Жена Алека Болдуина поделилась, как сообщила старшим детям о трагедии их отца

Отдельным испытанием для семьи стал момент, когда нужно было рассказать старшим детям Кармен и Рафаэлю о произошедшей трагедии.

«Вы никак не можете объяснить это, потому что это ужасно. Это ужасно! – рассказала Хилария. - Я думала, что сделаю это без Алека, а он сказал: «Нет, я не могу быть трусом. Я должен быть там…» А потом, когда я поведала им… Кармен начала говорить мне: «Почему ты мне это рассказываешь?… Я хочу не знать этого». И Алек сказал: «Я тоже хочу этого не знать». Я думаю, все хотят не знать… Потому что это реальность».

«Мы можем пойти дальше и поговорить о безопасности оружия на съемках, попытаться выяснить, как произошло это безумие. Мы можем пойти дальше и почтить память Галины. Мы можем помнить ее, продолжая ее наследие ради нее и ее семьи. Мы можем позаботиться обо всех, кто все еще здесь, кто чрезвычайно пострадал от этой ужасной трагедии. Это все, что мы можем сделать, но мы не можем этого не знать».