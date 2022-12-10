Новые служебные романы звезд, которые подтвердились!

Где крутить романы известному актеру и актрисе? Конечно же, на работе! Недавно образовавшиеся звездные пары это подтверждают.

Миша бросает «Вызов»

Мы уже писали о том, что у 38-летней заслуженной артистки РФ Юлии Пересильд появился новый ухажер - 34-летний актер Михаил Тройник. Пара выглядит счастливой: коллеги даже на людях не сводят друг с друга влюбленных глаз, держатся за руки, обнимаются. На Пересильд это совсем не похоже. Еще недавно она твердила в интервью: «Терпеть не могу современную тенденцию создавать популярность за счет личной жизни!»

И вот - поворот на 180 градусов: актриса в социальных сетях пишет признание в любви Михаилу: «Моя поддержка, моя опора, моя любовь!» Тройник тоже в долгу не остался: «Я люблю эту женщину». Еще и сердечко рядом с признанием нарисовал!

Злые языки уже предположили: Пересильд, которая всегда оберегала личную жизнь, рассекретила новую любовь не случайно. По неподтвержденным пока слухам, актриса сделала столь смелый шаг, так как, может, ждет ребенка. И поэтому решила подготовить аудиторию. Однако это всего лишь предположение - не исключено, что Юлия на самом деле так влюблена, что готова делиться своими эмоциями со всеми подряд.

Надо отметить, что знакомы актеры были давно. Тройник играл в спектаклях Театра наций, «Гоголь-центра» и других, Пересильд также давно играет в Театре наций. Но впервые они стали близко общаться, работать вместе на съемках нашумевшего фильма «Вызов» (ради которого Юля летала в космос).

Роман начался в этом году: и Михаил, и Юлия на этот момент уже были свободны. Пересильд рассталась с режиссером Алексеем Учителем более двух лет назад. Отношения между артисткой и постановщиком начались почти 15 лет назад на съемочной площадке - и это несмотря на то, что Алексей Ефимович был женат. Сейчас у Пересильд и Учителя два общих ребенка: 13-летняя Анна и 9-летняя Мария.

Юлия только недавно стала открыто говорить об отношениях с Учителем, так как испытывала угрызения совести из-за того, что встречалась с женатым мужчиной: «Отношения были нашим общим выбором. И сколько бы угрызений совести я ни испытывала (а их было очень много), все это ерунда по сравнению с любовью и детьми».