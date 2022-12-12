Мария Берсенева: как стала звездой «Маргоши», трижды была замужем и от кого ждет второго ребенка

Актриса Мария Берсенева в последние годы больше времени уделяла театру. А сейчас собирается сменить работу на материнские хлопоты - 41-летняя звезда ждет ребенка. Это второе пополнение в ее жизни, первенцу Никите уже 20 лет. Отцом ребенка стал ее третий официальный муж. Но имени его она не называет.

Мария Берсенева: детство, родители

Мария Владимировна Берсенева родилась 30 мая 1981 года в Москве под фамилией Шипова в спортивной семье. Отец - подполковник милиции в отставке, тренер, спортивный судья международного класса по карате, обладатель черного пояса. Мать занималась конькобежным спортом, тренер-преподаватель физвоспитания в Московском авиационном институте.