своих ровесниц: сниматься хотели многие.

Но Аня не стала робеть и стесняться. Напротив: она увлеченно корчила рожицы перед трехстворчатым зеркалом, это ее очень забавляло. Такая непосредственность подкупила режиссера. После проб он решил: будет снимать Ашимову!

Слезы и дружба с Абдуловым

