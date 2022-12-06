Жена Алека Болдуина поделилась, как сообщила старшим детям о трагедии их отца

Жена голливудского актера Алека Болдуина Хилария рассказала журналистам, как она и ее семья пережили трагедию на съемках фильма «Раст», когда глава их семейства случайно застрелил женщину-оператора из револьвера.
«Мы не в порядке. Мы не можем быть в порядке. Никто не в порядке. Это была и есть трагедия, которую никто не мог себе представить», — цитирует 38-летнюю Хиларию издание Extra.
«Я имею в виду потерю ее. Галина (Хатчинс, погибшая, - Прим. авт.), ее сын, маленький сын, ее семья, ее коллеги, люди, которые ее любили, ее поклонники. Я имею в виду, она была невероятной, невероятной женщиной во многих отношениях».
Хилария отметила, что очень беспокоится за 64-летнего мужа, которого мучают приступы тревоги и кошмары по ночам. Любящая жена неустанно говорит своему супругу, что она будет рядом и поддержит его.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Отдельным испытанием для семьи стал момент, когда нужно было рассказать старшим детям Кармен и Рафаэлю о произошедшей трагедии.
«Вы никак не можете объяснить это, потому что это ужасно. Это ужасно! – рассказала Хилария. - Я думала, что сделаю это без Алека, а он сказал: «Нет, я не могу быть трусом. Я должен быть там…» А потом, когда я поведала им… Кармен начала говорить мне: «Почему ты мне это рассказываешь?… Я хочу не знать этого». И Алек сказал: «Я тоже хочу этого не знать». Я думаю, все хотят не знать… Потому что это реальность».
«Мы можем пойти дальше и поговорить о безопасности оружия на съемках, попытаться выяснить, как произошло это безумие. Мы можем пойти дальше и почтить память Галины. Мы можем помнить ее, продолжая ее наследие ради нее и ее семьи. Мы можем позаботиться обо всех, кто все еще здесь, кто чрезвычайно пострадал от этой ужасной трагедии. Это все, что мы можем сделать, но мы не можем этого не знать».
Напомним, 21 октября 2021 года во время съемок вестерна «Раст» Алек Болдуин выстрелил в направлении камеры из револьвера, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Но патрон оказался боевой, и пуля попала в оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соузу. Их экстренно доставили в больницу. Постановщик выжил, а его коллега – нет. Спустя год съемки фильма решили продолжить в память о погибшей.