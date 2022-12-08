«На Квазимодо стану похож»: Запашный боялся появления уродливого шрама после нападения тигра

В новом интервью известный дрессировщик Эдгард Запашный рассказал подробности нападения тигра, когда на одной из репетиций цирковой хищник набросился на него и серьезно поцарапал лицо.
«К сожалению, такое бывает. Несмотря на то, что я всегда говорил о том, что цирк – это травмоопасное искусство, и без травм никуда, все-таки десять лет сам избегал серьезных травм от своих хищников. – поделился Эдгард в YouTube-шоу «Алена, блин!». - За десять лет я не однажды оказывался на операционном столе, у меня и связки были порваны, и бытовые травмы какие-то, и позвоночник себе «ремонтировал», то есть, прошел через многое. А вот хищники как-то меня не трогали. Где-то везло, где-то я был молодец… А здесь в одну секунду произошло все, что могло произойти».
Запашный вспомнил, что перед ним сидели три молодых тигра и два взрослых. И один из молодых по кличке Рой боялся взрослого собрата и не хотел сидеть с ним вместе. Дрессировщику пришлось слишком усердно обращать внимание животного на себя, чтобы тот отвлекся от неуютной ситуации.
«У меня есть три ученика, они тоже находились в клетке. И один из них что-то мне сказал, и я позволил себе сделать вот так (повернул голову в сторону, - Прим. авт.). Вот ровно одно движение. Повернулся, сказал, поворачиваюсь обратно – и уже летит тигр. Я уже видел летящего на себя тигра, - продолжил Эдгард. - Во время моего пируэта в сторону взрослый тигр рыкнул на молодого, и молодой – как кошки с места прыгают – прыгнул в мою сторону. Я его держал на поводке в это время, и он понимал, что влево-вправо ему не деться и чтобы освободиться от неприятностей, ему надо прыгнуть в мою сторону. А дальше, как все кошки: есть проблема – надо ее решать. И он на лету меня ударил – отмахнулся, как от предмета. Потому что я был четко на его пути».
У дрессировщика не осталось времени, чтобы увернуться. Тигр оставил порез на его лице от правого глаза до носа и на сантиметр в глубину.
«После удара я посмотрел на брата. Мне не было больно. Я пытался оценить свое состояние через глаза брата. Посмотрел на него, и он такой: «*** (ругательство, - Прим. авт.) лицо», - вспоминает легенда цирка. - Почему-то, у меня внутренняя картинка была, что меня располосовали от глаза до щеки, что это именно поперечная рана. И я подумал: «Блин, теперь, наверняка такой уродский шов теперь будет с палец… На Квазимодо стану похож». Но у нас врачи дежурят в цирке, я тут же пошел и сам снял видео с раной. Мне повезло, слава богу».
Запашный отметил, что в последние годы было два случая, когда дрессировщики погибали в подобных инцидентах. Так что он действительно чудом остался жив.
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Эдгард добавил, что этот случай не заставит его покинуть манеж. Наоборот, он хочет номера с еще большим количеством хищников. Тигра Роя из программы братьев Запашных убирать не будут – он даже не понял, что произошло между ним и дрессировщиком, и агрессии не проявляет.