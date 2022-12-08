«На Квазимодо стану похож»: Запашный боялся появления уродливого шрама после нападения тигра

В новом интервью известный дрессировщик Эдгард Запашный рассказал подробности нападения тигра, когда на одной из репетиций цирковой хищник набросился на него и серьезно поцарапал лицо.

«К сожалению, такое бывает. Несмотря на то, что я всегда говорил о том, что цирк – это травмоопасное искусство, и без травм никуда, все-таки десять лет сам избегал серьезных травм от своих хищников. – поделился Эдгард в YouTube-шоу «Алена, блин!». - За десять лет я не однажды оказывался на операционном столе, у меня и связки были порваны, и бытовые травмы какие-то, и позвоночник себе «ремонтировал», то есть, прошел через многое. А вот хищники как-то меня не трогали. Где-то везло, где-то я был молодец… А здесь в одну секунду произошло все, что могло произойти».

Запашный вспомнил, что перед ним сидели три молодых тигра и два взрослых. И один из молодых по кличке Рой боялся взрослого собрата и не хотел сидеть с ним вместе. Дрессировщику пришлось слишком усердно обращать внимание животного на себя, чтобы тот отвлекся от неуютной ситуации.

«У меня есть три ученика, они тоже находились в клетке. И один из них что-то мне сказал, и я позволил себе сделать вот так (повернул голову в сторону, - Прим. авт.). Вот ровно одно движение. Повернулся, сказал, поворачиваюсь обратно – и уже летит тигр. Я уже видел летящего на себя тигра, - продолжил Эдгард. - Во время моего пируэта в сторону взрослый тигр рыкнул на молодого, и молодой – как кошки с места прыгают – прыгнул в мою сторону. Я его держал на поводке в это время, и он понимал, что влево-вправо ему не деться и чтобы освободиться от неприятностей, ему надо прыгнуть в мою сторону. А дальше, как все кошки: есть проблема – надо ее решать. И он на лету меня ударил – отмахнулся, как от предмета. Потому что я был четко на его пути».

У дрессировщика не осталось времени, чтобы увернуться. Тигр оставил порез на его лице от правого глаза до носа и на сантиметр в глубину.