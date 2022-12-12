Мария Берсенева: как стала звездой «Маргоши», трижды была замужем и от кого ждет второго ребенка

Актриса Мария Берсенева в последние годы больше времени уделяла театру. А сейчас собирается сменить работу на материнские хлопоты - 41-летняя звезда ждет ребенка. Это второе пополнение в ее жизни, первенцу Никите уже 20 лет. Отцом ребенка стал ее третий официальный муж. Но имени его она не называет.
Мария Берсенева: детство, родители
Мария Владимировна Берсенева родилась 30 мая 1981 года в Москве под фамилией Шипова в спортивной семье. Отец - подполковник милиции в отставке, тренер, спортивный судья международного класса по карате, обладатель черного пояса. Мать занималась конькобежным спортом, тренер-преподаватель физвоспитания в Московском авиационном институте.
Мария Берсенева в детстве. Фото: соцсети
Девочка с детства была погружена в спорт, посещала отцовские тренировки. Маша попробовала заниматься плаванием, гимнастикой, фигурным катанием, правда, все это было несерьезно, тренеры были ей недовольны. Но девочке интереснее было бегать с пацанами во дворе, чем соблюдать дисциплину на занятиях.
Мария Берсенева с папой. Фото: соцсети
С детства Мария мечтала, что будет актрисой. Она с удовольствием выступала на детсадовских и школьных мероприятиях, обожала внимание зрителей и твердо нацелилась на театральный вуз.
С 12 лет Мария начала обучаться в лицее при ГИТИСе, а по его окончании поступила на эстрадное отделение вуза.
Мария Берсенева в молодости. Фото: соцсети
Мария Берсенева: модельная карьера
Получив диплом в 2002 году, Берсенева не смогла начать актерскую карьеру сразу. Походив по кастингам, она привлекла внимание модельных скаутов своим высоким ростом 174 см и весом 55 кг. Ей было предложено стать моделью в фотосъемках и на модных показах, и девушка не отказалась.
Мария Берсенева в молодости. Фото: соцсети
Мария расценила свой шаг в модельный бизнес как перевалочный пункт на пути к славе кинозвезды и стала трудиться, чтобы заработать и осмотреться вокруг. Девушка работала профессиональной моделью в агентствах «М-Глобус» и «Point», много снималась в рекламе, и полученный опыт ей потом пригодился.
Мария Берсенева была востребованной моделью. Фото: соцсети
Мария Берсенева: кино
В кино Мария попала в 2004 году, пройдя кучу кастингов и проб. Это была эпизодическая роль. Затем еще одна, и еще – начинающая актриса выкладывала мозаику своей актерской биографии из маленьких деталей.
В основном, это были сериалы. В 2004 году «Холостяки», в 2005-м – «Авантюристка», затем «Бухта Филиппа», небольшая роль в фильме «Здравствуйте, мы - ваша крыша», в 2006-м – «Врачебная тайна», «Петя Великолепный», «Трое сверху», «Кто в доме хозяин?».
Мария Берсенева в сериале "Петя Великолепный". Кадр из сериала
В 2007 году в сериале «Дочки-матери» Мария вспомнила свой модельный опыт для роли – он ей хорошо пригодился. А в 2009-м удача улыбнулась ей по-настоящему крупно – Марию утвердили на главную роль в сериал «Маргоша», где она сыграла Маргариту Реброву. Комедия о перевоплощении с успехом шла на СТС до 2011 году, а Берсенева стала кинозвездой.
Мария Берсенева в сериале "Маргоша". Кадр из сериала
Проблемы играть мужчину в женском теле для Берсеневой не возникло – она признавалась, что достаточно гармонично себя ощущала. А вот перекрашиваться из брюнетки в блондинку было выше ее сил, и продюсеры пошли навстречу актрисе, оставив ее оттенок локонов.
Мария Берсенева в сериале "Маргоша". Кадр из сериала
Блондинкой она предстала в комедии «С 8 Марта, мужчины» в 2014 году. Актриса сменила несколько образов с короткими и длинными волосами, в том числе белокурыми, и поклонники пришли в восторг от разносторонности звезды.
Мария Берсенева в сериале "С 8 Марта, мужчины". Кадр из сериала
Затем были сериалы «Ой, ма-моч-ки!» (2015), «Отдел» (2016), «Майор и магия» (2017). В 2019 году Берсенева появилась в сериале «Анатомия убийства», в 2020-м – в многосерийнй драме «Чужой ребенок». Также актриса сыграла Аллу Архипову в культовом детективе «Ищейка» в 2020 году – это был четвертый по счету сезон.
Мария Берсенева: театр
В театр актрису пригласили после того, как она стала знаменитой. Девушка начала играть в антрепризах, и их у нее почти полтора десятка. «Анна Каренина», «Случайное танго», «Мастер и Маргарита», «Куколка» и другие всегда с любовью принимает публика.
Мария Берсенева в спектакле "Случайное танго". Фото: соцсети
С 2019 года стала частью труппы Московского государственного еврейского театра «Шалом». Ее можно увидеть в спектаклях «Семь раз отмерь», «Размороженный», «Операция «Трали-вали» или заговор Шапокляк».
Мария Берсенева: личная жизнь
Актриса с яркой внешностью пользуется повышенным вниманием поклонников и звездных кавалеров. Первая любовь у Марии случилась еще в школьные годы, это был ровесник Антон, но его посадили в тюрьму. Девушка собиралась дождаться бойфренда, но поступление в институт круто поменяло планы.
Студенткой Мария познакомилась с бизнесменом Гурамом Кофенлу. Девушка очень быстро согласилась выйти за него замуж, они оба мечтали стать родителями. Несмотря на то, что мужчина был на 13 лет старше студентки, Берсенева стремилась поскорее обзавестись семьей. В 2002 году они поженились, и вскоре родился сын Никита.
Мария Берсенева с сыном. Фото: соцсети
Но Мария не была счастлива в браке. Муж часто ревновал и даже поднимал на нее руку, поэтому Берсенева с полугодовалым малышом ушла от Кофенлу. В какой-то момент разгневанный и отвергнутый отец пытался похитить ребенка на глазах у матери.
Берсенева переживала не лучшие времена. Рядом в трудный момент оказался давний знакомый, кикбоксер Николай Берсенев. И девушка сблизилась с ним, они прожили в гражданском браке почти 5 лет и в 2007 году поженились. Николай усыновил Никиту и дал ему свою фамилию.
Только вот и второй брак оказался недолговечным. В 2009 году пара подала на развод, официально причиной стала работа Марии – она пропадала на съемках днями и ночами, а мужа это не устраивало.
Мария Берсенева с Константином Лавишем (слева). Фото: соцсети
С 2014 года Мария стала встречаться с белорусским актером Константином Лавишем. После отношений ей приписали роман с Алексеем Паниным, актер подтверждал, мол, да, любовь, но сама звезда отрицала связь, называя все дружбой.
Третьим мужем актрисы стал коллега, имени которого звезда «Маргоши» не раскрывает. И в конце осени 2022 года она объявила, что беременна. Рассекретить интересное положение знаменитость решила на девятом месяце. Кого ждет Мария, дочку или сына, она не раскрывает.
«Счастье не может быть громким. Оно тихое. Уютное. Родное… Я уже на финишной прямой, пришло время поделиться», - сообщила беременная подписчикам. Стать мамой во второй раз Мария решилась в 41 год.
Мария Берсенева с мужем. Фото: соцсети
Мария Берсенева: другие проекты
Актриса принимала участие с различных телешоу. Например, в 2010 году она приняла участие в шоу «Звезда+звезда» на украинском телеканале в дуэте с певицей Настей Каменских. А 2013 году проверила себя на прочность в проекте «Форт Боярд».
Также красавица снялась в нескольких клипах отечественных музыкантов. В 2009 году она не отказала в работе группе «Мумий Тролль», появившись в их видеоролике «Фантастика». В 2012 году снялась в клипе «Я любил» группы Dato.
Мария Берсенева сегодня
Сегодня Берсенева готовится стать мамой во второй раз. Кроме того, актриса является волонтером и регулярно помогает приютам бездомных животных, оказывает поддержку и устраивает пиар-акции. Также до беременности актриса регулярно участвовала в модельных показах – красота и фигура позволяла ей оставаться моделью долгие годы.
Мария Берсенева беременна. Фото: соцсети