Новые служебные романы звезд, которые подтвердились!

Где крутить романы известному актеру и актрисе? Конечно же, на работе! Недавно образовавшиеся звездные пары это подтверждают.
Миша бросает «Вызов»
Мы уже писали о том, что у 38-летней заслуженной артистки РФ Юлии Пересильд появился новый ухажер - 34-летний актер Михаил Тройник. Пара выглядит счастливой: коллеги даже на людях не сводят друг с друга влюбленных глаз, держатся за руки, обнимаются. На Пересильд это совсем не похоже. Еще недавно она твердила в интервью: «Терпеть не могу современную тенденцию создавать популярность за счет личной жизни!»
И вот - поворот на 180 градусов: актриса в социальных сетях пишет признание в любви Михаилу: «Моя поддержка, моя опора, моя любовь!» Тройник тоже в долгу не остался: «Я люблю эту женщину». Еще и сердечко рядом с признанием нарисовал!
Злые языки уже предположили: Пересильд, которая всегда оберегала личную жизнь, рассекретила новую любовь не случайно. По неподтвержденным пока слухам, актриса сделала столь смелый шаг, так как, может, ждет ребенка. И поэтому решила подготовить аудиторию. Однако это всего лишь предположение - не исключено, что Юлия на самом деле так влюблена, что готова делиться своими эмоциями со всеми подряд.
Надо отметить, что знакомы актеры были давно. Тройник играл в спектаклях Театра наций, «Гоголь-центра» и других, Пересильд также давно играет в Театре наций. Но впервые они стали близко общаться, работать вместе на съемках нашумевшего фильма «Вызов» (ради которого Юля летала в космос).
Роман начался в этом году: и Михаил, и Юлия на этот момент уже были свободны. Пересильд рассталась с режиссером Алексеем Учителем более двух лет назад. Отношения между артисткой и постановщиком начались почти 15 лет назад на съемочной площадке - и это несмотря на то, что Алексей Ефимович был женат. Сейчас у Пересильд и Учителя два общих ребенка: 13-летняя Анна и 9-летняя Мария.
Юлия только недавно стала открыто говорить об отношениях с Учителем, так как испытывала угрызения совести из-за того, что встречалась с женатым мужчиной: «Отношения были нашим общим выбором. И сколько бы угрызений совести я ни испытывала (а их было очень много), все это ерунда по сравнению с любовью и детьми».
Фото: соцсети
71-летний Учитель в итоге сохранил прекрасные отношения с Пересильд, проводит много времени с дочками.
А вот Михаил Тройник женат не был и детей у него нет. Актер рассказывал в интервью, что мечтает стать «спокойным семьянином». И Пересильд тоже стремится к семейным отношениям: «Я белой завистью завидую людям, которые могут десятилетиями жить вместе. Я о таком мечтаю». Вот и встретились два человека с похожими целями.
Пересильд пока по своим кинематографическим заслугам опережает жениха, но Михаил уже известен зрителям ролями в таких сериалах и фильмах, как «Метод», «Чики», «Хандра», «Окаянные дни», «Иванько», «Чемпион мира», «Порт», «Лавстори», «F20» и многих других. Интересно, что Тройник снимался и у Алексея Учителя в фильме «Цой». Сейчас в производстве находятся аж 11 фильмов и сериалов с участием Михаила - их выход запланирован на 2023 год.
Поклонники, взволнованные новым романом, уже ждут свадьбу. Известно, что у Михаила есть свое жилье в Москве. Родители артиста живут в городе Рыбинске Ярославской области. У Юлии есть просторная квартира в Москве (площадью более 100 квадратов в ЖК бизнес-класса) и дом в Калужской области, в 150 км от Москвы. В общем, молодой семье будет где разместиться.
Выбор Марата - женщина с ребенком
48-летний Марат Башаров живет гражданским браком с 35-летней Асей Борисовой в своем загородном доме в Подмосковье. Борисова снималась в эпизодах во многих сериалах - «Склифосовский», «Глухарь», «Однажды будет любовь», «Кулагин и партнеры». С 2008 по 2015 год Ася входила в труппу московского Театра Луны.
Фото: соцсети
Женщина в разводе, у нее есть сын. Личная жизнь Башарова не менее богатая: от первой жены Елизаветы Круцко у него 18-летняя дочь Амели, от третьей супруги Елизаветы Шевырковой - 6-летний сын Марсель.
С детьми Башаров общается, ежемесячно перечисляет им суммы, о которых договорился с экс-супругами (примерно 150 - 200 тысяч рублей). Вторая жена актера, Екатерина Архарова, и уже упомянутая Елизавета Шевыркова публично обвиняли актера в том, что он их бил, однако скандалы не повлияли на карьеру актера.
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Асю Борисову на днях видели на спектакле с участием Марата - в зрительном зале она мило ворковала с его первой женой. После спектакля Башаров познакомил Асю с гендиректором МХАТ им. Горького Владимиром Кехманом.
У Кехмана поинтересовались - мол, будут ли у Аси теперь роли в театре. Он ответил: «Я видел двух девушек, Марат сказал: «Одна - бывшая, другая - настоящая». Он просто представил их. Не знаю, посмотрим...»
А мы посмотрим, насколько примерным семьянином окажется Марат в этом браке, пусть пока и гражданском.